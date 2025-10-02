Le référentiel Android open source F-Droid affirme que les nouvelles règles de Google entraîneront sa fermeture, car le programme de Google mettrait fin au référentiel d'applications libres et open source

Android est un système d'exploitation basé sur une version modifiée du noyau Linux et d'autres logiciels open source, conçu principalement pour les appareils mobiles à écran tactile tels que les smartphones et les tablettes. Android a été développé par un consortium de développeurs connu sous le nom d'Open Handset Alliance, mais sa version la plus utilisée est principalement développée par Google. Lancé pour la première fois en 2008, Android est le système d'exploitation le plus utilisé au monde ; c'est le système d'exploitation le plus utilisé pour les smartphones, mais aussi pour les tablettes ; la dernière version, sortie le 10 juin 2025, est Android 16.
En août dernier, Google a annoncé empêcher les développeurs non vérifiés de distribuer leurs applications sur les appareils Android certifiés. L'entreprise exige désormais que tous les développeurs soient vérifiés pour que leurs applications puissent être installées sur des appareils Android certifiés. Cette nouvelle exigence entrera en vigueur en septembre 2026 au Brésil, en Indonésie, à Singapour et en Thaïlande. À partir de 2027, elle sera progressivement mise en place à l'échelle mondiale. Google évoque des raisons de sécurité, mais beaucoup y voient un nouveau pas vers la fermeture de l'écosystème Android, ce qui représente un risque pour les magasins d'applications alternatifs.
Dans ce contexte, F-Droid ne mâche pas ses mots. Dans un nouveau billet cinglant, le référentiel d'applications Android open source a accusé Google de tenter d'étouffer la distribution indépendante d'applications avec ses nouvelles exigences en matière d'enregistrement des développeurs. Si ce changement est adopté, prévient F-Droid, cela pourrait signifier la fin des boutiques d'applications alternatives telles que nous les connaissons.
Essentiellement anti-Play Store, F-Droid est un catalogue géré par des bénévoles qui répertorie des applications gratuites et open source construites à partir du code source, dépourvues de publicités et de traceurs, et signées cryptographiquement pour garantir leur authenticité. Il est depuis 15 ans un bastion pour les utilisateurs Android soucieux de leur vie privée, mais son avenir est désormais menacé.
Le problème vient de la récente annonce de Google concernant la vérification des développeurs, qui exigera que tous les développeurs Android du monde entier vérifient leur identité à l'aide d'une pièce d'identité délivrée par le gouvernement, paient des frais d'inscription et divulguent les identifiants de tous leurs paquets d'applications, même s'ils ne sont pas distribués via Google Play. Cette mesure est présentée comme une mesure de sécurité visant à lutter contre les logiciels malveillants, mais F-Droid affirme qu'il s'agit en réalité d'une centralisation du contrôle.
« Le décret sur l'enregistrement des développeurs mettra fin au projet F-Droid et aux autres sources de distribution d'applications libres/open source telles que nous les connaissons aujourd'hui », écrit le groupe. F-Droid, assez connu, adhère à une philosophie de « pas de comptes utilisateurs, par conception ». Comme F-Droid ne peut pas prendre le contrôle de l'identité des développeurs ni obliger les contributeurs indépendants à s'enregistrer auprès de Google, son catalogue cesserait tout simplement de fonctionner. Les utilisateurs ne pourraient même plus mettre à jour les applications existantes.
F-Droid conteste également les arguments de Google en matière de sécurité, les qualifiant de « canard ». Le Play Store lui-même a été pris en flagrant délit d'hébergement de logiciels malveillants, et Android dispose déjà de Play Protect, qui permet de désactiver à distance les applications malveillantes. En revanche, F-Droid affirme que son processus de construction ouvert et ses constructions reproductibles sont intrinsèquement plus sûrs (et plus transparents) que de faire confiance à un gardien corporatif.
L'enjeu dépasse le cadre d'une simple boutique d'applications. Si la politique de Google entre en vigueur, elle risque de rendre Android beaucoup plus similaire à iOS, où le sideloading et les boutiques alternatives sont fortement restreints. « Si vous possédez un ordinateur, vous devriez avoir le droit d'y exécuter les programmes de votre choix », argue F-Droid, présentant ce changement comme une menace fondamentale pour la liberté logicielle.
Google, pour sa part, insiste sur le fait que les développeurs pourront toujours distribuer des applications en dehors du Play Store, mais cela ne console guère les projets comme F-Droid qui dépendent de cette possibilité sans passer par un seul point de contrôle d'entreprise. F-Droid appelle les régulateurs aux États-Unis, dans l'Union européenne et ailleurs à intervenir avant l'entrée en vigueur de ces règles en 2026. L'intervention ou non de ces derniers pourrait déterminer si Android restera ouvert ou deviendra un autre jardin clos avec un seul gardien.
