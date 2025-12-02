Les Forces de défense israéliennes interdisent les téléphones Android aux officiers militaires et recommandent uniquement les iPhone, invoquant des risques de fuites de données et d'installation de malwares

Les Forces de défense israéliennes ont imposé à leurs officiers supérieurs l'utilisation exclusive d'iPhone pour leurs communications officielles, interdisant les appareils Android en raison de préoccupations accrues en matière de sécurité. Selon l'armée israélienne, cette décision vise à réduire les risques de fuite de données et les menaces liées aux logiciels malveillants en uniformisant les appareils mobiles au sein du commandement militaire. Cette mesure fait suite à des inquiétudes croissantes concernant le cyberespionnage, notamment les opérations soutenues par l'Iran et le Hamas qui ciblent les téléphones des officiers à l'aide de tactiques d'ingénierie sociale. Bien que la sécurité d'Android se soit améliorée, l'armée israélienne a décidé de privilégier l'écosystème contrôlé des iPhone pour les environnements hautement sécurisés.
Android est un système d'exploitation basé sur une version modifiée du noyau Linux et d'autres logiciels open source, conçu principalement pour les appareils mobiles à écran tactile tels que les smartphones et les tablettes. Android a été développé par un consortium de développeurs connu sous le nom d'Open Handset Alliance, mais sa version la plus utilisée est principalement développée par Google. Lancé pour la première fois en 2008, Android est le système d'exploitation le plus utilisé au monde ; il est le système d'exploitation le plus utilisé pour les smartphones, mais aussi pour les tablettes. La dernière version, sortie le 10 juin 2025, est Android 16.
L'armée israélienne a interdit aux officiers supérieurs d'utiliser des smartphones Android pour leurs communications officielles, n'autorisant que les iPhone pour les officiers de commandement ayant le grade de lieutenant-colonel ou supérieur, selon un rapport du Jerusalem Post. La directive vise à réduire les risques d'intrusion sur les appareils des officiers supérieurs en normalisant les systèmes d'exploitation aux échelons supérieurs, ce qui facilite la gestion des contrôles de sécurité et des mises à jour. Les Forces de défense israéliennes n'ont pas rendu publics les délais ni les exceptions prévus par cette politique, et les responsables n'ont pas immédiatement indiqué si l'interdiction s'étendait aux appareils personnels utilisés à des fins professionnelles.
Cette mesure intervient dans un contexte de préoccupations de longue date concernant l'utilisation par des acteurs hostiles des plateformes sociales et des applications de messagerie pour cibler les téléphones des militaires et suivre les mouvements des troupes. Les responsables de la sécurité israéliens ont documenté les tentatives répétées d'adversaires visant à compromettre les appareils du personnel militaire à l'aide de tactiques sophistiquées d'ingénierie sociale.
Des années de menaces numériques incitent à des contrôles plus stricts
Les Forces de défense israéliennes ont été confrontés à des cybermenaces persistantes visant les appareils mobiles des militaires, en particulier par le biais de stratagèmes dits « honeypot » (pot de miel), dans lesquels des opérateurs se font passer pour des femmes en ligne afin d'inciter le personnel à installer des logiciels malveillants. Selon les évaluations des services de renseignement militaire, une campagne notable, baptisée « Operation HeartBreaker », visait à accéder aux contacts, aux photos et aux données de localisation en temps réel sur les appareils des militaires.
En 2019, les Forces de défense israéliennes ont averti leurs troupes que le Hamas utilisait WhatsApp pour recueillir des données sur les mouvements militaires près de Gaza et ont demandé aux soldats de signaler tout contact suspect à leur chaîne de commandement. Depuis, l'armée a organisé des formations et des exercices internes visant à sensibiliser les officiers aux tactiques d'ingénierie sociale, notamment en mettant en scène des scénarios imitant les opérations honeypot liées au Hezbollah afin de tester la discipline numérique des unités.
Le timing suit de nouvelles campagnes de cyberespionnage
La directive signalée fait suite à de nouvelles alertes de l'Agence nationale numérique israélienne concernant une nouvelle campagne de cyberespionnage iranienne visant des personnalités de haut rang de la défense et du gouvernement. L'agence a dévoilé « SpearSpecter », une campagne liée au Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne qui utilise des leurres WhatsApp, des tactiques d'usurpation d'identité et une porte dérobée PowerShell pour compromettre ses cibles.
Les analystes en sécurité ont noté que les groupes hostiles sont passés de cyberattaques généralisées et aveugles à des opérations d'espionnage très ciblées basées sur des méthodes avancées d'ingénierie sociale.
Les progrès en matière de sécurité d'Android éclipsés par les préoccupations liées à l'écosystème
Cette décision intervient quelques semaines après que Google ait promu ses smartphones Pixel comme des appareils prêts à l'emploi et approuvés pour une utilisation sur le réseau d'information du ministère américain de la Défense. Google a décrit cette certification comme une « étape importante » démontrant que les téléphones Pixel sont « les mieux notés en matière de fonctionnalités de sécurité, permettant aux employés du gouvernement de se connecter et de collaborer en toute sécurité depuis pratiquement n'importe où ».
Au cours des deux dernières années, la société a considérablement amélioré l'architecture de sécurité d'Android, notamment en introduisant le mode de protection avancé et en prévoyant des restrictions sur le chargement latéral d'applications. Cependant, le choix de l'armée israélienne suggère que l'écosystème plus strictement contrôlé de l'iPhone offre encore des avantages pour les environnements hautement sécurisés où la normalisation et la gestion centralisée sont des priorités.
Le Jerusalem Post a indiqué que la directive serait publiée dans les prochains jours et qu'elle s'appliquerait aux officiers, du lieutenant-colonel à l'état-major général. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'efforts plus larges visant à limiter l'exposition involontaire aux réseaux sociaux et aux applications de messagerie qui peuvent révéler des schémas d'activité militaire.
Alors que larmée israélienne a décidé de bannir Android au profit de liPhone afin de réduire les risques dintrusion et de fuites, la montée en puissance des spywares dÉtat illustre lampleur de la menace. Aux États-Unis, lagence américaine ICE a récemment obtenu lautorisation d'utiliser le logiciel espion israélien Graphite, capable de pirater les téléphones et les messageries chiffrées, ainsi que de transformer les smartphones en dispositifs découte. Cette autorisation a été accordée après la levée par l'administration Trump d'une interdiction initialement instaurée lors de la présidence de Joe Biden.
Source : The Jerusalem Post
