Envoyé par Unihertz Envoyé par Conçu avec le dos transparent et la lumière LED, Jelly Star attire beaucoup l'attention et semble être un véritable déclencheur de conversation. Si vous êtes préoccupé par les capacités de ce petit smartphone, vous seriez plus que surpris. Le corps extra compact de 3 pouces alimenté par Android 13 OS est équipé d'un processeur Octa-Core 6nm MediaTek Helio G99, qui permet à Jelly Star de suivre les dernières applications et d'exécuter toutes les fonctions que vous attendez d'un smartphone à usage quotidien. De plus, avec sa capacité de mémoire de 256 Go, il est capable de stocker toutes vos superbes photos et vidéos capturées par son appareil photo principal de 48 mégapixels. Et si vous estimez que la mémoire est insuffisante, vous pouvez simplement l'étendre avec une carte Micro SD, car Jelly Star est construit avec un double slot SIM hybride. Dans l'ensemble, Jelly Star offre une combinaison unique de style et de fonctionnalité.

Quelques limites à relever

Un prochain smartphone encore plus puissant

Conclusion

Dans le monde d'aujourd'hui, les smartphones deviennent non seulement plus génériques, mais aussi de plus en plus gros, ce qui rend difficile pour les utilisateurs de les transporter. Afin de résoudre ce problème, Unihertz a créé Jelly Star pour être compact et entièrement fonctionnel, mais attrayant et unique.Unihertz, une équipe de concepteurs et d'ingénieurs passionnés, estime qu'il devrait y avoir différents types de smartphones pour tous les types de personnes. C'est pourquoi l'entreprise s'engage à créer des smartphones uniques : « Nous espérons que les gens pourront avoir des choix plus diversifiés ».Caractéristiques clés :Le Jelly Star se distingue par son design transparent et sa lumière LED intégrée. Lorsque vous le tenez, vous pouvez voir les composants internes à travers le boîtier, ce qui lui confère un aspect futuriste. La LED lumineuse s’illumine lors de la réception d’appels, de notifications ou simplement pour ajouter une touche d’originalité.Malgré sa taille réduite, le Jelly Star est équipé d’un processeur Octa-Core MediaTek Helio G99 gravé en 6 nm. Avec 8 Go de RAM, il offre une expérience fluide et réactive pour la navigation, les applications et les jeux légers. Bien sûr, ne vous attendez pas à des performances de jeu de haut niveau, mais pour un usage quotidien, il fait le travail.L’écran du Jelly Star mesure 3 pouces, ce qui peut sembler petit comparé aux écrans géants des smartphones modernes. Cependant, il est suffisamment grand pour lire des messages, naviguer sur Internet et regarder des vidéos. Si vous recherchez un téléphone pour les tâches essentielles sans vous encombrer, l’écran compact du Jelly Star est un atout.La caméra arrière de 48 MP capture des photos nettes et détaillées, même dans des conditions de faible luminosité. Cependant, la taille réduite du téléphone signifie que la batterie est également petite, avec une capacité de 2 000 mAh. Pour une utilisation modérée, elle devrait suffire, mais les utilisateurs intensifs devront recharger fréquemment.« Notre objectif est d'offrir à nos clients une plus large gamme d'options et, avec la série Jelly en particulier, la possibilité de vivre les changements dans leur vie quotidienne provoqués par les petits téléphones portables, » a déclaré Stephen Xu, fondateur et PDG d'Unihertz, « Concevoir et construire des téléphones portables plus petits qui fonctionnent de manière transparente est un plus grand défi que de créer des téléphones de taille normale. Nous devons optimiser rationnellement la conception de l'agencement interne dans l'espace limité afin d'intégrer des fonctionnalités étendues et c'est ce qui nous a permis de donner vie à Jelly Star. »Bien que le Jelly Star soit impressionnant par sa taille compacte et ses fonctionnalités, il y a quelques points à prendre en compte :Il semble que l'entreprise ait l'intention de lancer une autre "première mondiale". Cette fois, Unihertz s'est fixé pour objectif de proposer le plus petit smartphone 5G, comme le montre le teaser ci-dessous.Unihertz n'a pas encore confirmé la date de début de la campagne Kickstarter ni le prix de vente conseillé. Néanmoins, le fabricant a déjà confirmé les premiers détails concernant les caméras : le Jelly Max aura une caméra principale de 100 MP, une caméra téléobjectif avec un zoom optique 3,4x et une caméra selfie de 32 MP. L'image teaser montre pour la première fois le dos fortement arrondi et partiellement transparent du Jelly Max.Unihertz avait déjà confirmé que, malgré ses dimensions compactes, le smartphone dispose d'une batterie d'une capacité de 4 000 mAh, ce qui dépasse de 22 % la capacité de la batterie de l'iPhone 15 Pro d'Apple (d'une capacité de 3 274 mAh selon un organisme de régulation). Le chargement s'effectue via l'USB-C avec une puissance maximale de 66 watts, ce qui signifie qu'une charge de 0 à 90 % ne devrait prendre que 20 minutes.Le minuscule smartphone de milieu de gamme est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 7300 qui dispose de quatre cœurs de performance ARM Cortex-A78 et de quatre cœurs d'efficacité Cortex-A55. Unihertz installe également 12 Go de mémoire vive et 256 Go de mémoire flash dans le modèle supérieur. Les détails les plus importants, à savoir la diagonale de l'écran, les dimensions et le poids du Jelly Max, n'ont pas encore été révélés.Le Jelly Star est un choix unique pour ceux qui privilégient la portabilité et la discrétion. Son prix abordable (environ 210 $) en fait un excellent compagnon pour les voyages, les sorties ou comme téléphone de secours. Avant de l’acheter, réfléchissez à vos priorités : si la taille compte pour vous, le Jelly Star pourrait bien être votre prochain smartphone !Source : Unihertz ( 1 Quelles sont les fonctionnalités les plus importantes pour vous dans un smartphone ?Quels facteurs prenez-vous en compte avant de procéder à un achat ?Pensez-vous que les smartphones ultra-compacts sont une tendance à surveiller dans l’industrie des téléphones mobiles ?Comment le Jelly Star se compare-t-il aux autres smartphones Android 13 en termes de performances et de fonctionnalités ?