Samsung gagne des parts de marché aux dépens d'Apple aux États-Unis grâce à l'essor des téléphones pliables, Apple est passée de 56 % à 49 %, tandis que Samsung est passée de 23 % à 31 %.

Un nouveau rapport de Canalys révèle que les livraisons de smartphones aux États-Unis ont augmenté de 1 % au deuxième trimestre 2025, les fabricants ayant continué à constituer des stocks de terminaux en prévision des droits de douane. L'issue incertaine des négociations avec la Chine a accéléré la réorientation de la chaîne d'approvisionnement. Selon Canalys, Samsung a gagné des parts de marché sur le marché américain des smartphones alors que la part d'Apple chute à 49 % au deuxième trimestre 2025. L'innovation des appareils pliables est le moteur du succès : le Z Fold 7 enregistre 25 % de précommandes en plus et des ventes 50 % plus rapides que les modèles précédents. Les appareils pliables de Samsung intégrant l'IA devancent Siri, dont le lancement par Apple a été retardé, et l'absence d'appareil pliable chez Apple jusqu'en 2026.
Un nouveau rapport de Canalys révèle que la part des smartphones livrés aux États-Unis et assemblés en Chine est passée de 61 % au deuxième trimestre 2024 à 25 % au deuxième trimestre 2025. La majeure partie de cette baisse a été compensée par l'Inde ; le volume total des smartphones « Made in India » a augmenté de 240 % en glissement annuel et représente désormais 44 % des smartphones importés aux États-Unis, contre seulement 13 % des livraisons de smartphones au deuxième trimestre 2024.
Au deuxième trimestre, les expéditions d'iPhone ont diminué de 11 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 13,3 millions d'unités, ce qui représente une correction par rapport à la croissance de 25 % enregistrée au premier trimestre 2025. Les expéditions de Samsung ont augmenté de 38 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 8,3 millions d'unités. Motorola a poursuivi son expansion aux États-Unis, avec une croissance de 2 % pour atteindre 3,2 millions d'unités. Google et TCL complètent le top 5, Google enregistrant une croissance de 13 % pour atteindre 0,8 million d'unités, tandis que TCL a connu une baisse de 23 %, avec 0,7 million d'unités expédiées.
Selon le rapport, Samsung gagne progressivement du terrain sur le marché américain des smartphones au détriment d'Apple, grâce à la demande croissante pour ses appareils pliables. Au deuxième trimestre 2025, la part de marché d'Apple aux États-Unis est passée de 56 % à 49 %, tandis que celle de Samsung est passée de 23 % à 31 %, selon Canalys. Il s'agit de l'un des plus importants changements enregistrés au cours d'un seul trimestre ces dernières années, qui souligne l'attrait croissant de la technologie pliable.
La stratégie de Samsung consistant à promouvoir l'innovation dans le domaine des appareils pliables s'est avérée efficace, en particulier avec le lancement en juillet du Z Fold 7, du Z Flip et du Galaxy S25 Edge. Ces modèles offrent aux utilisateurs à la fois portabilité et grand écran, le Z Fold 7 pouvant également servir de tablette lorsqu'il est ouvert. Le Z Flip, qui se plie verticalement, renoue avec la forme nostalgique du téléphone à clapet tout en intégrant une technologie moderne. Samsung a indiqué que le Z Fold 7 avait enregistré 25 % de précommandes de plus que tous les modèles pliables précédents et se vendait 50 % plus vite que son prédécesseur.
Le succès de Samsung est également lié à son portefeuille de produits plus large. Alors que la gamme d'iPhone d'Apple reste comprise entre 829 et 1 599 dollars, Samsung propose des appareils dont le prix varie entre 650 et 2 400 dollars. Cela permet à l'entreprise de cibler un plus large éventail de consommateurs à différents niveaux de prix. En revanche, Apple n'est pas encore présent sur le segment des téléphones pliables. L'analyste Samik Chatterjee prévoit que son premier modèle pliable ne sera pas commercialisé avant septembre 2026, dans le cadre de la gamme iPhone 18.
Les téléphones pliables s'avèrent également très adaptés aux fonctionnalités basées sur l'IA. Les téléphones Samsung donnent accès au modèle d'IA Gemini de Google, qui surpasse Siri d'Apple dans la plupart des fonctions. Drew Blackard, vice-président de Samsung, a souligné que des fonctionnalités telles que « circle-to-search » fonctionnent mieux sur les écrans pliables, ce qui permet un multitâche amélioré sur deux écrans.
Dans le même temps, la prochaine génération de Siri d'Apple a été reportée à 2025, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa capacité à être compétitive dans le domaine de l'IA. Ce retard intervient alors qu'OpenAI, qui a récemment dépensé 6,5 milliards de dollars pour acquérir l'équipe de conception dirigée par l'ancien designer en chef d'Apple, Jony Ive, poursuit ses innovations en matière de matériel sans écran.
