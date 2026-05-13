L'ère des Chromebooks est révolue : Googlebook intègre Gemini dans un ordinateur portable, prêt à vous détourner d'Apple et de Microsoft, le système d'exploitation serait Android

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Gemini (également connu sous le nom de Google Gemini et anciennement appelé Bard) est un chatbot et assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle générative développé par Google. Il est alimenté par la famille de grands modèles de langage (LLM) du même nom, après avoir été précédemment basé sur LaMDA et PaLM 2. L'architecture Gemini est entraînée en natif sur plusieurs types de données, ce qui permet aux modèles de traiter et de générer simultanément du texte, du code informatique, des images, de l'audio et de la vidéo. Google distribue cette technologie sous différentes formes, allant de versions efficaces sur appareil (« Nano ») et de variantes économiques à haut débit (« Flash ») à des modèles à haute puissance de calcul conçus pour le raisonnement complexe (« Pro » et « Ultra »).L'ère des Chromebooks est révolue, et elle a cédé la place à celle du Googlebook. Google a annoncé sa nouvelle génération d'ordinateurs portables ; mais cette fois-ci, plutôt que d'être conçus autour de Chrome, ils s'articulent autour de Gemini Intelligence. Google ne laisse rien au hasard pour que vous utilisiez Gemini sur votre Googlebook : il a donc abandonné le bon vieux curseur pour le remplacer par le Magic Pointer.Il sert de portail direct vers Gemini : il suffit de le remuer pour que Gemini sactive immédiatement et vous aide dans tout ce que vous faites. Par exemple, pointez-le vers une date pour créer rapidement un événement, ou montrez-lui deux photos pour les combiner à laide des fonctionnalités de retouche photo de Gemini. Le concept consiste à offrir un accès rapide et direct à des outils utiles. Lidée de Google derrière Gemini Intelligence est de faire évoluer lIA pour quelle séloigne des questions-réponses et soriente davantage vers une collaboration fluide.Google intégrera également au Googlebook les fonctionnalités de Gemini Intelligence qui seront disponibles sur Android. Cela inclut la possibilité de créer des widgets personnalisés, de demander à Gemini de planifier des voyages et des réservations, et de travailler de manière transparente entre des applications comme Gmail et Agenda. En plus des applications Googlebook, vous pourrez utiliser les applications de votre téléphone sur votre ordinateur de bureau et interagir avec elles sans avoir à prendre votre téléphone. Google précise quil nest pas nécessaire de télécharger des applications ni de gérer des commandes émulées.Cela s'applique également au partage de fichiers. Grâce à Quick Access, les fichiers de votre téléphone peuvent être consultés, recherchés et transférés vers votre ordinateur portable sans outils ni étapes supplémentaires. Tout ce qui se trouve sur votre téléphone est accessible directement sur votre ordinateur portable.Google a annoncé la Glowbar, qui sera un élément de design emblématique du Googlebook. On ne sait pas exactement à quoi servira la Glowbar, mais Google affirme qu'elle sera « à la fois fonctionnelle et esthétique ». Selon les rumeurs, elle ferait également partie de la série de smartphones Pixel 11. La seule image dévoilée montre une fine barre émettant une lumière multicolore. Selon les rumeurs, le Pixel 11 utiliserait une fonctionnalité similaire appelée Pixel Glow, ce qui laisse penser que Google est très enthousiaste à l'idée des lumières lumineuses en 2026.Pour l'instant, Google s'est contenté de donner un aperçu du Googlebook et n'a fourni aucune information concernant sa sortie. Il est possible que nous en apprenions davantage sur ces ordinateurs portables lors de la conférence des développeurs Google I/O prévue fin mai. Ce que nous savons, c'est que Google travaille avec Acer, Asus, HP, Lenovo et Dell sur la première gamme d'ordinateurs portables Googlebook. Nous savons également qu'ils seront disponibles en différentes formes et tailles, et Google promet « une fabrication et des matériaux haut de gamme ».On ignore également ce qu'il adviendra...