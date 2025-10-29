Samsung officialise les publicités sur les réfrigérateurs intelligents grâce à une mise à jour logicielle, une tendance frustrante parmi les produits Smart Home qui dégrade l'expérience utilisateur après achat

Samsung a commencé à déployer aux États-Unis une mise à jour logicielle pour ses réfrigérateurs intelligents Family Hub qui, entre autres nouvelles fonctionnalités, affiche des publicités sur leur écran. Bien que l'entreprise affirme que ces publicités ne sont pas personnalisées et n'impliquent pas de suivi des consommateurs, de nombreux utilisateurs se disent mécontents de l'ajout de cette fonctionnalité à leur réfrigérateur, d'autant que ces appareils sont vendus à un prix élevé. Samsung insiste sur le fait que cette mise à jour améliore la valeur quotidienne du produit, mais les premières réactions suggèrent qu'elle pourrait modifier l'expérience utilisateur de manière indésirable après l'achat.
Cette initiative survient peu après qu'il ait été révélé que Samsung a transformé ses réfrigérateurs haut de gamme en panneaux publicitaires grâce à une mise à jour logicielle. Ce geste relance le débat sur la monétisation à l'ère de l'Internet des objets et soulève de sérieuses interrogations sur les priorités des fabricants, qui semblent désormais chercher à rentabiliser les appareils au-delà de leur prix d'achat.
La mise à jour controversée pour les réfrigérateurs Family Hub, dont le prix commence à environ 2 000 dollars, comprend un nouveau widget pour les « informations quotidiennes », qui inclut les actualités, les événements du calendrier, les prévisions météorologiques et ... des « publicités sélectionnées ».
Dans une note de bas de page accompagnant l'annonce, Samsung précise que les écrans « diffuseront des publicités contextuelles ou non personnelles » et qu'ils « ne collecteront pas d'informations personnelles ni ne suivront les consommateurs ».
Malgré tout, cette nouvelle risque de susciter une nouvelle vague de réactions virulentes. Samsung avait annoncé le mois dernier que cette « fonctionnalité » serait intégrée à ses réfrigérateurs intelligents, et la réaction avait été pour le moins glaciale.
Non seulement les publicités sur les réfrigérateurs ont été accueillies par un « pouce vers le bas » collectif, mais Samsung a encore attisé la colère en affirmant dans un communiqué officiel qu'il « améliorait chaque jour la valeur ajoutée pour ses clients acheteurs d'appareils électroménagers ».
La mise à jour Family Hub a été déployée à partir du 27 octobre aux États-Unis et apparaîtra sous forme de notification sur l'écran du réfrigérateur, invitant les consommateurs à « accepter la dernière mise à jour logicielle ». Beaucoup, et c'est compréhensible, l'ignoreront et se tourneront plutôt vers du guacamole.
Analyse : un nouveau creux pour la maison intelligente ?
Samsung offre au moins aux propriétaires de réfrigérateurs Family Hub la possibilité de désactiver les publicités dans l'onglet « Publicités » du menu Paramètres. Ils peuvent également ignorer les publicités qui s'affichent sur l'écran de couverture.
Mais ce qui frustre beaucoup de gens, c'est qu'il y ait même un onglet « Publicités » dans les paramètres du réfrigérateur, qui n'existait pas lorsque ce réfrigérateur a été lancé. Selon les critiques, cela dépasse les limites et risque de faire oublier les autres fonctionnalités apportées par cette mise à jour, notamment une nouvelle interface utilisateur, un suivi alimentaire amélioré grâce à l'IA, et bien plus encore.
Une approche similaire sur les tablettes Fire d'Amazon avait déjà été vivement critiquée. En échange d'une légère réduction, les utilisateurs pouvaient autoriser Amazon à afficher des publicités sur l'écran de verrouillage de leur tablette. Mais l'offre n'est pas particulièrement alléchante : « Vous économisez quelques dollars [... et] Amazon obtient un panneau publicitaire chez vous pour toujours », a écrit un critique spécialisé dans les produits électroniques grand public.
Au moins, Amazon essaie de subventionner sa technologie envahie par la publicité. Samsung semble malheureusement ignorer l'accueil négatif réservé à son programme « pilote », qu'il devrait au moins adapter en fonction des commentaires des utilisateurs. À en juger par les premières réactions à cette idée, l'accueil sera plus froid que la machine à glaçons intégrée au réfrigérateur.
La décision de Samsung de transformer ses réfrigérateurs en supports publicitaires s'inscrit dans une tendance plus large où la connectivité est à la fois une contrainte et un atout. Lors de la récente panne majeure d'AWS, des lits connectés Eight Sleep d'une valeur de 2 000 dollars se sont retrouvés coincés en position verticale ou en surchauffe, incapables de répondre aux commandes de leurs propriétaires. Cet incident, à la fois cocasse et inquiétant, souligne la vulnérabilité du modèle de la maison intelligente face aux défaillances du cloud.
Cette fragilité saccompagne dune autre dérive, plus discrète : la collecte de données. Selon une étude du Research Hub de Surfshark, les applications Smart Home compromettent la vie privée des utilisateurs en collectant trop de données sans leur consentement. Les caméras, les détecteurs et les systèmes dalarme accumulent ainsi des volumes de données disproportionnés, transformant les foyers connectés en espaces de surveillance potentielle, loin de la promesse initiale de confort et de sécurité.
Source : Samsung Family Hub
