Google confirme qu'il fusionne ChromeOS et Android en une seule plateforme, dans le but d'améliorer l'intégration entre les appareils, même si le déploiement complet pourrait encore prendre plusieurs années

Android est un système d'exploitation basé sur une version modifiée du noyau Linux et d'autres logiciels open source, conçu principalement pour les appareils mobiles à écran tactile tels que les smartphones et les tablettes. Android a été développé à l'origine par un consortium de développeurs connu sous le nom d'Open Handset Alliance, mais sa version la plus largement utilisée est principalement développée par Google. Lancé pour la première fois en 2008, Android est le système d'exploitation le plus utilisé au monde ; la dernière version, sortie le 10 juin 2025, est Android 16.ChromeOS (anciennement Chrome OS) est quant à lui un système d'exploitation conçu et développé par Google. Il est dérivé du système d'exploitation open source ChromiumOS et utilise le navigateur web Google Chrome comme interface utilisateur principale. Google a annoncé le projet en juillet 2009, le décrivant initialement comme un système d'exploitation où les applications et les données utilisateur résideraient dans le cloud. Alors que ChromeOS était principalement utilisé pour exécuter des applications web, le système prend désormais en charge les applications web progressives, les applications Android de Google Play et les applications Linux.Après des années de spéculations, Google a enfin confirmé qu'il travaillait à la fusion de ChromeOS et d'Android en une plateforme unifiée. Cette décision s'inscrit dans la stratégie plus large de Google visant à unifier ses plateformes pour concurrencer Apple et Microsoft dans l'univers des ordinateurs portables et des tablettes Arm.Sameer Samat, président de l'écosystème Android chez Google, a révélé les projets de l'entreprise lors d'une interview avec TechRadar, marquant ainsi la première fois qu'un cadre supérieur reconnaît officiellement cette initiative.« Je vous ai posé cette question parce que nous allons fusionner ChromeOS et Android en une seule plateforme, et je m'intéresse beaucoup à la façon dont les gens utilisent leurs ordinateurs portables aujourd'hui et à ce qu'ils en font », a déclaré Sameer Samat, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il observait l'utilisation par le journaliste de produits Apple tels que le MacBook Pro, l'iPhone et l'Apple Watch.Les commentaires de Sameer Samat constituent le signal le plus clair à ce jour que Google a l'intention de fusionner ses deux systèmes d'exploitation. Bien que des rumeurs concernant cette fusion circulent depuis fin 2024, l'entreprise n'avait jamais officiellement annoncé ce projet. À l'époque, les rapports suggéraient qu'il faudrait plusieurs années pour intégrer ChromeOS à Android, un changement qui semble désormais en cours.Bien que Google n'ait pas communiqué de calendrier ni de détails complets, les commentaires de Sameer Samat suggèrent que l'objectif est de créer une expérience multi-appareils plus fluide, qui relie plus efficacement les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones. Cette initiative pourrait également renforcer la position d'Android sur plusieurs formats et aider Google à établir des intégrations plus étroites entre son écosystème d'appareils.La transition ne se fera pas du jour au lendemain. Début 2024, Google a commencé à préparer le terrain en fusionnant des éléments clés du noyau Android dans ChromeOS. L'entreprise a déclaré que ce changement permettrait une adoption plus rapide des fonctionnalités d'IA sur tous les appareils. La fusion confirmée semble être la prochaine étape logique. Si tout se passe comme prévu, les futurs Chromebooks pourraient être équipés de ce système d'exploitation unifié, offrant une meilleure compatibilité avec les applications Android et une intégration plus étroite avec les téléphones Android. Une fuite récente a également laissé entendre qu'un ordinateur portable de marque Pixel, dont le nom de code interne est « Snowy », pourrait servir de vitrine pour le nouveau logiciel.Au cours de l'année dernière, Android a évolué pour inclure davantage de fonctionnalités similaires à celles des ordinateurs de bureau. La prochaine mise à jour Android 16 devrait introduire un mode bureau dédié avec le multitâche multi-fenêtres sur des écrans externes. La même fonctionnalité devrait également être disponible sur les tablettes Android, ce qui les rendra plus viables en tant qu'alternatives aux ordinateurs portables.Cependant, il faudra peut-être encore attendre un certain temps avant que les consommateurs ne voient les résultats des projets de fusion de Google. Le déploiement de la plateforme unifiée devrait prendre plusieurs années. Et bien que certains espéraient une annonce lors de l'événement de lancement du Pixel 10 prévu mi-août, selon les rumeurs, les rapports actuels suggèrent que cela est peu probable.Sameer Samat, président de l'écosystème Android chez GoogleQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Google crédible ou pertinente ?