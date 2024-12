Android XR : l'ère de Gemini arrive dans les casques et les lunettes

En partenariat avec Samsung et Qualcomm, nous avons annoncé Android XR, une plateforme qui vous permet d'explorer, de vous connecter et de créer de nouvelles façons.Nous avons lancé Android il y a plus de dix ans avec une idée simple : transformer l'informatique pour tout le monde. Android n'équipe pas seulement les téléphones, mais aussi les tablettes, les montres, les téléviseurs, les voitures et bien plus encore.Aujourd'hui, nous faisons un pas de plus vers l'avenir. Les progrès de l'IA rendent l'interaction avec les ordinateurs plus naturelle et plus conviviale. Ce point d'inflexion permet aux nouveaux appareils de réalité étendue (XR), tels que les casques et les lunettes, de comprendre vos intentions et le monde qui vous entoure, vous aidant ainsi à accomplir des tâches d'une manière entièrement nouvelle.Aujourd'hui, nous présentons Android XR, un nouveau système d'exploitation conçu pour cette nouvelle génération d'ordinateurs. Créé en collaboration avec Samsung, Android XR combine des années d'investissement dans l'IA, l'AR et la VR pour apporter des expériences utiles aux casques et aux lunettes.Nous travaillons à la création d'un écosystème dynamique de développeurs et de fabricants d'appareils pour Android XR, en nous appuyant sur les fondations qui ont permis à des milliards de personnes de bénéficier d'Android. La version d'aujourd'hui est un aperçu pour les développeurs, et en prenant en charge des outils comme ARCore, Android Studio, Jetpack Compose, Unity et OpenXR dès le début, les développeurs peuvent facilement commencer à créer des applications et des jeux pour les prochains appareils Android XR. Pour les partenaires de Qualcomm tels que Lynx, Sony et XREAL, nous ouvrons la voie au développement d'un large éventail de périphériques Android XR pour répondre aux divers besoins des personnes et des entreprises. De plus, nous continuons à collaborer avec Magic Leap sur la technologie XR et les futurs produits avec AR et IA.Android XR sera d'abord lancé sur des casques qui transforment la façon dont vous regardez, travaillez et explorez. Le premier appareil, dont le nom de code est Project Moohan et qui a été construit par Samsung, sera disponible à l'achat l'année prochaine.Les casques permettent de passer sans effort de l'immersion totale dans un environnement virtuel à la présence dans le monde réel. Vous pouvez remplir l'espace autour de vous avec des applications et du contenu, et avec Gemini, notre assistant IA, vous pouvez même avoir des conversations sur ce que vous voyez ou contrôler votre appareil. Gemini peut comprendre vos intentions, vous aider à planifier, rechercher des sujets et vous guider dans vos tâches.Nous réimaginons également certaines de vos applications Google préférées pour les casques. Vous pouvez regarder YouTube et Google TV sur un grand écran virtuel, ou revivre vos plus beaux souvenirs avec Google Photos en 3D. Vous pourrez explorer le monde d'une nouvelle manière avec Google Maps, en survolant les villes et les sites touristiques en vue immersive. Et avec Chrome, plusieurs écrans virtuels vous permettront de faire du multitâche en toute simplicité. Vous pouvez même utiliser Circle to Search pour trouver rapidement des informations sur ce qui se trouve devant vous, d'un simple geste.De plus, comme il s'agit d'Android, vos applications mobiles et tablettes préférées de Google Play fonctionneront dès le départ, et d'autres applications, jeux et contenus immersifs conçus pour le XR arriveront l'année prochaine.Android XR prendra également en charge les lunettes pour une aide tout au long de la journée à l'avenir. Nous voulons qu'il y ait beaucoup de choix de lunettes élégantes et confortables que vous aimerez porter tous les jours et qui fonctionnent de manière transparente avec vos autres appareils Android. Les lunettes équipées d'Android XR mettront la puissance de Gemini à portée de main, en fournissant des informations utiles au moment où vous en avez besoin, comme des itinéraires, des traductions ou des résumés de messages, sans que vous ayez à sortir votre téléphone. Tout cela se trouve dans votre champ de vision ou directement dans votre oreille.Comme nous l'avons annoncé hier, nous commencerons bientôt à tester en conditions réelles les prototypes de lunettes fonctionnant sous Android XR avec un petit groupe d'utilisateurs. Cela nous aidera à créer des produits utiles et à nous assurer que nous construisons dans le respect de votre vie privée et de celle de votre entourage.Android XR est conçu pour être une plateforme ouverte et unifiée pour les casques et les lunettes XR. Pour les utilisateurs, cela signifie un plus grand choix d'appareils et un accès aux applications qu'ils connaissent et apprécient déjà. Pour les développeurs, il s'agit d'une plateforme unifiée offrant la possibilité de créer des expériences pour une large gamme d'appareils à l'aide d'outils et de cadres Android familiers.Nous invitons les développeurs, les fabricants d'appareils et les créateurs du monde entier à nous rejoindre pour façonner la prochaine évolution de l'informatique. Si vous êtes développeur, consultez le blog des développeurs Android pour commencer. Pour tous les autres, restez à l'écoute des mises à jour sur la disponibilité des appareils l'année prochaine et apprenez-en plus sur Android XR sur notre site web.