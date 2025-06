Le concurrent américain de l'iPhone 17 de Trump Mobile est en réalité fabriqué en Chine, le Trump Phone doré vendu 499 $ est en fait un Wingtech REVVL 7 Pro 5G chinois déguisé qui vaut 250 $.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 408 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Récemment, la Trump Organization a décidé de lancer son propre réseau de téléphonie mobile . Baptisé Trump Mobile, ce réseau est présenté comme un service "" et s'appuie fortement sur la marque Trump. Trump Mobile se présente comme un "", vantant une "" et un "". Le tout avec une approche "" et un "".Cela comprend des centres d'appel aux États-Unis, des services étendus dans le cadre du forfait et un nouveau smartphone, le T1. Si le lancement d'un nouveau réseau de téléphonie mobile attirera certainement un public de partisans de Trump, il s'agit davantage d'une exploitation commerciale de la marque Trump que d'une véritable tentative de conquérir le marché américain de la téléphonie mobile. L'offre Trump Mobile se divise en deux offres principales, comprenant le forfait téléphonique lui-même et le smartphone.Cependant, aucune des deux n'est particulièrement intéressante du point de vue du consommateur. Plus intéressant, ce smartphone que l'organisation Trump prétend être fabriqué aux États-Unis est en réalité un appareil Android chinois bon marché, dont le prix est triplé par rapport à celui pratiqué sur Amazon, recouvert d'un nouveau plastique, et c'est tout.Les appels et les pressions constants de l'administration du président Donald Trump pour qu'Apple fabrique son iPhone aux États-Unis sont bien documentés. Il est donc logique que Trump Mobile propose également son propre smartphone aux consommateurs. Le T1 est décrit dans le communiqué de presse de Trump Mobile comme un appareil "". Cette revendication nationaliste est également un coup porté à Apple, qui utilise souvent la phrase "", suivie d'une déclaration indiquant que les téléphones sont assemblés en Inde ou en Chine dans la plupart des cas.Doté d'un boîtier doré, le T1 serait équipé d'un écran AMOLED Punch-Hole de 6,8 pouces, d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran et d'un "". Toutes ces pièces devront être importées pour le téléphone. Il n'existe aucun fabricant national d'écrans AMOLED, et le VCSEL utilisé pour les technologies de déverrouillage par reconnaissance faciale est également produit à l'étranger.Fonctionnant sous Android 15, il est répertorié comme disposant d'une mémoire interne de 256 Go, extensible grâce à un emplacement pour carte mémoire, et de 12 Go de mémoire. À l'arrière se trouvent un appareil photo principal de 50 Mpx, mais des appareils photo de profondeur et macro étonnamment peu performants de 2 Mpx, tandis que l'avant est équipé d'un appareil photo selfie de 16 Mpx. Les modules d'appareil photo devront également être importés pour toute fabrication aux États-Unis. La capacité de la batterie serait généreuse, avec 5 000 mAh, rechargeable via USB-C avec une charge rapide de 20 W. Ce port USB Type-C est également limité à la vitesse lente de l'USB 2.0 et est accompagné d'une prise casque 3,5 mm. Ces caractéristiques sont courantes pour cette gamme de prix.Le T1 semble également vouloir gâcher le lancement de la gamme iPhone 17 en septembre, Trump Mobile prévoyant de le commercialiser dès le mois d'août. Son prix de 499 dollars, avec un acompte de 100 dollars pour les précommandes, en fait un appareil de milieu de gamme en termes de prix. Le prix de vente sur Amazon est d'environ 180 dollars.Une importation relookée ? Bien qu'il soit vanté comme étant fabriqué aux États-Unis, il n'a fallu qu'une heure aux réseaux sociaux pour découvrir d'où venait réellement ce téléphone. Dans un message publié sur X par l'analyste Max Weinbach, il semble que le T1 ressemble beaucoup au T-Mobile REVVL 7 Pro 5G. Les spécifications de l'écran et les résolutions inhabituelles des appareils photo correspondent à celles de l'appareil T-Mobile, ainsi que d'autres détails.Le smartphone est fabriqué par Wingtech, qui appartient au fabricant chinois Luxshare. La version T-Mobile serait fabriquée à Kiaxing, Wuxi ou Kunming, en Chine. Le T1 semble être une version relookée du REVVL 7 Pro 5G, avec un nouveau boîtier et des caméras légèrement déplacées. Ce smartphone coûte normalement 250 dollars au détail, et son prix peut même descendre jusqu'à 169 dollars en solde, comme c'est le cas actuellement sur Amazon.Bien sûr, pour le prix Amazon, vous n'avez pas droit à la finition dorée. Le téléphone T1 est peut-être modifié aux États-Unis. Il n'a certainement pas été conçu ni assemblé aux États-Unis.La promotion autour de Trump Mobile et du T1 présente clairement l'opération comme une approche centrée