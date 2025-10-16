Le projet open source LineageOS vient de réaliser quelque chose d'exceptionnel : il a pris les devants et a publié LineageOS 23.0 sur plus de 100 appareils différents, la première version basée sur Android 16

1. Le code source Pixel est désormais verrouillé



L'un des changements les plus importants concerne la manière dont Google gère désormais le code source du noyau Pixel. Au lieu de publier des référentiels complets du noyau avec l'historique, les HAL, les configurations et les arborescences des appareils, la société fournit désormais des archives tarballs du noyau allégées sur demande. Elles ne contiennent qu'une partie du code source et aucun matériel spécifique à l'appareil. Cela signifie que les appareils qui constituaient autrefois le point de départ le plus facile pour les responsables de la maintenance des ROM ne sont désormais pas plus simples à prendre en charge que les téléphones de Xiaomi, OnePlus ou Samsung. Cela rend les choses « plus difficiles, mais pas impossibles », mais les implications sont claires : sans des projets communautaires tels que CalyxOS pour combler certaines lacunes, les Pixel ne seraient tout simplement pas envisageables. 2. Le code source QPR n'est plus disponible dans l'AOSP



Google a également perturbé le rythme des mises à jour trimestrielles et mensuelles sur lequel les développeurs de ROM personnalisées s'appuyaient depuis des années. LineageOS 23 est basé sur ce que l'équipe appelle « QPR0 », la version initiale d'Android 16, car même si QPR1 fonctionne déjà sur les appareils Pixel, son code source n'a pas été intégré à l'AOSP. Google a déclaré que le code serait disponible « dans les prochaines semaines », mais seuls les partenaires sous contrat y ont actuellement accès. Aucune ROM personnalisée, y compris LineageOS, ne bénéficiera de ce privilège dans un avenir proche. 3. Les correctifs de sécurité sont divulgués à huis clos



Les correctifs de sécurité sont devenus un autre casse-tête. Le système Android Security Bulletin (ASB) s'est éloigné du rythme mensuel régulier auquel les développeurs étaient habitués. Par exemple, juillet 2025 n'a donné lieu à aucun correctif public. Août n'a proposé qu'une seule mise à jour. En septembre, plusieurs vulnérabilités ont été reconnues, mais les correctifs complets n'ont pas été publiés. Ils ont plutôt été communiqués en privé aux partenaires OEM sous embargo. Par conséquent, LineageOS ne peut plus fusionner ou certifier immédiatement les nouveaux niveaux de correctifs tant que le code sous-jacent n'est pas accessible au public. C'est pourquoi le niveau de correctif de sécurité de LineageOS 22.2 est resté bloqué en août plus longtemps que d'habitude, et malheureusement, c'est désormais la norme pour l'avenir.

Mises à jour des applications

Prise en charge du JPEG Ultra HDR, du RAW et de la capture simultanée RAW+JPEG.

Un ensemble de notification repensée avec des couleurs dynamiques et de nouveaux indicateurs (JPEG Ultra HDR, RAW, batterie, limitation thermique).

LineageOS est un système d'exploitation Android open source pour smartphones, tablettes et décodeurs. Il est développé par la communauté et succède à CyanogenMod, dont il est issu depuis décembre 2016. En 2025, environ 4,5 millions d'appareils fonctionnent sous LineageOS. Récemment, LineageOS vient de réaliser quelque chose de rare dans le domaine des ROM personnalisées : il est en avance.L'équipe a publié LineageOS 23.0, la première version basée sur Android 16, dépassant ainsi de nombreuses attentes. Les développeurs affirment avoir pu rebâtir leur travail plus rapidement que prévu grâce aux leçons tirées des versions 12 à 14 d'Android, qui accordaient une grande importance à l'interface utilisateur. Mais avant que les fans de Google Pixel ne se précipitent pour trouver des liens de téléchargement, il y a un hic : LineageOS 23 est la première version majeure dont la plupart des téléphones Pixel ne font pas partie dès le premier jour.En effet, Google a discrètement apporté des modifications qui rendent les Pixel plus difficiles à prendre en charge, et l'impact est déjà visible. Les années précédentes, les appareils Pixel étaient pratiquement assurés d'avoir une place à la table de lancement de LineageOS dès le premier jour. Cette tradition a discrètement pris fin.Seuls les Google Pixel 4a 5G, Pixel 5 et Pixel 5a sont confirmés dans le déploiement initial de LineageOS 23. Tous les autres modèles Pixel se trouvent dans une zone grise décrite comme « en cours de développement », mais pour la première fois, rien ne garantit que la prise en charge se concrétisera un jour. Et ce n'est pas par manque d'intérêt de la part des développeurs. C'est parce que Google a fondamentalement changé les règles.L'équipe LineageOS l'a expliqué très clairement dans son annonce : Google a rendu plus difficile le travail des développeurs de ROM personnalisées avec les appareils Pixel. Voici comment :Malgré ces difficultés, l'équipe LineageOS a choisi de ne pas retarder indéfiniment la version 23.0 en attendant que Google publie le reste du code QPR1. Elle a fusionné les correctifs ASB disponibles jusqu'en août 2025 et procédera à un rebasage ultérieurement, une fois que la source sera accessible. Certaines fonctionnalités d'Android 16, comme Material 3 Expressive, sont absentes pour l'instant, mais seront disponibles lorsque l'AOSP aura enfin rattrapé son retard.Toutes ces turbulences ont des conséquences pour les propriétaires de Pixel, en particulier ceux qui utilisent les modèles les plus récents. L'équipe déclare ouvertement que les appareils Pixel ne bénéficient plus d'une garantie de prise en charge dès le premier jour, ni d'aucune prise en charge, pour les versions futures telles que LineageOS 23 ou Android 17. Ce n'est pas parce que les responsables de la maintenance abandonnent. C'est parce que Google a rendu les Pixel beaucoup plus complexes à utiliser qu'auparavant. La mise en service des appareils dépend désormais de l'accès, de la rétro-ingénierie ou de contributions externes plutôt que de sources en amont.Pourtant, les développeurs de LineageOS ne semblent pas défaitistes. Ils soulignent les outils communautaires en cours de développement qui faciliteront l'intégration future des appareils, notant que la maintenance des téléphones Pixel n'est pas impossible ; cela demande simplement plus de temps, de collaboration et de persévérance qu'auparavant.Voici un extrait de l'annonce :LineageOS ne se limite pas au système d'exploitation lui-même : notre suite d'applications de base continue également d'évoluer. Ce cycle apporte quelques améliorations majeures :L'application appareil photo, Aperture, a été entièrement réécrite. Cette réécriture rend l'application beaucoup plus facile à maintenir, tout en apportant de nouvelles fonctionnalités :