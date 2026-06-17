Commodore remet au goût du jour le téléphone à clapet avec le Callback 8020, conçu pour une « détox numérique », il ne sagit pas dun « dumbphone » mais répond aux préoccupations concernant laddiction

« Un frein pour votre esprit » : le téléphone à clapet dinspiration rétro de Commodore pourrait être le moyen idéal pour rompre avec votre addiction aux smartphones. Commodore a lancé un nouveau téléphone à clapet au style rétro. Lappareil bloque les réseaux sociaux, les navigateurs Web et le suivi des utilisateurs. Mais il permet tout de même dutiliser des applications Android et dispose dun appareil photo intégré
En 2022, un rapport a révélé que les téléphones mobiles basiques connaissent une certaine résurgence. De nombreuses personnes en ont assez de la surcharge ou de la dépendance numérique et se tournent vers des appareils plus simples. D'autres y pensent, mais hésitent à franchir le pas. Après tout, pour certains, les smartphones sont le seul type de téléphone qu'ils aient jamais connu.
Plus les smartphones envahissent notre quotidien, plus il apparaît clairement quils peuvent avoir des effets néfastes, allant de la dépendance au téléphone au cyberharcèlement, et bien plus encore. Si vous cherchez à vous libérer de lemprise de votre smartphone sans pour autant perdre laccès à certaines de ses fonctionnalités les plus utiles, Commodore estime avoir lappareil au design rétro quil vous faut. Ce produit sappelle le Commodore Callback et, comme son nom lindique, il sagit dun téléphone dont le design sinspire fortement du passé. Vous le constaterez notamment à son design à clapet, inspiré de classiques tels que le Motorola Razr. Il est également disponible dans une gamme de couleurs « old school », notamment ProtoPET White, SX Silver et BASIC Beige.
Commodore affirme que son inspiration historique ne se limite pas à un simple aspect esthétique. Le Callback ne prend pas en charge les applications de réseaux sociaux et ne dispose pas décran tactile, ce qui est censé mettre un frein au « doomscrolling » incessant dont souffrent tant de personnes aujourdhui. Par ailleurs, il ne dispose ni de navigateur web ni dapplications professionnelles, ce qui vous offre la possibilité de vous déconnecter et de poser votre téléphone. Le Commodore Callback est proposé au prix de 549,99 $, ce qui signifie quil est loin dêtre le smartphone le moins cher du marché. Mais si vous cherchez un moyen de vous libérer de lemprise que votre téléphone exerce sur vous, il vaut la peine dêtre envisagé.
Ce qui est intéressant chez le Commodore Callback, cest son positionnement : Commodore le décrit comme « le dumbphone qui nest pas bête ». Au lieu de réduire les fonctionnalités au strict minimum, il est équipé dune poignée dapplications utiles, sans aucune des tentations qui pourraient vous faire perdre des heures à faire défiler sans fin. Cela en fait « un ralentisseur pour votre esprit », affirme Commodore.
Cela pourrait contribuer à le rendre plus attrayant pour les utilisateurs qui napprécient pas lomniprésence des réseaux sociaux, mais qui ne veulent pas non plus dun téléphone à peine fonctionnel pour autre chose que de simples appels et SMS. Cela suggère que se débarrasser des pires aspects de lexpérience smartphone ne signifie pas nécessairement adopter un mode de vie ascétique, ce qui pourrait contribuer à élargir lattrait de lappareil.
En effet, Commodore a ajouté quelques petits plus intéressants qui montrent que le Callback possède ses propres fonctionnalités séduisantes. On y trouve notamment un appareil photo arrière de 48 Mpx, un DAC « de qualité audiophile » prenant en charge laudio HD, une radio FM, une puce audio SID et des écouteurs intra-auriculaires (IEM). Il fonctionne également sous Sailfish OS, un système dexploitation basé sur Linux et axé sur la confidentialité, compatible avec « 99 % » des applications Android, ce qui pourrait attirer les utilisateurs lassés de voir leurs données privées englouties par des développeurs dapplications peu scrupuleux.
