Google admet qu'il n'a pas réussi à avertir 10 millions de personnes lors du séisme de 2023 en Turquie, il est inquiétant de constater qu'il a fallu plus de deux ans pour obtenir cette information



Le géant de la technologie Google a reconnu que son système d'alerte sismique Android (AEA) n'avait pas émis d'avertissements critiques suffisantes avant le tremblement de terre dévastateur de 2023 en Turquie, qui a fait plus de 55 000 morts et plus de 100 000 blessés. Les deux séismes, d'une magnitude de 7,8 et de 7,5, ont détruit des bâtiments dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie aux premières heures du 6 février 2023, prenant des millions de personnes au dépourvu.Bien que le système AEA ait été opérationnel à ce moment-là, il a sous-estimé la gravité du premier tremblement de terre de magnitude 7,8, selon certains rapports. Selon Google, seules 469 personnes ont reçu l'alerte « Take Action », le niveau le plus élevé du système, conçue pour inciter à prendre des mesures de sécurité urgentes, alors que près de 10 millions de personnes vivant dans un rayon de 160 km autour de l'épicentre étaient susceptibles de les recevoir.Au lieu de cela, Google a indiqué qu'environ un demi-million d'utilisateurs avaient reçu l'alerte de niveau inférieur « Be Aware », qui est conçue pour des secousses plus légères et beaucoup moins perceptibles. Cette alerte ne neutralise pas les paramètres tels que « Ne pas déranger » et serait probablement passée inaperçue pour la plupart des utilisateurs, d'autant plus que le premier tremblement de terre s'est produit à 4h17 du matin, alors que de nombreuses personnes étaient endormies.Le système d'alerte précoce de Google fonctionne sur les appareils Android, qui représentent plus de 70 % des téléphones mobiles en Turquie. Il est censé détecter les mouvements du sol grâce aux capteurs des smartphones et avertir rapidement les utilisateurs avant que les secousses les plus fortes ne se produisent. Lors du tremblement de terre, l'algorithme de détection de Google a estimé la secousse entre 4,5 et 4,9 sur l'échelle de magnitude de moment, ce qui était bien inférieur à la magnitude réelle de 7,8.« Nous continuons à améliorer le système en fonction de ce que nous apprenons à chaque tremblement de terre », a déclaré un porte-parole de Google, après des mois d'examen minutieux. L'entreprise avait auparavant affirmé que le système « fonctionnait bien ».Le tremblement de terre s'est produit à l'aube du 6 février, alors que la plupart des gens dormaient et n'étaient pas conscients du danger imminent. L'alerte « Take Action », qui produit une alarme forte et intrusive, aurait été cruciale pour réveiller les personnes exposées et leur donner le temps de se mettre à l'abri. Mais dans les mois qui ont suivi la catastrophe, aucune personne résidant dans les zones touchées n'a pu indiquer avoir reçu l'alerte critique avant le séisme.Les chercheurs de Google ont publié dans la revue Science les détails de ce qui n'a pas fonctionné, citant les « limites des algorithmes de détection ».Pour le premier tremblement de terre, le système a estimé la secousse entre 4,5 et 4,9 sur l'échelle de magnitude de moment (MMS) alors qu'il s'agissait en réalité d'une secousse de 7,8. Le système a alors envoyé des alertes « Take Action » à 8 158 téléphones et des alertes « Be Aware » à un peu moins de quatre millions d'utilisateurs.Après le tremblement de terre, les chercheurs de Google ont modifié l'algorithme et simulé à nouveau le premier tremblement de terre. Cette fois, le système a généré 10 millions d'alertes « Take Action » pour les personnes les plus exposées, et 67 millions d'alertes « Be Aware » pour les personnes vivant plus loin de l'épicentre.« Tous les systèmes d'alerte précoce aux tremblements de terre sont confrontés au même défi : adapter les algorithmes aux événements de grande ampleur », a déclaré Google.Elizabeth Reddy, professeur adjoint à la Colorado School of Mines, estime toutefois qu'il est inquiétant qu'il ait fallu plus de deux ans pour obtenir ces informations.« Je suis vraiment frustrée qu'il ait fallu autant de temps », a déclaré Elizabeth Reddy. « Nous ne parlons pas d'un petit événement - des personnes sont mortes - et nous n'avons pas vu l'exécution de cet avertissement comme nous l'aurions souhaité ».Google, pour sa part, affirme que le système est censé être complémentaire et ne remplace pas les systèmes nationaux. Toutefois, certains scientifiques craignent que les pays accordent trop de confiance à une technologie qui n'a pas été entièrement testée.« Je pense qu'il est absolument essentiel de faire preuve d'une grande transparence sur le fonctionnement du système », a déclaré Harold Tobin, directeur du réseau sismique du nord-ouest du Pacifique. « Certains pays pourraient-ils se dire que Google s'en charge, donc nous n'avons pas à le faire ? »GoogleQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les déclarations de Google crédibles ou pertinentes ?Selon vous, la responsabilité de Google devrait-elle être engagée dans le cadre de cette catastrophe ?