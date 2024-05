À partir de juin 2024, iFixit ne sera plus le distributeur de pièces et d'outils tiers désigné par Samsung.

À partir du mois de juin prochain, nous n'aurons plus de limite de quantité de sept pièces Samsung par atelier de réparation et par trimestre.

Aucune information existante ne sera retirée d'iFixit, mais nous ne collaborerons pas directement avec Samsung pour développer de nouveaux manuels.

Nous continuerons à vendre des pièces et des kits de réparation pour les appareils Samsung, en nous approvisionnant en pièces OEM lorsqu'elles sont disponibles et en indiquant clairement s'il s'agit de pièces d'origine ou de pièces de rechange. Tout comme nous le faisons pour les pièces détachées Apple.

Tout au long de l'été, iFixit développera ses Repair Hubs avec ses partenaires existants afin de prendre en charge davantage d'appareils.

Nous lancerons plus de pièces dans plus de pays pour plus d'appareils.

Nous publierons des fiches d'évaluation de la réparabilité pour davantage de catégories d'appareils.

Pour les fournisseurs de services de réparation, iFixit s'associera à des fournisseurs de points de vente tiers pour faciliter l'accès au contenu des réparations.

Nous avons enrichi notre catalogue de pièces détachées de plus de 10 000 nouvelles pièces pour prendre en charge une gamme encore plus large d'appareils. Nos nouvelles offres comprennent des pièces pour les téléviseurs, les ordinateurs de bureau et portables, les cafetières, les appareils électroménagers et les consoles de jeux vidéo. Cette expansion n'est qu'un début.