Si le Commodore Callback peut sembler être un gadget fantaisiste notamment en raison de ses choix de couleurs et de ses supports marketing au style rétro , il offre une gamme de fonctionnalités qui pourraient savérer particulièrement attrayantes pour ceux qui en ont assez de létat actuel du marché des smartphones. Il sagit certes dun produit de niche, mais il pourrait constituer un juste milieu entre les smartphones omniprésents et les alternatives dépouillées de fonctionnalités.
Cette annonce intervient alors qu'un nombre croissant de personnes souhaitent passer moins de temps à faire défiler l'écran de leurs téléphones. Mais il peut être très difficile de se passer de son téléphone, notamment parce qu'il est devenu un outil essentiel dans la vie quotidienne et que la plupart des applications sont conçues pour créer une dépendance aussi forte que possible. Il existe toutefois des fonctionnalités, comme la fonction "Assistive Access" de l'iPhone, qui peuvent transformer un smartphone en quelque chose qui ressemble à un téléphone muet simplifié. Il est également possible d'obtenir le même résultat sur iOS et Android en utilisant quelques astuces.
Voici l'annonce de Commodore :
Pourquoi un téléphone à clapet ?
Je lentends déjà crier sur Reddit.
« Ce nest pas un Commodore ! »
Si je nétais pas PDG, je serais complètement fan du Callback (jadore les téléphones basiques). Et si je nétais pas déjà engagé sur la voie du minimalisme numérique, je serais probablement un peu sceptique moi aussi. Alors laissez-moi faire mes preuves.
« Jadore mon smartphone. »
À quand remonte la dernière fois où vous avez dit ça en le pensant vraiment ? Soyez honnête.
Il fut un temps où lon pouvait dire ça de son téléphone. Vous vous souvenez de cette époque de Far West ? Tant dappareils, chacun avec sa propre personnalité, chacun avec ses fans inconditionnels. Sinclair, Atari, Commodore, Apple, Amiga. À lépoque, les téléphones avaient vraiment du caractère. Le StarTAC, le RAZR, le 3310 et le 8110, le « téléphone banane ». On pouvait en trouver un qui nous correspondait vraiment.
On cherche tous un moyen de revenir en arrière. Léchelle de gris, cest génial, mais votre pouce suit toujours le même chemin. Les lanceurs minimalistes ne font que repousser le problème dun cran. Vous prenez la décision délibérée de désinstaller une application, puis de la réinstaller plus tard. Le smartphone est encore trop intelligent. Et les téléphones « basiques » sont, disons, trop basiques. Nous avons donc construit un pont entre les deux.
Cest le Callback.
Un téléphone à clapet avec les applications dont vous avez besoin : WhatsApp, Signal, Telegram. De la musique, des podcasts, des cartes, des services de covoiturage, un excellent appareil photo pour immortaliser les moments qui comptent. Oh, et bien sûr, il peut émuler un Commodore 64, avec quelques jeux Commodore soigneusement sélectionnés et des sonneries issues de la puce SID, parce que comment aurions-nous pu ne pas le faire ?
Un téléphone moderne dépourvu de toutes les applications qui vous angoissent : publicités, algorithmes, fils dactualité, navigateur, boîte de réception sans fond ou encore le chat professionnel qui vous suit jusque chez vous. Est-ce que tout ça vous correspondait vraiment, de toute façon ?
Les réseaux sociaux et les navigateurs sont bloqués au niveau du système conçu pour être non seulement adapté à lécole, mais aussi à lêtre humain. Désolé, « social notworking ».
Et pourquoi un téléphone à clapet ? Considérez-le comme un outil multifonctions. Vous ouvrez le clapet pour sortir loutil dont vous avez besoin, vous faites ce que vous aviez prévu, vous le refermez dun clic, et il retourne dans votre poche. Le clapet, cest lessentiel. Un moment intentionnel de déconnexion. Un petit clic satisfaisant qui signifie « Jen ai fini ici ». Comme un communicateur de Star Trek.