Voici la déclaration de F-Droid :
[QUOTE]
F-Droid et le décret d'enregistrement des développeurs de Google
Depuis 15 ans, F-Droid offre aux utilisateurs d'Android du monde entier un refuge sûr et sécurisé où trouver et installer des applications libres et open source. La différence avec les boutiques d'applications commerciales, dont la plus connue est Google Play, est flagrante : ces dernières sont des nids à logiciels espions et à arnaques, qui font ouvertement la promotion d'applications qui exploitent leurs utilisateurs en tentant de monétiser leur attention et d'exploiter leurs informations personnelles par tous les moyens nécessaires, y compris la tromperie et les pratiques douteuses.
F-Droid est différent. Il distribue des applications qui ont été validées pour servir les intérêts des utilisateurs, plutôt que ceux des distributeurs d'applications. Le fonctionnement de F-Droid est simple : lorsqu'un développeur crée une application et héberge le code source publiquement quelque part, l'équipe F-Droid l'examine pour s'assurer qu'il est entièrement open source et ne contient aucune fonctionnalité indésirable non documentée, telle que des publicités ou des traceurs. Une fois l'inspection réussie, le service de compilation F-Droid compile et packagera l'application afin qu'elle soit prête à être distribuée. Le package est ensuite signé soit avec la clé cryptographique de F-Droid, soit, si la compilation est reproductible, il permet la distribution à l'aide de la clé privée du développeur d'origine. De cette manière, les utilisateurs peuvent être sûrs que toute application distribuée via F-Droid est celle qui a été compilée à partir du code source spécifié et n'a pas été altérée.
Vous voulez une application météo qui ne transmet pas chacun de vos mouvements à un courtier de données obscur ? Ou un assistant de planification qui ne transfère pas vos informations personnelles à un réseau publicitaire ? F-Droid est là pour vous. Tout comme la lumière du soleil est le meilleur désinfectant contre la corruption, l'open source est la meilleure défense contre les logiciels qui agissent contre les intérêts de l'utilisateur.
La décision de Google de mettre fin à la distribution gratuite des applications
L'avenir de ce système élégant et éprouvé a été compromis le mois dernier, lorsque Google a décrété unilatéralement que les développeurs Android du monde entier seraient tenus de s'enregistrer auprès de Google. En plus d'exiger le paiement de frais d'inscription et l'acceptation de leurs conditions générales (non négociables et en constante évolution), Google exigera également le téléchargement de documents d'identité, y compris une pièce d'identité officielle, par les auteurs des logiciels, ainsi que l'énumération de tous les « identifiants d'application » uniques pour chaque application qui sera distribuée par le développeur enregistré.
Le projet F-Droid ne peut pas exiger que les développeurs enregistrent leurs applications via Google, mais en même temps, nous ne pouvons pas « prendre le contrôle » des identifiants d'application pour les applications open source que nous distribuons, car cela reviendrait à s'approprier les droits de distribution exclusifs de ces applications.
S'il était mis en uvre, le décret sur l'enregistrement des développeurs mettrait fin au projet F-Droid et aux autres sources de distribution d'applications libres/open source telles que nous les connaissons aujourd'hui, et le monde serait privé de la sécurité et de la sûreté du catalogue de milliers d'applications qui peuvent être fiables et vérifiées par tous. Les innombrables utilisateurs de F-Droid se retrouveraient à la dérive, sans aucun moyen d'installer ni même de mettre à jour leurs applications existantes. (Combien y a-t-il exactement d'utilisateurs de F-Droid ? Nous ne le savons pas, car nous ne suivons pas les utilisateurs et n'avons pas d'enregistrement : « Pas de comptes utilisateurs, par conception »).
Le canard de la sécurité
Si l'installation directe (ou « sideloading ») de logiciels peut être considérée comme comportant un certain risque inhérent, il est faux de prétendre que les boutiques d'applications centralisées sont la seule option sûre pour la distribution de logiciels. Google Play lui-même a hébergé à plusieurs reprises des logiciels malveillants, prouvant que le contrôle exercé par les entreprises ne garantit pas la protection des utilisateurs. En revanche, F-Droid offre une approche alternative fiable et transparente en matière de sécurité : toutes les applications sont gratuites et open source, le code peut être vérifié par n'importe qui, le processus de compilation et les journaux sont publics, et les compilations reproductibles garantissent que ce qui est publié correspond exactement au code source. Cette transparence et cette responsabilité constituent une base de confiance plus solide que les plateformes fermées, tout en laissant aux utilisateurs la liberté de choisir. Restriction de l'installation directe d'applications non seulement sape ce choix, mais érode également la diversité et la résilience de l'écosystème open source en consolidant le contrôle entre les mains de quelques acteurs privés.
De plus, l'argument avancé par Google selon lequel l'enregistrement des développeurs est nécessaire pour se défendre...
