Le smartphone patriotique «Made in USA» Trump Mobile T1 : 590 000 acheteurs, 59 millions de dollars versés, zéro téléphone livré un an après son annonce et une réécriture des conditions générales en catimini

Le 16 juin 2025, date choisie pour coïncider avec le dixième anniversaire du lancement de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016, Donald Trump Jr. et Eric Trump annoncent le Trump Mobile T1, un smartphone vendu au prix promotionnel de 499 dollars. Le pitch est simple et calibré pour la base électorale : en achetant ce téléphone doré orné d'un drapeau américain, vous tournez le dos à Apple et Samsung et vous faites confiance à une marque américaine. Pour compléter l'offre, Trump Mobile propose un forfait mobile à 47,45 dollars par mois, baptisé « 47 Plan » en référence à la 47e présidence, opérant sur le réseau T-Mobile, et promettant un support client 100 % basé aux États-Unis, une couverture 5G étendue, ainsi que des appels internationaux vers plus de 230 pays.
Le problème éclate dès les premiers jours. L'analyste Max Weinbach, de la firme Creative Strategies, publie sur X que le T1 est vraisemblablement un simple habillage du Wingtech Revvl 7 Pro 5G, vendu par T-Mobile pour environ 169 dollars, soit moins d'un tiers du prix affiché par Trump Mobile. Wingtech, désormais propriété du conglomérat chinois Luxshare, fabrique ses appareils dans les villes de Jiaxing, Wuxi ou Kunming, en Chine. Six jours seulement après le lancement, Trump Mobile retire de son site web toute mention du slogan « Made in the USA ». La formulation sera ensuite remplacée par « designed with American values in mind », une expression que Ryan Reith, vice-président du cabinet IDC, qualifie sans ambages de « juridiquement vague » : selon lui, il n'existe tout simplement aucun téléphone fabriqué intégralement aux États-Unis, du début à la fin de la chaîne de production.
Todd Weaver, PDG de Purism, l'une des rares entreprises américaines à assembler réellement des téléphones aux États-Unis, résume la situation sans ménagement : « À moins que la famille Trump n'ait secrètement construit une ligne de fabrication sécurisée en territoire américain ou proche, sur des années de travail, sans que personne ne le remarque, ce qu'ils promettent est tout simplement impossible à livrer dans les délais annoncés. »
Un caméléon à spécifications changeantes
Ce qui distingue le T1 des simples vaporware ordinaires (produits informatique ou technologique annoncés en grande pompe, mais qui sont considérablement retardés, jamais commercialisés ou annulés), c'est l'accumulation méthodique d'incohérences techniques documentées par plusieurs médias indépendants. La taille d'écran, initialement annoncée à 6,78 pouces, a été discrètement révisée à 6,25 pouces, puis revenue à 6,78 pouces dans la fiche technique d'avril 2026, sans explication à aucune des deux modifications. Le prix de 499 dollars, présenté initialement comme le tarif standard, a été requalifié de « prix promotionnel » dans la même refonte du site. Des cadres de l'entreprise ont déclaré que le prix définitif serait « inférieur à 1 000 dollars », tandis que le site invitait simultanément les acheteurs à « bloquer » le tarif à 499 dollars.
Le design lui-même n'a rien d'une constance rassurante. Le T1 a subi trois redesigns successifs depuis son annonce. En février 2026, les journalistes de The Verge ont eu droit à une démonstration sur Google Meet avec deux dirigeants de Trump Mobile, Don Hendrickson et Eric Thomas, qui ont présenté un nouveau prototype embarquant un chipset Qualcomm Snapdragon 7 series, une batterie de 5 000 mAh, 512 Go de stockage et une compatibilité microSD jusqu'à 1 To. Problème : ce prototype différait sensiblement des visuels présents sur le site Trump Mobile. Quant à la fabrication, les cadres ont confirmé que l'assemblage final se ferait à Miami, mais que la production principale se déroulerait dans ce qu'ils ont appelé une « nation favorisée »; formulation diplomatique pour désigner la Chine.
Cinq dates de livraison manquées, un service client kafkaïen
La fenêtre de livraison a été repoussée à cinq reprises, sans qu'un seul appareil n'ait été expédié. NBC News, qui avait placé un dépôt de 100 dollars en août 2025 spécifiquement pour suivre le dossier, a appelé le service client de...
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