Pour ou contre les appareils connectés à domicile ? Des propriétaires déplorent la perte de leurs aliments suite à une MàJ de micrologiciel qui a rendu leurs réfrigérateurs intelligents Samsung inutilisables

Certains observateurs se posent en effet la question de savoir pourquoi des réfrigérateurs auraient besoin de sappuyer sur une intelligence artificielle accessible depuis le cloud
Samsung structure son argumentaire en termes davantages autour de la simplification du quotidien, de la lutte contre le gaspillage et de la connectivité domotique :
Software Update Turns Samsungs AI Fridges Into Useless Bricks— Unions=Power&Step Up (@CBAStepUp) September 24, 2026
Wait, why did fridges need AI in the first place?https://t.co/GDfc9o19xY
- Gestion intelligente des aliments : Grâce à des caméras internes (technologie AI Vision Inside), le réfrigérateur identifie les aliments frais. Vous pouvez voir l'intérieur de votre frigo à distance depuis votre smartphone lorsque vous faites vos courses. Le système génère également des listes de courses et vous alerte avant que les produits ne périment.
- Planification des repas : Le réfrigérateur analyse ce qu'il contient et propose des recettes adaptées via la plateforme Samsung Food.
- Centre de contrôle domotique (SmartThings) : L'écran tactile géant intégré à la porte sert de tableau de bord pour contrôler les autres appareils connectés de la maison (lumières, aspirateurs, machine à laver).
- Le tableau social de la famille : Il permet de synchroniser les agendas des membres de la famille, de laisser des notes numériques, d'afficher des photos ou de dessiner sur un tableau blanc virtuel.
- Divertissement en cuisine : Connecté au Wi-Fi, l'écran permet de regarder la télévision (via Samsung TV Plus), de diffuser des vidéos YouTube, de surfer sur le web ou d'écouter de la musique via Spotify pendant que vous cuisinez.
- Contrôle vocal et accessibilité : Via l'assistant Bixby, vous pouvez demander à haute voix des recettes ou même d'ouvrir automatiquement les portes si vous avez les mains chargées.
- Optimisation énergétique : L'application suit la consommation d'énergie en temps réel et ajuste le fonctionnement du compresseur pour réduire la facture d'électricité (AI Energy Mode).
Cela ne vient pas sans inconvénients :
- Dépendance aux pannes logicielles et mises à jour : Contrairement à un frigo classique qui dure des décennies sans bug, un modèle connecté dépend de son micrologiciel et une panne affectant ce dernier est susceptible davoir un impact sur le fonctionnement de lappareil. Cest bien ce quillustrent les rapports de plaintes des utilisateurs de modèles récents de type Bespoke AI et ceux équipés d'écrans AI Family Hub.
- Obsolescence technologique rapide : La partie réfrigération peut facilement durer 15 ans, mais la partie tablette numérique (processeur, applications) risque de devenir obsolète, lente ou incompatible avec les nouvelles applications.
- Risques liés à la sécurité et à la vie privée : Un appareil connecté à internet et équipé de caméras, de micros et d'un écran est une cible potentielle pour les cyberattaques si le réseau Wi-Fi domestique n'est pas parfaitement sécurisé.
- Gadgetisation et limites de l'IA : Les caméras internes ne voient pas toujours les aliments cachés au fond ou derrière d'autres récipients, ce qui nécessite parfois de corriger l'inventaire manuellement. De plus, les haut-parleurs ou la qualité de l'écran restent inférieurs à ceux d'une vraie télévision ou d'une tablette dédiée.
- Un surcoût financier très important : Ces modèles haut de gamme coûtent considérablement plus cher à l'achat qu'un réfrigérateur traditionnel performant. Les coûts de réparation en cas de panne électronique sont également plus élevés.
Une autre question de fond avec les appareils connectés est celle de savoir si les avantages den faire usage permettent de faire fi de la liste dinconvénients qui viennent avec le fait den posséder
In 2026, the "cyber home" a fully connected, AI-intelligent living space isn't sci-fi anymore; it's the new standard. Homes now anticipate your needs: lights dim as you enter movie mode, thermostats adjust based on habits, fridges suggest meals from what's inside, and pic.twitter.com/HySlybCbmA— MEL (@Melecho) January 4, 2026
La récente polémique autour des téléviseurs LG remet cette question sur la table avec emphase. Une enquête technique majeure publiée par le média technologique Gamers Nexus, en collaboration avec Level1Techs et des chercheurs en cybersécurité accuse les téléviseurs connectés de la marque de collecter massivement des données à l'insu des utilisateurs. Face au tollé, LG a vivement réagi en qualifiant les accusations de fausses nouvelles. La situation met en lumière les tensions entre la collecte massive de données à des fins publicitaires et le respect de la vie privée des utilisateurs.
