Le nombre d'utilisateurs de VPN gratuits a été multiplié au moins par dix depuis que j'ai commencé à enquêter sérieusement sur les dangers des VPN gratuits en 2018. Les 100 VPN Android gratuits les plus populaires avaient environ 260 millions d'installations totales en 2018, aujourd'hui, ce nombre dépasse les 2,5 milliards. Pourtant, la recherche constate que plus d'un sur dix subit des échecs de chiffrement, allant de l'exposition totale de l'activité internet à la fuite des détails des sites web visités. Il s'agit de la plus grande étude sur les VPN que j'ai jamais réalisée, mais je pense qu'il y a un besoin urgent en raison des fréquentes augmentations de la demande de VPN que nous observons régulièrement dans le monde, alors que les gouvernements restreignent l'accès de leurs citoyens à l'Internet.Le nombre d'utilisateurs de VPN gratuits a été multiplié au moins par dix depuis que j'ai commencé à enquêter sérieusement sur les dangers des VPN gratuits en 2018. Les 100 VPN Android gratuits les plus populaires avaient environ 260 millions d'installations totales en 2018, aujourd'hui, ce nombre dépasse les 2,5 milliards. Pourtant, la recherche constate que plus d'un sur dix subit des échecs de chiffrement, allant de l'exposition totale de l'activité internet à la fuite des détails des sites web visités.

Les résultats de l'étude de Top10VPN sont plutôt inquiétants, montrant que 88 % souffrent d'une fuite de données (IP, DNS, WebRTC) et que 17 % sont affectés par des fuites multiples.En outre, 71 % partagent des données personnelles avec des tiers, dont Facebook, Yandex et des courtiers en données controversés comme Kochava. 15 % contiennent le code de suivi de Bytedance, tandis que 53 % contiennent au moins une fonction dans leur propre code source qui présente un risque potentiel pour la vie privée de l'utilisateur et demande la permission de l'exécuter.Entre autres résultats, plus de la moitié des VPN montrent des signes d'instabilité du tunnel VPN. Seuls 20 % d'entre eux utilisent les algorithmes de hachage les plus puissants pour le cryptage.Simon Migliano de Top10VPN déclare :