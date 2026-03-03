Motorola a annoncé qu'elle allait renforcer la sécurité mobile en adoptant GrapheneOS en remplacement du système d'exploitation Android standard de Google sur tous ses futurs appareils

Google va empêcher les développeurs « non vérifiés » de distribuer leurs applications sur les appareils Android certifiés dès 2026. Les développeurs qui appréciaient l'anonymat des méthodes de distribution alternatives n'auront plus cette option. Cette exigence entraînera le paiement d'une redevance à Google et renforcera davantage sa mainmise sur l'écosystème Android. Ce changement suscite l'indignation des développeurs et une vague de critiques. Une campagne intitulée « Keep Android Open » s'oppose aux nouvelles règles de Google, considérées comme une arme déguisée contre le téléchargement latéral et les magasins d'applications alternatifs.
Dans ce contexte, lors du Mobile World Congress (MWC) qui s'est récemment tenu à Barcelone, Motorola a annoncé un changement important dans sa stratégie logicielle qui pourrait remodeler sa future gamme de smartphones. La société a révélé qu'elle adopterait GrapheneOS en remplacement du système d'exploitation Android standard de Google sur tous ses futurs appareils. Cette décision marque un partenariat majeur entre Motorola et la GrapheneOS Foundation, témoignant d'un engagement fort en faveur d'une confidentialité et d'une sécurité renforcées dans la prochaine génération de smartphones.
GrapheneOS est un système d'exploitation gratuit et open source, axé sur la confidentialité et la sécurité, basé sur Android, destiné aux appareils Google Pixel et aux futurs appareils Motorola. GrapheneOS est basé sur le projet open source Android. Il se concentre sur la recherche et l'amélioration de la confidentialité et de la sécurité d'Android. GrapheneOS est développé par la GrapheneOS Foundation, une société canadienne à but non lucratif.
Motorola, une filiale de Lenovo, a confirmé que tous les appareils lancés à partir de 2027 intégreront les fonctionnalités de GrapheneOS. Cette transition devrait aligner l'écosystème de Motorola sur une approche plus axée sur la sécurité, répondant ainsi aux préoccupations croissantes des utilisateurs en matière de confidentialité numérique, de protection des données et de cybermenaces. En adoptant GrapheneOS, Motorola vise à se différencier sur un marché mondial des smartphones très concurrentiel, où la sécurité des logiciels devient aussi cruciale que l'innovation matérielle.
Fondé en 2014 par le développeur Daniel Micay, GrapheneOS est à l'origine un projet axé sur la confidentialité, basé sur l'Android Open Source Project (AOSP). Au fil des ans, il s'est imposé comme un système d'exploitation mobile renforcé, principalement compatible avec les appareils Pixel de Google, y compris les modèles récents tels que le Google Pixel 6 et les générations plus récentes. Sa réputation n'a cessé de croître parmi les experts en cybersécurité et les utilisateurs soucieux de la confidentialité qui apprécient la transparence et les mécanismes de protection robustes.
GrapheneOS se distingue par une série d'améliorations avancées en matière de sécurité. Celles-ci comprennent un sandboxing amélioré des applications, une isolation matérielle plus forte, des contrôles granulaires des autorisations et une base de code entièrement open source qui permet des audits indépendants. Contrairement aux distributions Android grand public, GrapheneOS minimise le partage de données en arrière-plan et réduit la dépendance aux services propriétaires, offrant aux utilisateurs un contrôle plus strict sur la manière dont leurs informations sont consultées et stockées.
Si son design minimaliste et son approche axée sur la confidentialité ne séduisent pas tous les utilisateurs occasionnels, GrapheneOS s'est taillé une place de choix parmi les particuliers et les organisations qui recherchent une protection supérieure contre les cyberattaques modernes. Les smartphones stockant de plus en plus de données personnelles et professionnelles sensibles, la demande de systèmes d'exploitation sécurisés ne cesse d'augmenter.