Il y a deux ans, nous avons lancé le Samsung Repair Hub d'iFixit dans le but de créer un écosystème incroyable et propice à la réparation. Nous voulions établir la norme en matière de documentation sur les réparations et donner aux entreprises de réparation indépendantes locales les outils et les pièces dont elles avaient besoin pour prospérer, tout en assurant le fonctionnement des appareils Galaxy.Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas été en mesure de tenir cette promesse.Alors que nous essayions de construire cet écosystème, nous avons constamment rencontré des obstacles qui nous ont fait douter de l'engagement de Samsung à rendre la réparation plus accessible. Nous n'avons pas pu fournir les pièces aux ateliers de réparation locaux à des prix et dans des quantités qui se justifiaient d'un point de vue commercial. Le prix des pièces était si élevé que de nombreux consommateurs ont préféré remplacer leur appareil plutôt que de le réparer. De plus, la conception des appareils Galaxy de Samsung restait frustrante, car ils étaient collés les uns aux autres, ce qui nous obligeait à vendre des batteries et des écrans en paquets pré-collés, ce qui augmentait les coûts.C'est avec une grande difficulté que nous avons décidé de mettre fin à notre partenariat avec Samsung. Malgré d'énormes efforts, l'approche de Samsung en matière de réparabilité ne correspond pas à notre mission. Cela signifie que :Bien que nous soyons tristes que Samsung ne nous rejoigne pas, nous poursuivons notre marche vers un avenir plus réparable. Nous expédions davantage de pièces détachées dans le monde entier, nous sensibilisons les gens à la réparation par des tiers et nous prouvons aux fabricants de tous bords que la réparation est une bonne affaire.Le vent tourne en faveur de gadgets plus réparables et nos autres partenariats ont été fructueux. Nous venons de lancer des pièces de rechange avec le fabricant de lecteurs électroniques Kobo et d'autres annonces sont en cours. Depuis le début de l'année, nous avons ajouté plus de 10 000 nouvelles pièces de rechange, allant des batteries d'ordinateurs portables aux machines à glaçons pour réfrigérateurs.Les entreprises de réparation indépendantes sont l'élément vital de notre économie, mais la monopolisation a évincé les petites entreprises de réparation du marché. Certaines entreprises entravent la réparation en bloquant la distribution de pièces et d'outils essentiels, en exigeant des logiciels propriétaires pour effectuer les réparations, en insistant sur des contrats asphyxiants, en exigeant des certifications coûteuses et en imposant des prix inférieurs à ceux de la concurrence. Les réparations coûtent plus cher et prennent plus de temps, et nous ne tolérerons pas de pratiques de réparation hostiles.Nous nous efforçons de contrecarrer cette tendance en travaillant à l'adoption d'une législation favorable à la réparation et en plaidant pour que la Federal Trade Commission et le Copyright Office prennent des mesures de bon sens afin de protéger le droit de chacun à la réparation. Lorsque les fabricants nous contactent pour que leurs produits durent plus longtemps, nous sommes ravis de les aider à débloquer une galaxie de la réparation.Malgré le scepticisme de la communauté des réparateurs, nous avons essayé de travailler avec Samsung pour créer une documentation de réparation pour quelques appareils initiaux. Toutefois, les communiqués de presse tape-à-l'œil et les initiatives ambitieuses ne signifient pas grand-chose s'ils ne sont pas suivis d'effets. Nous avons déjà vécu cette situation avec Samsung avec Galaxy Upcycling, l'idée géniale de réutilisation des appareils que nous avons aidé à annoncer. Ils nous ont ensuite laissé tomber et n'ont jamais publié le produit. Nous n'avons manifestement pas retenu la leçon la première fois et, il y a deux ans, nous les avons laissés nous convaincre qu'ils étaient sérieux dans leur volonté d'adopter la réparation.Nous avons essayé de faire en sorte que cela fonctionne. C'est vrai, nous avons essayé. Mais avec des priorités aussi divergentes, nous ne sommes plus en mesure d'aller de l'avant. Qu'est-ce que cela signifie pour notre communauté ?Les téléphones Samsung étant des appareils populaires, nous avons essayé de les couvrir avec nos guides de réparation internes. Mais à mesure que la réparabilité des appareils diminuait, cela devenait de moins en moins logique. L'existence de guides de réparation est un élément essentiel de la réparabilité, mais si Samsung ne fait que tirer profit d'un travail non rémunéré, mérite-t-elle vraiment ce crédit ? Nous allons consacrer notre bande passante limitée à la création de guides à des technologies plus méritantes. Les démontages se dérouleront normalement : si l'appareil est suffisamment remarquable (sans mauvais jeu de mots), nous le démonterons, et nous ne tirerons pas à boulets rouges sur notre fiche d'évaluation de la réparabilité.Cela dit, les téléphones Samsung ont clairement besoin d'être réparés. Pas d'inquiétude à ce sujet : nous continuerons à vendre des pièces détachées Samsung comme nous l'avons fait depuis 2015, bien avant notre partenariat. Même si nous ne produirons pas de guides Galaxy en interne, nous invitons notre communauté à continuer à partager ce que vous savez sur la réparation des appareils Samsung. Tout le monde peut créer un guide iFixit - en fait, plus de la moitié de nos plus de 100 000 guides n'ont pas été rédigés par notre équipe interne. Et pour les clients de nos ateliers de réparation, nous ne sommes plus obligés de respecter les limites de quantité misérables qui vous ont tant frustrés.Nous sommes déçus, mais nous ne nous excuserons pas pour notre optimisme initial. Nous ne laisserons pas non plus une pomme pourrie gâcher le lot ; au contraire, nous la jetons avant qu'elle ne puisse le faire. Mais nous ne vous empêcherons pas non plus de nous dire en chœur « Je vous l'avais bien dit » - honnêtement, c'est juste. Les signes avant-coureurs étaient là - nous les avons signalés, après tout.Mais ce mélange de critique et d'optimisme est la raison d'être d'iFixit. Nous repoussons les limites et actionnons tous les leviers possibles pour rendre la réparation universelle.Pour l'avenir, nous sommes ravis de poursuivre notre combat pour un monde plus réparable et d'introduire de nouveaux fabricants et des améliorations sur la plateforme iFixit :La réparation, et non le remplacement, devrait être la règle par défaut. S'il était aussi facile de réparer les choses que d'en acheter de nouvelles, plus de gens le feraient.Nous restons obsessionnellement concentrés sur la création d'une expérience fantastique pour nos clients et sur la possibilité pour les entreprises de réparation indépendantes de prospérer. Nous n'entretenons de relations commerciales qu'avec les fabricants qui partagent notre vision. Alors que les lois sur le droit à la réparation entreront en vigueur cet été, nous aiderons davantage de fabricants à mettre en place des solutions de réparation pour leurs produits.