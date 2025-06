Google annonce officiellement Android 16, introduisant des changements visant à améliorer la cohérence et l'apparence visuelle des applications, ainsi que des améliorations de la sécurité.

JobScheduler : les quotas JobScheduler sont appliqués de manière plus stricte dans Android 16 ; l'application aura lieu si une tâche s'exécute alors que l'application est au premier plan, lorsqu'un service au premier plan est en cours d'exécution ou dans le compartiment de veille active. setImportantWhileForeground est désormais sans effet. La nouvelle raison d'arrêt STOP_REASON_TIMEOUT_ABANDONED se produit lorsque nous détectons que l'application ne peut plus arrêter la tâche.

Diffusions : les diffusions ordonnées utilisant des priorités ne fonctionnent qu'au sein du même processus. Utilisez un autre IPC si vous avez besoin d'un ordonnancement interprocessus.

ART : si vous utilisez la réflexion, JNI ou tout autre moyen pour accéder aux composants internes d'Android, votre application risque de ne plus fonctionner. Ce n'est jamais une bonne pratique. Testez minutieusement.

Intents : Android 16 offre une sécurité renforcée contre les attaques de redirection d'Intent. Testez votre gestion des Intent et ne désactivez les protections qu'en cas d'absolue nécessité.

Taille de page de 16 Ko : si votre application n'est pas compatible avec une taille de page de 16 Ko, vous pouvez utiliser le nouveau drapeau de mode de compatibilité, mais nous vous recommandons de migrer vers 16 Ko pour obtenir les meilleures performances.

Accessibilité : announceForAccessibility est obsolète ; utilisez les alternatives recommandées. Veillez à tester la nouvelle fonctionnalité de texte de contour.

Bluetooth : Android 16 améliore la gestion de la perte de connexion Bluetooth, ce qui a un impact sur la manière dont le réappairage s'effectue.

Expérience utilisateur : les changements incluent la suppression de la désactivation edge-to-edge, la migration obligatoire ou la désactivation de la fonction prédictive de retour en arrière, et la désactivation des API de polices élégantes.

Fonctionnalités de base : des optimisations ont été apportées à la planification des tâches à taux fixe.

Appareils à grand écran : les restrictions d'orientation, de redimensionnement et de rapport d'aspect seront ignorées. Assurez-vous que vos mises en page prennent en charge toutes les orientations sur une variété de rapports d'aspect afin de s'adapter à différentes surfaces.

Santé et remise en forme : des modifications ont été apportées aux autorisations relatives à la santé et à la remise en forme.

Protection du réseau local : pensez à tester votre application avec la fonctionnalité de protection du réseau local qui sera bientôt disponible. Elle permettra aux utilisateurs de mieux contrôler les applications qui peuvent accéder aux appareils de leur réseau local dans une future version majeure d'Android.