Alors pourquoi est-ce Commodore qui la conçu ?
Parce que Commodore sest construit sur une technologie conviviale. Cest la première chose que lon voit aujourdhui en ouvrant une boîte de Commodore 64 Ultimate : « Bienvenue à nouveau dans le monde de linformatique conviviale. » Et où en avez-vous davantage besoin que dans votre poche ?
Le Callback, cest notre façon dêtre à la hauteur de cette citation.
Maintenant, la partie qui, je le sais, en fait réfléchir certains dentre vous : le blocage des réseaux sociaux et des navigateurs. « Ça ne peut pas être un Commodore. Commodore est toujours ouvert. »
Pour citer mon pote Obi-Wan :
« Seul un Sith raisonne en termes absolus. »
Mettant de côté les paradoxes dune galaxie lointaine, très lointaine, je vais vous proposer de recadrer la question.
Dans les années 1980, les ordinateurs faisaient tout juste leur apparition dans les foyers. Le 64 devait être ouvert pour que vous puissiez apprendre à le connaître. Cétait ça, la convivialité.
Aujourdhui, linformatique est pratiquement omniprésente, à nos côtés presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Son objectif nest plus dêtre connu. Son objectif est de vous connaître, et de vous connaître parfaitement, et ses motivations ne sont pas si bienveillantes. Nous ne vous avons pas retiré votre ouverture. Nous avons conservé louverture qui a toujours été pour vous, et nous avons perdu celle qui na jamais été que pour eux.
Alors oui, le Callback est moins ouvert que certains dentre vous ne le souhaiteraient. Je lassume volontiers, car il est déjà plus de votre côté que le téléphone que vous avez dans votre poche. Sous le capot, il fonctionne sous Sailfish OS, conçu pour ne pas monétiser ni partager vos données. Issue de Nokia, notre version personnalisée a été développée par les anciens ingénieurs Nokia de Jolla, et elle exécute les meilleures applications Android (sans tourner sous Android).
Tout cela fait du Callback un téléphone qui soccupe de ses propres affaires. Vous navez même pas besoin de vous connecter.
« Jadore cette approche du minimalisme numérique. Beaucoup de gens ont besoin dune pause totale, sans aucune option. La simplicité peut être une bonne chose. » Leonard Tramiel, fils du fondateur de Commodore
Nous pensons que Commodore doit rester synonyme de technologie conviviale, alors nous nous sommes posé quelques questions sur lamitié. Peut-être aurez-vous envie de vous les poser aussi.
Si vous pouviez aider un ami à réduire son anxiété, son FOMO et lemprise que son travail exerce sur lui, le feriez-vous ?
Si vous pouviez encourager un ami à se connecter davantage au monde, aux personnes qui lentourent et à lui-même par la même occasion, le feriez-vous ?
Si vous pouviez empêcher les entreprises de suivre un ami, dexploiter ses données et de linciter à des comportements addictifs, le feriez-vous ?
Si vous pouviez aider un enfant qui sait que son téléphone fait baisser ses notes et sert à le harceler, le feriez-vous ?
Nous avons tous répondu « oui ». Nous espérons que vous ferez de même. Et je suis fier de léquipe et de nos conseillers qui nous ont guidés sur cette voie.
Pour citer à nouveau Jack :
« Une fois que tu as fini de changer, cest fini. »
Je veux que notre technologie redevienne conviviale. Joyeuse, même. Quelque chose qui stimule limagination, et un endroit où lon est heureux de rentrer chez soi.
Peut-être que le Callback nest pas fait pour vous. Mais peut-être, juste peut-être, quil lest.
Et si cest le cas, bienvenue à nouveau dans le monde des téléphones conviviaux.
Peri Fractic
PDG et « Chief Joystick Waggler » chez Commodore
Source : Annonce de Commodore
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
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