sur les États-Unis, y compris pour la fabrication du T1. Le communiqué de presse mentionne spécifiquement le T1 comme "". Lors d'interviews, Eric Trump a également évoqué à plusieurs reprises la fabrication de smartphones. "", a-t-il déclaré. Lors du lancement, il a déclaré : "Même s'il s'agit d'un smartphone redessiné, l'affirmation répétée selon laquelle le T1 est conçu et fabriqué aux États-Unis mérite d'être remise en question. Les informations fournies sur le smartphone présentent plusieurs lacunes importantes et contredisent le coût de fabrication habituel, s'il s'agit véritablement d'un produit fabriqué aux États-Unis.Tout d'abord, la liste des spécifications ne mentionne pas la puce qui alimente l'appareil mobile. Même si Qualcomm, le principal fabricant américain de puces pour processeurs mobiles, est basé aux États-Unis, il sous-traite toujours la production de puces à des tiers étrangers, tels que TSMC à Taïwan. TSMC possède bien une usine aux États-Unis, mais celle-ci est loin d'être une source suffisante de puces, même pour Trump Mobile. La logique évidente ici est que la puce est ignorée parce qu'il ne s'agit pas d'un composant fabriqué aux États-Unis. On peut en dire autant de l'écran et des modules de caméra.Cela soulève une autre question concernant l'affirmation selon laquelle il serait fabriqué aux États-Unis. À titre d'exemple, Apple ne peut pas facilement transférer la fabrication de l'iPhone aux États-Unis sans dépenses importantes et sans plusieurs années de planification avec ses nombreux partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Il y a ensuite la question de la formation d'une main-d'œuvre qualifiée aux États-Unis, afin d'atteindre le niveau de compétence des travailleurs chinois. Ou de meilleurs robots.En outre, selon une récente analyse de l'équipe de politique publique américaine de Morgan Stanley, même si le président Donald Trump mettait à exécution sa menace d'imposer des droits de douane de 25 % sur les iPhone fabriqués à l'étranger, il serait toujours moins cher pour Apple de produire son téléphone emblématique à l'étranger qu'aux États-Unis.Tous ces problèmes qui concernent Apple s'appliquent également au T1 de Trump Mobile, sauf que celui-ci n'a pas à faire face aux énormes difficultés auxquelles Apple serait confrontée pour faire la même chose. L'assemblage de smartphones aux États-Unis est possible, mais à une échelle extrêmement réduite. Il existe des fabricants tels que Purism qui conçoivent et assemblent des smartphones entièrement aux États-Unis.Cependant, ils ne s'approvisionnent pas exclusivement auprès de fabricants américains. Les appareils photo, la mémoire vive, les composants de stockage, les processeurs et les écrans sont tous importés. L'assemblage d'un smartphone aux États-Unis n'est donc pas totalement impossible, mais simplement difficile. Et par définition, il devra se faire en petites quantités.Trump Mobile devra tout de même s'approvisionner en composants avant de les assembler aux États-Unis. Ajoutez à cela le fait que ces composants devraient idéalement provenir également des États-Unis, et l'opération devient très coûteuse. Il est possible que, sur la base du prix de vente inférieur à 500 dollars, cela ne laisse que peu ou pas de profit par smartphone. Étant donné que les entreprises Trump veulent réaliser des bénéfices, il faudra faire des concessions pour que le T1 puisse être vendu à 500 dollars.Pour revenir à l'exemple d'Apple, les analystes estiment que le prix d'un iPhone pourrait grimper jusqu'à 3 500 $ s'il est fabriqué aux États-Unis. Steve Jobs et Tim Cook ont déclaré depuis plus d'une décennie que la fabrication de l'iPhone n'est pas possible aux États-Unis. En outre, avec la complexité de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, l'opération semble possible avant de nombreuses années.Certains critiques pensent que l'appareil sera assemblé et conçu aux États-Unis, mais ne respectera pas le délai fixé par la Trump Organization. De plus, les pièces dont l'entreprise aura besoin pour assembler le téléphone devront être importées. Elles seront soumises aux droits de douane appliqués par l'administration, à moins que celle-ci ne négocie un accord spécial, ce qui rendrait improbable la réalisation d'un bénéfice avec un prix de 500 dollars.Ainsi, à moins d'un véritable miracle dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui ne semble pas être le cas pour l'instant, il est extrêmement improbable que ce smartphone soit entièrement produit aux États-Unis. Trump Mobile vise clairement les votes des fans de Trump avec le T1. Ce qu'ils obtiendront pour leur argent, c'est un appareil Android de milieu de gamme qui ne sera pas à la hauteur de l'éclat plastique de son extérieur doré.Pensez-vous que cette révélation est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?