targetSdkVersion



En mars dernier, Google a annoncé Android 16 Beta 3 . Cette version beta 3 apportait la prise en charge de la diffusion audio Auracast avec les appareils auditifs LE Audio compatibles. En outre, les utilisateurs malvoyants bénéficient désormais d'une meilleure expérience grâce à la nouvelle fonction de contour du texte. Cette version bêta introduit également la possibilité de tester la fonction de protection du réseau local (LNP), qui obligera à terme les applications à demander une autorisation spécifique pour l'accès au réseau local.Ce mois de juin, Google lance officiellement la version majeur d'Android 16 et le rend disponible sur la plupart des appareils Pixel pris en charge. De nouveaux appareils fonctionnant sous Android 16 seront disponibles dans les prochains mois. Google annonce également la disponibilité du code source sur Android Open Source Project (AOSP). Vous pouvez examiner le code source pour mieux comprendre le fonctionnement d'Android.Avec Android 16, Google a ajouté le concept de version mineure du SDK afin de pouvoir itérer plus rapidement les API, reflétant ainsi le rythme rapide de l'innovation qu'Android apporte aux applications et aux appareils.Google prévoit une autre version au quatrième trimestre 2025, qui comprendra également de nouvelles API pour les développeurs. La version majeure annoncée sera la seule version en 2025 à inclure des changements de comportement prévus ayant un impact sur les applications. En plus des nouvelles API pour les développeurs, la version mineure du quatrième trimestre inclura des mises à jour de fonctionnalités, des optimisations et des corrections de bogues.Google continuera à publier des versions Android tous les trimestres. La mise à jour du troisième trimestre, entre les versions API, apporte de nombreuses améliorations visuelles associées à Material Expressive.Android 16 améliore la prise en charge des utilisateurs d'appareils photo professionnels, en permettant la détection de scène en mode nuit, l'exposition automatique hybride et des réglages précis de la température de couleur. Il est plus facile de capturer des photos en mouvement grâce aux nouvelles actions Intent, et Google continue à améliorer les images UltraHDR, avec la prise en charge de l'encodage HEIC et de nouveaux paramètres issus du projet de norme ISO 21496-1.La prise en charge du codec Advanced Professional Video (APV) améliore la place d'Android dans les workflows d'enregistrement et de post-production professionnels, avec une qualité vidéo sans perte perceptible qui résiste à de multiples décodages/réencodages sans dégradation visuelle importante. De plus, le sélecteur de photos d'Android peut désormais être intégré à votre hiérarchie d'affichage, et les utilisateurs apprécieront la possibilité de rechercher des médias dans le cloud.Android 16 introduit des changements visant à améliorer la cohérence et l'apparence visuelle des applications, jetant ainsi les bases des changements expressifs à venir dans Material 3. Les applications ciblant Android 16 ne peuvent plus désactiver le mode bord à bord et ignorent l'attribut elegantTextHeight afin de garantir un espacement correct en arabe, lao, birman, tamoul, gujarati, kannada, malayalam, odia, télougou ou thaï.Les applications Android fonctionnant désormais sur une grande variété d'appareils et avec davantage de modes d'affichage sur les grands écrans, les développeurs doivent créer des applications Android qui s'adaptent à toutes les tailles d'écran et de fenêtre, quelle que soit l'orientation de l'appareil. Pour les applications ciblant Android 16 (niveau API 36), Android 16 inclut des modifications dans la façon dont le système gère l'orientation, la redimensionnabilité et les restrictions de rapport d'aspect. Sur les écrans dont la largeur minimale est supérieure ou égale à 600 dp, les restrictions ne s'appliquent plus et les applications occupent toute la fenêtre d'affichage. Vous devez vérifier vos applications pour vous assurer que vos interfaces utilisateur existantes s'adaptent parfaitement et fonctionnent correctement dans les formats portrait et paysage. Google fournit des frameworks, des outils et des bibliothèques pour vous aider.Vous pouvez tester ces remplacements sans cibler à l'aide du framework de compatibilité des applications en activant le drapeauLes applications ciblant Android 16 disposeront par défaut d'animations système pour le retour à l'accueil, le passage d'une tâche à l'autre et le passage d'une activité à l'autre. De plus, Android 16 étend la navigation prédictive vers l'arrière à la navigation à trois boutons, ce qui signifie que les utilisateurs qui appuient longuement sur le bouton Retour verront un aperçu de l'écran précédent avant de revenir en arrière.Pour faciliter l'obtention de l'animation de retour à l'accueil, Android 16 ajoute la prise en charge deavec le nouveau. Android 16 ajoute égalementetpour un comportement personnalisé de la pile de retour avec le retour prédictif.Android 16 introduit, qui vous permet de créer des notifications centrées sur la progression pouvant indiquer les états et les étapes importantes du parcours d'un utilisateur à l'aide de points et de segments. Les principaux cas d'utilisation incluent le covoiturage, la livraison et la navigation. Il s'agit de la base des mises à jour en direct, qui seront pleinement réalisées dans une prochaine mise à jour d'Android 16.Android 16 ajouteet, vous permettant de créer des effets complexes tels que Threshold, Sepia et Hue Saturation dans AGSL et de les appliquer aux appels de dessin.Des API qui vous aident à comprendre les performances des applications aux modifications de la plateforme conçues pour améliorer l'efficacité, Android 16 vise à garantir les performances de vos applications. Android 16 introduit le profilage déclenché par le système dans, garantit qu'au maximum une exécution manquée deest immédiatement exécutée lorsque l'application revient à un cycle de vie valide pour une meilleure efficacité, introduitetpour permettre à vos applications de tirer plus facilement parti des taux de rafraîchissement adaptatifs de l'affichage, et introduit les APIetainsi queetdansafin de fournir aux jeux et aux applications gourmandes en