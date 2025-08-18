Samsung gagne des parts de marché aux dépens d'Apple aux États-Unis grâce à l'essor des téléphones pliables, Apple est passée de 56 % à 49 %, tandis que Samsung est passée de 23 % à 31 %.



Un nouveau rapport de Canalys révèle que la part des smartphones livrés aux États-Unis et assemblés en Chine est passée de 61 % au deuxième trimestre 2024 à 25 % au deuxième trimestre 2025. La majeure partie de cette baisse a été compensée par l'Inde ; le volume total des smartphones « Made in India » a augmenté de 240 % en glissement annuel et représente désormais 44 % des smartphones importés aux États-Unis, contre seulement 13 % des livraisons de smartphones au deuxième trimestre 2024.Au deuxième trimestre, les expéditions d'iPhone ont diminué de 11 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 13,3 millions d'unités, ce qui représente une correction par rapport à la croissance de 25 % enregistrée au premier trimestre 2025. Les expéditions de Samsung ont augmenté de 38 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 8,3 millions d'unités. Motorola a poursuivi son expansion aux États-Unis, avec une croissance de 2 % pour atteindre 3,2 millions d'unités. Google et TCL complètent le top 5, Google enregistrant une croissance de 13 % pour atteindre 0,8 million d'unités, tandis que TCL a connu une baisse de 23 %, avec 0,7 million d'unités expédiées.Selon le rapport, Samsung gagne progressivement du terrain sur le marché américain des smartphones au détriment d'Apple, grâce à la demande croissante pour ses appareils pliables. Au deuxième trimestre 2025, la part de marché d'Apple aux États-Unis est passée de 56 % à 49 %, tandis que celle de Samsung est passée de 23 % à 31 %, selon Canalys. Il s'agit de l'un des plus importants changements enregistrés au cours d'un seul trimestre ces dernières années, qui souligne l'attrait croissant de la technologie pliable.La stratégie de Samsung consistant à promouvoir l'innovation dans le domaine des appareils pliables s'est avérée efficace, en particulier avec le lancement en juillet du Z Fold 7, du Z Flip et du Galaxy S25 Edge. Ces modèles offrent aux utilisateurs à la fois portabilité et grand écran, le Z Fold 7 pouvant également servir de tablette lorsqu'il est ouvert. Le Z Flip, qui se plie verticalement, renoue avec la forme nostalgique du téléphone à clapet tout en intégrant une technologie moderne. Samsung a indiqué que le Z Fold 7 avait enregistré 25 % de précommandes de plus que tous les modèles pliables précédents et se vendait 50 % plus vite que son prédécesseur.Le succès de Samsung est également lié à son portefeuille de produits plus large. Alors que la gamme d'iPhone d'Apple reste comprise entre 829 et 1 599 dollars, Samsung propose des appareils dont le prix varie entre 650 et 2 400 dollars. Cela permet à l'entreprise de cibler un plus large éventail de consommateurs à différents niveaux de prix. En revanche, Apple n'est pas encore présent sur le segment des téléphones pliables. L'analyste Samik Chatterjee prévoit que son premier modèle pliable ne sera pas commercialisé avant septembre 2026, dans le cadre de la gamme iPhone 18.Les téléphones pliables s'avèrent également très adaptés aux fonctionnalités basées sur l'IA. Les téléphones Samsung donnent accès au modèle d'IA Gemini de Google, qui surpasse Siri d'Apple dans la plupart des fonctions. Drew Blackard, vice-président de Samsung, a souligné que des fonctionnalités telles que « circle-to-search » fonctionnent mieux sur les écrans pliables, ce qui permet un multitâche amélioré sur deux écrans.Dans le même temps, la prochaine génération de Siri d'Apple a été reportée à 2025, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa capacité à être compétitive dans le domaine de l'IA. Ce retard intervient alors qu'OpenAI, qui a récemment dépensé 6,5 milliards de dollars pour acquérir l'équipe de conception dirigée par l'ancien designer en chef d'Apple, Jony Ive, poursuit ses innovations en matière de matériel sans écran.La réticence d'Apple à entrer rapidement sur le marché des appareils pliables s'inscrit dans sa stratégie historique qui consiste à attendre qu'une technologie arrive à maturité avant de l'adopter. Cependant, les gains de parts de marché croissants de Samsung et la performance boursière de l'entreprise (en hausse de 35 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 7,5 % pour Apple) suggèrent que les investisseurs parient déjà sur l'avenir des formats flexibles.Si Apple reste un acteur dominant sur le marché américain des smartphones, l'essor des téléphones pliables redéfinit les attentes des consommateurs et confère à Samsung un avantage unique. À mesure que la technologie continue d'évoluer, Apple devra peut-être repenser son approche pour conserver sa position dans le segment haut de gamme.», a déclaré Sanyam Chaurasia, analyste principal chez Canalys.», a déclaré Runar Bjorhovde, analyste senior chez Canalys.», a ajouté Bjorhovde.: CanalysPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?