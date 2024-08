Pour la première fois, le modèle Pro se décline en deux tailles : Pixel 9 Pro (6,3 pouces) et Pixel 9 Pro XL (6,8 pouces), tous deux offrant des écrans lumineux 120Hz "". La série Pixel 9 présente un design raffiné par rapport au Pixel 8, avec un accent particulier sur l'appareil photo, présentant une barre d'appareil photo mise à jour et une construction élégante et durable. Les rails latéraux plats et les finitions mates sont disponibles en quatre couleurs distinctes : Obsidienne, Porcelaine, Noisette et Quartz Rose.En interne, ce duo arbore la même configuration de base, qui consiste en un tout nouveau processeur Tensor G4, qui permet à Gemini Nano avec multimodalité de fonctionner localement - ce qui permet au Pixel 9 Pro de comprendre le texte, les images et l'audio. Le SoC est associé à 16 Go de mémoire vive, et 128/256/512/1To de stockage interne.Les Pixel 9 Pro et Pro XL intègrent une suite de fonctionnalités d'intelligence artificielle sous la bannière "". Il s'agit notamment de Gemini Live, qui permet d'avoir une "" avec l'assistant vocal avancé. La fonctionnalité comprend également 10 nouvelles voix pour personnaliser l'expérience lors de l'utilisation des commandes mains libres, soit directement avec votre appareil, soit via les Pixel Buds.Pixel Studio est une autre nouvelle application de retouche d'images qui est exclusive à la série Pixel 9. En utilisant le modèle texte-image Imagen3, vous pouvez créer et modifier des images à l'aide d'invites pour donner une tournure créative à vos photos et aux images téléchargées.Google vante l'amélioration de Clear Calling sur les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL ainsi que la nouvelle fonctionnalité Call Notes qui vous envoie un résumé privé et une transcription complète de votre récent appel téléphonique au moment où vous raccrochez, à condition que l'appel ait duré 30 secondes ou plus.Pixel Screenshots utilise Gemini et d'autres algorithmes de l'appareil pour extraire le contexte de n'importe quelle capture d'écran sauvegardée. Par exemple, vous pouvez demander : "" Le Pixel 9 Pro peut vous donner les informations clés, ainsi que toute autre donnée pertinente.Une toute nouvelle application Pixel Weather arrive sur la série Pixel 9 avec l'IA censée offrir des prévisions météorologiques encore plus précises. Gemini Nano, fonctionnant localement, peut également générer des rapports météorologiques personnalisés de l'IA au début ou au cours de la journée pour un montant de 1,5 million d'euros.Aux États-Unis, les Pixel 9 Pro et Pro XL sont parmi les premiers appareils à inclure le SOS Satellite dès le lancement. Cela permet de contacter les services d'urgence par satellite dans les zones où le service cellulaire est limité ou indisponible en vous connectant à des satellites en orbite basse et en activant ces connexions. Cette fonction est disponible pendant les deux premières années sur le Pixel, sans frais supplémentaires et sans limitation d'opérateur.La barre de caméra mise à jour comprend des systèmes de caméra identiques sur les Pixel 9 Pro et Pro XL. Chacun est équipé d'un capteur principal de 50MP, d'un ultra-large de 48MP et d'un zoom téléobjectif 5x amélioré de 48MP capable de 30x. La caméra selfie passe de 10,5MP sur le Pixel 8 Pro à un système de caméra à perforation de 42MP avec un FOV de 103 degrés.Les caractéristiques de l'appareil photo comprennent l'enregistrement vidéo 8K jusqu'à 30 images par seconde grâce à Video Boost, le zoom Super Res disponible pour la première fois en mode vidéo sur le Pixel 9 Pro jusqu'à 20x. Video Boost, Night Sight Video, Audio Magic Eraser, Macro Focus Video, et bien d'autres encore, sont tous de retour par rapport à la génération précédente. La vidéo Night Sight serait jusqu'à deux fois plus rapide une fois téléchargée sur Google Photos.Google a également revu la fonction Panorama photo, en améliorant ses performances en cas de faible luminosité. L'Éditeur magique comprend davantage d'outils pour améliorer vos photos après avoir appuyé sur l'obturateur, tandis que le Cadrage automatique vous aide à recadrer les images pour obtenir un meilleur résultat. La fonction Reimagine fonctionne comme Sketch to Image sur le Galaxy Z Fold 6, vous permettant de saisir des invites vocales pour ajouter et améliorer vos images.Malgré un lancement après la conclusion de la phase Android 15 Beta, la série Pixel 9 est livrée avec Android 14 préinstallé. 7 ans de mises à jour de l'OS et de Feature Drops sont promis, mais Android 15 est attendu dans les mois à venir.En raison des différentes tailles, le Pixel 9 Pro dispose d'une batterie de 4 700mAh (minimum 4 558mAh), tandis que le Pixel 9 Pro XL dispose d'une cellule interne de 5 060mAh (minimum 4 942mAh). La charge rapide de 45W est également prise en charge pour la première fois, avec 0 à 70 % possible en seulement 30 minutes, selon Google.Les précommandes pour les derniers appareils Pixel ouvrent aujourd'hui, avec le Pixel 9 Pro à partir de 999 $, et le Pixel 9 Pro XL à 1099 $ avec un an de plan Google One AI Premium inclus. Les téléphones seront disponibles en magasin à partir du 22 août, le Pixel 9 Pro étant lancé le 4 septembre.Quel est votre avis sur cette annonce ?