ressources des estimations des ressources GPU et CPU disponibles sur les appareils pris en charge.dans Android 16 renvoie plusieurs raisons pour lesquelles une tâche est en attente, en raison à la fois des contraintes explicites que vous avez définies et des contraintes implicites définies par le système. La nouvelle fonctionrenvoie la liste des modifications les plus récentes des raisons pour lesquelles une tâche est en attente, ce qui vous permet de mieux ajuster le fonctionnement de votre application en arrière-plan.Android 16 apporte des ajustements aux quotas d'exécution des tâches régulières et accélérées en fonction du groupe de veille dans lequel se trouve l'application, du fait que la tâche commence à s'exécuter alors que l'application est dans un état supérieur et du fait que la tâche s'exécute alors que l'application exécute un service au premier plan.Pour détecter (puis réduire) les tâches abandonnées, les applications doivent utiliser la nouvelle raison d'arrêt de tâcheque le système attribue aux tâches abandonnées, au lieu deAndroid 15 a introduit la prise en charge des tailles de page de 16 Ko afin d'améliorer les performances au démarrage des applications, au démarrage du système et au lancement de l'appareil photo, tout en réduisant la consommation de la batterie. Android 16 ajoute un mode de compatibilité avec les pages de 16 Ko qui, combiné aux nouvelles exigences techniques de Google Play, rapproche Android de la commercialisation d'appareils intégrant cette modification importante. Vous pouvez vérifier si votre application doit être mise à jour à l'aide des contrôles de taille de page de 16 Ko et de l'APK Analyzer dans la dernière version d'Android Studio.Android 16 inclut les dernières mises à jour d'Android Runtime (ART) qui améliorent les performances d'Android Runtime (ART) et prennent en charge des fonctionnalités linguistiques supplémentaires. Ces améliorations sont également disponibles pour plus d'un milliard d'appareils fonctionnant sous Android 12 (niveau API 31) et supérieur via les mises à jour du système Google Play. Les applications et bibliothèques qui s'appuient sur des structures ART internes non SDK peuvent ne plus fonctionner correctement avec ces modifications.Android 16 vise à améliorer la sécurité et à garantir la confidentialité des utilisateurs. Il comprend une sécurité améliorée contre les attaques par redirection d'intention, rendunique pour chaque application, ajoute une API qui permet aux applications de partager les clés Android Keystore, intègre la dernière version de Privacy Sandbox sur Android, introduit un nouveau comportement lors du processus d'appairage des appareils compagnons afin de protéger la confidentialité de la localisation de l'utilisateur, et permet à l'utilisateur de sélectionner facilement et de limiter l'accès aux médias partagés appartenant à l'application dans le sélecteur de photos.Android 16 permet à votre application de tester la nouvelle fonctionnalité d'autorisation du réseau local, qui nécessitera que votre application dispose de l'autorisation. Cette modification sera appliquée dans une prochaine version majeure d'Android.Android 16 ajoute des fonctionnalités telles que la diffusion audio Auracast avec des aides auditives LE Audio compatibles, des modifications en matière d'accessibilité telles que l'extension deavec, une nouvelle API basée sur des listes dans, une prise en charge améliorée des éléments extensibles à l'aide depour les widgetsindéterminés, les méthodesetqui prennent en charge un état « partiellement coché »,qui vous permet de fournir du texte pour unsans remplacer les informations de ses enfants, etqui permet aux applications d'indiquer à un service d'accessibilité que la saisie dans un champ de formulaire est obligatoire.Android 16 introduit le texte en contour, qui remplace le texte à contraste élevé. Il dessine une zone de contraste plus grande autour du texte afin d'améliorer considérablement la lisibilité, ainsi que de nouvelles API AccessibilityManager qui permettent à vos applications de vérifier ou d'enregistrer un écouteur pour voir si ce mode est activé.Si vous développez un SDK, une bibliothèque, un outil ou un moteur de jeu, il est encore plus important de préparer dès maintenant les mises à jour nécessaires afin d'éviter que vos développeurs d'applications et de jeux en aval ne soient bloqués par des problèmes de compatibilité et de leur permettre de cibler les dernières fonctionnalités du SDK. Veuillez informer vos développeurs si des mises à jour de votre SDK sont nécessaires pour prendre pleinement en charge Android 16.Les tests consistent à installer votre application de production ou une application de test utilisant votre bibliothèque ou votre moteur à l'aide de Google Play ou d'autres moyens sur un appareil ou un émulateur fonctionnant sous Android 16. Passez en revue tous les flux de votre application et recherchez les problèmes fonctionnels ou liés à l'interface utilisateur. Passez en revue les changements de comportement afin de cibler vos tests. Chaque version d'Android contient des modifications de la plateforme qui améliorent la confidentialité, la sécurité et l'expérience utilisateur globale, et ces modifications peuvent avoir une incidence sur vos applications. Voici plusieurs modifications à prendre en compte, même si vous ne ciblez pas encore Android 16 :Autres changements qui auront un impact une fois que votre application ciblera Android 16 :Préparez votre application pour l'avenir :N'oubliez pas de tester minutieusement les bibliothèques et les SDK utilisés par votre application lors de vos tests de compatibilité. Vous devrez peut-être mettre à jour les versions actuelles des SDK ou contacter le développeur pour obtenir de l'aide si vous rencontrez des problèmes.Une fois que vous avez publié la version compatible avec Android 16 de votre application, vous pouvez lancer le processus de mise à jour de la versionde votre application. Passez en revue les modifications de comportement qui s'appliquent lorsque votre application cible Android 16 et utilisez le cadre de compatibilité pour détecter rapidement les problèmes.: GooglePensez-vous que cette version est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?