En intégrant GrapheneOS dans ses futurs appareils, Motorola se positionne à la pointe de l'innovation en matière de sécurité mobile. À une époque marquée par les violations de données et les préoccupations en matière de surveillance, ce partenariat reflète une évolution plus large du secteur vers des solutions technologiques axées sur la confidentialité qui privilégient la sécurité des utilisateurs sans compromettre les performances.
Cette annonce intervient alors que GrapheneOS a annoncé en novembre 2025 la fermeture complète de son infrastructure en France, invoquant une intensification du harcèlement et une détérioration de l'environnement juridique en matière de chiffrement. Le projet a annoncé qu'il procéderait rapidement à la mise hors service des serveurs français, à la rotation des clés de chiffrement et à la migration des services essentiels d'OVH Canada vers le fournisseur allemand Netcup, dans un premier temps, puis vers des serveurs colocalisés à Toronto, dans un second temps. Les développeurs du projet avertissent que les récentes tentatives politiques visant à affaiblir le chiffrement créent des conditions incompatibles avec les normes de sécurité de GrapheneOS.
Voici l'annonce de Motorola :
Motorola annonce un partenariat avec la GrapheneOS Foundation, marquant ainsi un nouveau chapitre dans la sécurité des smartphones et élargissant son portefeuille d'entreprises
Motorola, une société Lenovo, a annoncé aujourd'hui au Mobile World Congress l'ajout de nouvelles solutions grand public et d'entreprise à son portefeuille. La société a dévoilé un partenariat avec la GrapheneOS Foundation, afin d'offrir une sécurité de pointe aux utilisateurs quotidiens du monde entier. En outre, Motorola a présenté une nouvelle fonctionnalité Moto Secure et Moto Analytics, afin d'élargir l'écosystème B2B de Motorola avec une sécurité avancée et des informations opérationnelles plus approfondies pour les organisations de tous les secteurs. Ces annonces renforcent l'engagement de Motorola à fournir une technologie intelligente et hautement performante avec une sécurité renforcée pour ses clients du monde entier.
Partenariat avec la GrapheneOS Foundation
Motorola inaugure une nouvelle ère en matière de sécurité des smartphones grâce à un partenariat à long terme avec la GrapheneOS Foundation, l'organisation à but non lucratif leader dans le domaine de la sécurité mobile avancée et créatrice d'un système d'exploitation renforcé basé sur le projet open source Android. Ensemble, Motorola et la GrapheneOS Foundation s'efforceront de renforcer la sécurité des smartphones et collaboreront sur les futurs appareils conçus pour être compatibles avec GrapheneOS.
« Nous sommes ravis de nous associer à Motorola pour intégrer le système d'exploitation mobile GrapheneOS, leader du secteur en matière de confidentialité et de sécurité, à leur smartphone de nouvelle génération », a déclaré un porte-parole de GrapheneOS. « Cette collaboration marque une étape importante dans l'expansion de GrapheneOS, et nous félicitons Motorola d'avoir pris cette mesure significative pour faire progresser la sécurité mobile. »
En combinant l'ingénierie pionnière de GrapheneOS avec les décennies d'expertise de Motorola en matière de sécurité, les connaissances pratiques des utilisateurs et les solutions ThinkShield de Lenovo, cette collaboration permettra de faire progresser une nouvelle génération de technologies de confidentialité et de sécurité. Au cours des prochains mois, Motorola et la Fondation GrapheneOS continueront à collaborer sur des recherches communes, des améliorations logicielles et de nouvelles capacités de sécurité, avec plus de détails et de solutions à dévoiler au fur et à mesure de l'évolution du partenariat.
Moto Analytics
Aujourd'hui, Motorola a également présenté Moto Analytics, une plateforme d'analyse de niveau entreprise conçue pour offrir aux administrateurs informatiques une visibilité en temps réel sur les performances des appareils de leur parc. Contrairement aux outils EMM traditionnels qui se concentrent principalement sur le contrôle d'accès, Moto Analytics...
