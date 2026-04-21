Google lance une version repensée d'Android CLI, ainsi que des compétences et une base de connaissances pour accélérer le développement d'applications Android avec n'importe quel agent IA

Android est un système d'exploitation appartenant à Google, basé sur une version modifiée du noyau Linux et d'autres logiciels libres, conçu principalement pour les appareils mobiles à écran tactile tels que les smartphones et les tablettes. Android a été développé à l'origine par un consortium de développeurs connu sous le nom d'Open Handset Alliance, mais sa version la plus répandue est principalement développée par Google. Lancé pour la première fois en 2008, Android est le système d'exploitation le plus utilisé au monde ; c'est le système d'exploitation le plus utilisé pour les smartphones, mais aussi pour les tablettes ; la dernière version, sortie le 10 juin 2025, est Android 16.
Google vient de lancer une nouvelle suite doutils de développement Android optimisés pour les workflows par agents, comprenant une interface CLI Android (Command Line Interface) repensée, un ensemble de compétences Android et une base de connaissances Android. Ces ressources visent à réduire les étapes manuelles et à rendre le développement automatisé ou piloté par des agents en dehors d'Android Studio plus efficace et plus fiable.
Au cur de cette suite se trouve la nouvelle CLI Android, qui permet aux développeurs de gérer des tâches essentielles telles que la configuration de l'environnement, la création de projets et la gestion des appareils directement depuis le terminal. Conçue pour s'adapter aux workflows modernes et faciliter les mises à jour, la CLI prend en charge la gestion des SDK, la création rapide de projets et d'appareils, le déploiement rationalisé et les mises à jour simplifiées. Elle répond également aux besoins d'automatisation pour l'intégration continue (CI) et la maintenance distribuée des projets.
À l'issue d'essais internes, Google indique que l'interface CLI Android a réduit l'utilisation de tokens des grands modèles linguistiques (LLM) de plus de 70 % et a multiplié par trois la vitesse des tâches de configuration de projets et d'environnements par rapport aux outils existants. Ces améliorations s'adressent à la fois aux agents automatisés et aux développeurs utilisant des workflows scriptés.
Parallèlement à la CLI, la collection de compétences Android permet aux agents et aux grands modèles de langage d'exécuter des workflows de développement standard et de respecter les meilleures pratiques, gérées via la commande android skills. La base de connaissances Android, accessible via android docs, fournit aux agents une documentation à jour et des conseils provenant de sources Android, Firebase, Google Developers et Kotlin. Ces trois composants sont désormais disponibles en préversion.
Cette annonce rappelle les déclarations de Geoffrey Hinton, le « parrain de l'IA », qui a estimé que Google est en train de rattraper OpenAI dans la course à l'intelligence artificielle (IA). En décembre 2025, Hinton s'est dit surpris que Google ait mis autant de temps à dépasser ses concurrents. Puis Hinton a déclaré : « Je pense qu'il est en fait plus surprenant que Google ait mis autant de temps à dépasser OpenAI. Je pense qu'à l'heure actuelle, ils commencent à le dépasser ».
Voici l'annonce de Google :
CLI et compétences Android : développez des applications Android trois fois plus vite avec n'importe quel agent
En tant que développeurs Android, vous disposez de nombreux choix en matière d'agents, d'outils et de modèles linguistiques de grande taille (LLM) pour le développement d'applications. Que vous utilisiez Gemini dans Android Studio, la CLI Gemini, Antigravity ou des agents tiers tels que Claude Code ou Codex, notre mission est de garantir que le développement Android de haute qualité soit possible partout.
Aujourdhui, nous présentons une nouvelle suite doutils et de ressources Android pour les workflows basés sur des agents : Android CLI avec les compétences Android et la base de connaissances Android. Cette collection doutils est conçue pour éliminer les approximations des workflows de développement Android de base lorsque vous dirigez le travail dun agent en dehors dAndroid Studio, rendant vos agents plus efficaces, performants et capables de suivre les derniers modèles recommandés et les meilleures pratiques.
Que vous débutiez votre parcours de développement sur Android, que vous soyez un développeur Android chevronné ou que vous gériez des applications sur des plateformes mobiles et web, créer vos applications à laide des dernières recommandations, des outils les plus récents et de lassistance par IA est plus facile que jamais. Quel que soit lenvironnement dans lequel vous commencez à utiliser ces ressources, vous pouvez toujours transférer votre expérience de développement vers Android Studio, où des outils et des agents de pointe pour le développement Android sont disponibles pour aider votre application à briller de mille feux.
(Re)Présentation d...
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