La réticence d'Apple à entrer rapidement sur le marché des appareils pliables s'inscrit dans sa stratégie historique qui consiste à attendre qu'une technologie arrive à maturité avant de l'adopter. Cependant, les gains de parts de marché croissants de Samsung et la performance boursière de l'entreprise (en hausse de 35 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 7,5 % pour Apple) suggèrent que les investisseurs parient déjà sur l'avenir des formats flexibles.
Si Apple reste un acteur dominant sur le marché américain des smartphones, l'essor des téléphones pliables redéfinit les attentes des consommateurs et confère à Samsung un avantage unique. À mesure que la technologie continue d'évoluer, Apple devra peut-être repenser son approche pour conserver sa position dans le segment haut de gamme.
Les fabricants accélèrent la diversification de leur production dans un contexte géopolitique en mutation
« L'Inde est devenue pour la première fois le premier centre de production de smartphones vendus aux États-Unis au deuxième trimestre 2025, en grande partie grâce à l'accélération du transfert de la chaîne d'approvisionnement d'Apple vers l'Inde dans un contexte commercial incertain entre les États-Unis et la Chine », a déclaré Sanyam Chaurasia, analyste principal chez Canalys.
« Apple a augmenté sa capacité de production en Inde au cours des dernières années dans le cadre de sa stratégie « China Plus One » et a choisi de consacrer la majeure partie de sa capacité d'exportation en Inde à l'approvisionnement du marché américain jusqu'à présent en 2025. Apple a commencé à fabriquer et à assembler les modèles Pro de la série iPhone 16 en Inde, mais dépend toujours des bases de fabrication établies en Chine pour l'approvisionnement à grande échelle nécessaire aux modèles Pro aux États-Unis. Samsung et Motorola ont également augmenté leur part d'approvisionnement destiné aux États-Unis depuis l'Inde, bien que leurs changements soient nettement plus lents et moins importants que ceux d'Apple. Motorola, tout comme Apple, a son centre de fabrication principal en Chine, tandis que Samsung s'appuie principalement sur la production de ses smartphones au Vietnam. »
Les fournisseurs anticipent leurs livraisons pour atténuer le risque lié aux droits de douane
« Les fournisseurs continuent d'anticiper leurs livraisons et de maintenir des niveaux de stocks élevés afin de faire face au mieux au risque lié à l'entrée en vigueur des droits de douane plus tard dans l'année », a déclaré Runar Bjorhovde, analyste senior chez Canalys.
« Apple a rapidement constitué ses stocks vers la fin du premier trimestre et a cherché à maintenir ce niveau au deuxième trimestre. Samsung a augmenté ses stocks au deuxième trimestre, ce qui a permis à ses expéditions de progresser de 38 % en glissement annuel, principalement grâce aux appareils de la série Galaxy A. Cependant, le marché n'a progressé que de 1 % malgré l'anticipation des stocks par les fournisseurs, ce qui indique une demande modérée dans un environnement économique de plus en plus difficile et un écart croissant entre les ventes aux distributeurs et les ventes au détail. Même si les smartphones restent exemptés de droits de douane, de nombreuses autres catégories sont touchées, ce qui pourrait avoir un impact considérable sur les habitudes de consommation des consommateurs et maintenir la demande de smartphones à un niveau modeste au second semestre. »
La polarisation liée à l'échelle s'intensifie alors que les challengers peinent à justifier leurs investissements aux États-Unis
« Avec l'arrivée de nouvelles exigences pour les opérations locales, l'incertitude des politiques tarifaires et la pression sur la demande, il devient moins intéressant pour les fabricants de taille moyenne à petite d'opérer aux États-Unis, comme l'illustre l'annonce de HMD de réduire ses activités aux États-Unis », a ajouté Bjorhovde.
« Pour réussir à long terme aux États-Unis, les fournisseurs de smartphones doivent disposer d'une taille significative, mais plus de 90 % du marché est détenu par les trois plus grands fournisseurs. Cela laisse très peu de place aux autres fournisseurs, qui se concentrent sur les créneaux des opérateurs prépayés ou sur des stratégies de distribution non axées sur les opérateurs. Actuellement, OnePlus et Nothing tentent de mettre en place des stratégies non axées sur les opérateurs, en se concentrant sur leurs sites web directs, BestBuy, Walmart et Amazon, mais leur envergure actuelle reste limitée et leurs ambitions dépendent de leur envergure dans d'autres régions. Réduire les investissements importants nécessaires pour être inclus dans les portefeuilles ou trouver de nouvelles incitations pour que les fournisseurs créent leurs propres magasins physiques pourrait contribuer à améliorer l'attractivité du marché. »
Source : Canalys
