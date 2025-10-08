À l'avenir, les téléphones pourraient être vendus sans câble USB, si les fabricants parviennent à imposer leur volonté, un rapport révèle que le Sony Xperia 10 VII est livré sans bloc d'alimentation ni câble

Le tout dernier téléphone Sony n'inclut plus AUCUN câble de recharge.



Je l'ai acheté pour ma mère afin de remplacer son Galaxy S5 Mini (!!!!!) et j'ai été désagréablement surpris de constater qu'il fallait acheter un câble séparément. L'acheter séparément est certainement mieux pour l'environnement.



Est-ce la norme ? Je pensais que les nouveaux téléphones étaient au moins livrés avec un câble de recharge, et qu'ils avaient simplement supprimé le bloc d'alimentation et les écouteurs de mauvaise qualité.

Sony Group Corporation, communément appelée Sony, est une multinationale japonaise spécialisée dans les médias. Le groupe Sony englobe diverses activités, notamment l'électronique (Sony Corporation), l'imagerie et la détection (Sony Semiconductor Solutions), le divertissement (Sony Pictures Entertainment et Sony Music Entertainment), les jeux vidéo (Sony Interactive Entertainment), la finance (Sony Financial Group) et autres.Xperia est une série et la seule marque de smartphones commercialisés par Sony. Elle comprend également divers matériels mobiles connexes, tels que des tablettes, ainsi que des logiciels. Xperia a été initialement développé par Sony Ericsson avant de devenir Sony Mobile à la suite du rachat et de l'acquisition exclusive du fabricant de téléphones mobiles par Sony en 2012 ; il appartient à Sony Corporation depuis 2021, suite à la fusion de Sony Mobile.En 2020, nous avons eu une mauvaise surprise lorsque Apple a refusé d'inclure un adaptateur secteur dans l'emballage de la gamme iPhone 12. Depuis lors, la plupart des grands fabricants ont suivi cette voie et il est devenu presque normal de ne plus inclure d'adaptateur de charge dans la boîte des téléphones. Aujourd'hui, il semble que certains fabricants s'apprêtent à supprimer également le câble de charge.Récemment, un rapport a indiqué que le Sony Xperia 10 VII est livré sans bloc d'alimentation ni câble. Il ne s'agit pas d'une erreur de la part de Sony, car cette omission est également mise en évidence dans les illustrations figurant sur l'emballage.Bien sûr, la justification officielle est la même, à savoir que le fait d'avoir moins d'accessoires réduit l'impact négatif sur l'environnement, et que la taille réduite de l'emballage permet également de gaspiller moins de matériaux. Cela dit, les fabricants ne mentionnent jamais publiquement qu'ils réalisent également d'importantes économies en conservant le prix de leurs appareils tout en supprimant les accessoires.Les consommateurs s'attendent à ce qu'ils aient probablement accumulé un grand nombre de câbles et de chargeurs provenant de leurs anciens appareils, et qu'ils n'aient donc pas besoin d'acheter de nouveaux accessoires de recharge à chaque fois qu'ils achètent un téléphone. Cependant, ce que l'on ignore commodément, c'est que tous les chargeurs et câbles ne sont pas identiques. Selon la configuration de votre téléphone et la norme de recharge, différentes combinaisons peuvent vous offrir des vitesses de recharge différentes.Bien sûr, Sony n'est en aucun cas un acteur majeur dans le domaine des smartphones, mais vu qu'une petite entreprise a l'audace de simplement retirer un câble de la boîte, il ne serait pas surprenant que des fabricants plus importants comme Apple et Samsung suivent la même voie à l'avenir.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?