En août 2025, Google a annoncé qu'à partir de septembre 2026, il ne serait plus possible de distribuer des applications Android sans s'être préalablement enregistré auprès de Google. Cette politique sera d'abord déployée au Brésil, en Indonésie, à Singapour et en Thaïlande, avant une extension mondiale en 2027. Ce qui paraissait, dans un premier temps, comme une mesure de sécurité ciblant le Play Store s'est révélé d'une portée bien plus large : l'obligation s'applique à tous les appareils Android certifiés, quelle que soit la source de téléchargement de l'application.
La procédure de vérification ouvre à tous les développeurs en mars 2026, tandis que l'application effective du système entre en vigueur en septembre dans les quatre pays pilotes. Les développeurs n'ayant pas complété les étapes requises avant cette date se verront bloquer leurs applications sur tout appareil Android certifié.
Concrètement, la vérification exige une pièce d'identité officielle, un profil de paiement Google, une preuve de propriété des clés de signature d'application, ainsi qu'une déclaration des identifiants d'applications actuels et futurs y compris pour des logiciels qui n'existent pas encore. Le tout assorti d'un frais unique de 25 dollars. Cette mesure ne change pas grand-chose pour les développeurs qui distribuent déjà via le Play Store Google les oblige à être vérifiés depuis 2023. En revanche, elle représente un bouleversement majeur pour ceux qui passent par des canaux alternatifs comme l'Amazon Appstore, le Samsung Galaxy Store, ou F-Droid.
Le syndrome de l'envie d'Apple
Pourquoi Google franchit-il ce pas maintenant ? Selon Christoph Hebeisen, chercheur chez Lookout, Google a probablement regardé Apple et s'est demandé pourquoi le modèle fermé avait si bien fonctionné : « D'un point de vue technique, il n'y a pas de différence fondamentale en matière de sécurité. Pourquoi y a-t-il eu davantage de signalements de malwares autour d'Android que pour iOS ? Et je pense qu'ils en sont venus à la conclusion que l'écosystème de développeurs et la capacité à distribuer une application font une grande différence. »
L'argument de sécurité avancé par Mountain View repose sur un chiffre clé : les logiciels malveillants provenant de sources de téléchargement sur Internet seraient plus de 50 fois plus fréquents que ceux disponibles sur Google Play. Google affirme également que Play Protect, l'antimalware intégré à tous les appareils certifiés, analyse 350 milliards d'applications Android chaque jour, aussi bien celles téléchargées depuis le Play Store que celles installées par sideloading.
Mais la logique va au-delà de la sécurité pure. L'App Store d'Apple génère des revenus par utilisateur significativement plus élevés que le Play Store, et la réputation d'Apple en matière de sécurité et de curation constitue un avantage concurrentiel que Google a longtemps envié. En relevant la barre pour publier sur sa plateforme, Google espère peut-être réduire le volume d'applications de mauvaise qualité et renforcer la confiance des utilisateurs ce qui pourrait stimuler l'engagement et les dépenses.
Une fronde historique de la communauté open source
La réaction ne s'est pas fait attendre. Le 24 février 2026, une lettre ouverte signée par 37 organisations dont l'Electronic Frontier Foundation, la Free Software Foundation, F-Droid, Article 19, Fastmail et Vivaldi a été adressée directement à Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, ainsi qu'aux fondateurs Larry Page et Sergey Brin.
Le ton est sans ambiguïté. « Injecter de force un modèle de sécurité étranger qui va à l'encontre de la nature historiquement ouverte d'Android menace l'innovation, la concurrence, la...
