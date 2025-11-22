Les utilisateurs d'Android peuvent désormais partager des fichiers avec AirDrop d'iPhone, à commencer par la série Pixel 10, et Google prévoit d'étendre cette fonctionnalité à d'autres appareils



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 718 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

AirDrop est un service de partage de fichiers dans les systèmes d'exploitation iOS, macOS, iPadOS et visionOS d'Apple qui fonctionne sur un réseau ad hoc sans fil. AirDrop a été introduit dans Mac OS X Lion (10.7) et iOS 7 et permet de transférer des fichiers entre des ordinateurs Mac et des appareils iOS pris en charge grâce à une communication sans fil à courte portée. Il n'y a aucune limite quant à la taille des fichiers pouvant être transférés. Cette communication s'effectue via les « Action Frames » et « Data Frames » d'Apple Wireless Direct Link (AWDL) en utilisant des adresses IPv6 locales générées à la place de l'adresse MAC fixe de la puce Wi-Fi.Récemment, Google a révélé une évolution que peu de gens avaient prévue : les propriétaires de la nouvelle série Pixel 10 peuvent désormais échanger des fichiers avec des appareils Apple à l'aide d'AirDrop, ce qui constitue l'une des avancées les plus significatives à ce jour en matière de partage interplateforme. Google a développé cette fonctionnalité entièrement seul, sans coordination technique ni partenariat avec Apple.La société affirme que cette fonctionnalité fonctionne sur les appareils iPhone, iPad et macOS et qu'elle sera d'abord disponible en exclusivité sur la gamme Pixel 10 avant d'être déployée à plus grande échelle. Selon Alex Moriconi, porte-parole de Google, la société prévoit d'étendre cette fonctionnalité à d'autres appareils après cette première version.Pour lancer un transfert depuis un Pixel 10 vers un appareil Apple, le propriétaire de l'iPhone, de l'iPad ou du Mac doit temporairement modifier ses paramètres AirDrop afin d'autoriser la détection par « tout le monde », une option qui revient automatiquement à la normale après dix minutes. Une fois cette option activée, le Pixel 10 peut détecter l'appareil Apple via Quick Share, et le fichier peut être envoyé normalement. Du côté d'Apple, la demande apparaît comme une invite AirDrop standard, que le destinataire peut accepter pour lancer le transfert direct.Le processus fonctionne également dans l'autre sens. Si le Pixel 10 est configuré pour être détectable ou placé en mode réception, les utilisateurs Apple peuvent lancer un transfert AirDrop que le propriétaire du Pixel approuve ensuite. L'échange s'effectue de manière tout aussi fluide, offrant aux utilisateurs Android une expérience de partage de fichiers longtemps réservée à l'écosystème Apple.Google a publié des informations supplémentaires dans un blog consacré à la sécurité, soulignant que le système ne repose sur aucune solution de contournement ni aucun transfert basé sur un serveur. Au contraire, la connexion est directe et peer-to-peer, sans journalisation, routage de données ou échange d'informations cachées. Un porte-parole de Google a confirmé que cette fonctionnalité avait été entièrement conçue par les équipes internes de Google et vérifiée à la fois par des contrôles de sécurité internes et un test de pénétration réalisé par un tiers.Bien que Google n'ait pas spéculé sur la réaction d'Apple, la société s'est déclarée ouverte à une future collaboration qui pourrait améliorer l'interopérabilité entre Android et iOS. La documentation relative à la sécurité souligne également les efforts déployés par Google pour anticiper les préoccupations qu'Apple pourrait soulever en matière de sécurité ou de confidentialité, notamment grâce à une évaluation indépendante réalisée par la société de cybersécurité NetSPI.Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible sur tous les appareils Android, son arrivée sur les appareils Pixel 10 marque un changement majeur. Jusqu'à présent, AirDrop était l'une des fonctionnalités les plus jalousement gardées par Apple, permettant un partage fluide exclusivement au sein de son écosystème.Voici l'annonce de Google :Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?