LG dément fermement l'idée que ses Smart TV espionnent continuellement les foyers. À la suite de la publication en septembre 2026 dune enquête de grande envergure menée par le média tech Gamers Nexus (en collaboration avec Level1Techs et des chercheurs en cybersécurité), devenue virale, la marque a qualifié de fausses nouvelles les accusations d'écoutes clandestines.
YOUR TV IS LISTENING TO YOU!— Brian Roemmele (@BrianRoemmele) September 9, 2026
YouTube channel Gamers Nexus worked with Level1Techs, a technology-focused YouTube channel, and security researchers to analyze LG TVs tracking capabilities.
They shared packet captures that pointed to the TVs, including LGs pricey G5 OLED TV,
Pour sa défense, LG sappuie sur plusieurs arguments officiels :
- Déclenchement strict de la voix : Le traitement de la voix en texte (speech-to-text) ne s'active que si l'utilisateur appuie sur le bouton de la télécommande ou prononce le mot de réveil ("Hi LG"). Si le mot-clé n'est pas détecté, le flux audio est immédiatement supprimé en local.
- Pas de stockage hors ligne : L'entreprise affirme qu'aucune conversation n'est enregistrée en continu pour être téléversée plus tard lorsque le téléviseur retrouve une connexion internet.
- Technologie ACR non intrusive : Concernant la reconnaissance automatique de contenu (Automatic Content Recognition ou ACR), LG assure qu'elle n'effectue ni capture d'écran, ni enregistrement vidéo ou vocal. Elle génère uniquement des "empreintes acoustiques digitales" via son processeur interne pour identifier le programme diffusé.
- Fonctions standards de l'industrie : Le balayage du réseau domestique est présenté comme une fonctionnalité standard nécessaire pour connecter les appareils connectés de la maison.
L'enquête de Gamers Nexus (appuyée par des analyses de trafic réseau via Wireshark et l'inspection de firmwares) contredit la version du constructeur :
- Transcriptions en texte brut (Plain Text Logs) : Les chercheurs ont découvert que les téléviseurs génèrent des journaux de commandes vocales stockés en texte clair, incluant parfois des fenêtres d'enregistrement étonnamment longues après l'activation.
- Cartographie intrusive du réseau local : Même sans appairage, les TV LG scannent en permanence le réseau Wi-Fi domestique. Elles répertorient l'ensemble des appareils connectés aux alentours (smartphones, montres connectées, PC, objets domotiques). LG s'en sert pour valoriser sa régie LG Ad Solutions, qui se vante auprès des annonceurs de pouvoir étendre sa portée publicitaire sur les mobiles de la maison
- Écoute et stockage en mode veille ou déconnecté : Les chercheurs ont démontré qu'un téléviseur (comme le modèle LG G5) continuait à capter de l'audio via son microphone lorsqu'il était déconnecté d'Internet ou mis en veille. Les données étaient stockées localement sous forme de journaux textuels en clair (transcriptions), avant d'être téléversées dès la reconnexion au réseau.
- Consentement "forcé" ou noyé : Bien que LG qualifie ces options d'« opt-in » (sur consentement), les experts soulignent que ces autorisations sont dissimulées au milieu d'une multitude de contrats de licence obligatoires lors du premier démarrage. Pour désactiver complètement la collecte de données sur webOS, l'utilisateur doit effectuer un parcours complexe en cinq étapes distinctes.
- Les aveux marketing de LG Ad Solutions : L'élément le plus incriminant est d'ordre commercial. Sur son site officiel, la régie publicitaire de la marque (LG Ad Solutions) vante sa capacité à cibler 363 millions d'appareils secondaires connectés aux États-Unis, alors que LG n'a vendu que 216 millions de téléviseurs dans le monde. Cela prouve techniquement que la télévision sert de passerelle pour pister les téléphones et tablettes du même foyer à des fins publicitaires et de ciblage politique.
LG nest pas la seule marque concernée par ces accusations de collecte de données
Le modèle économique des téléviseurs connectés repose désormais en grande partie sur la monétisation des données publicitaires, parfois plus rentable que la vente du matériel lui-même. Les concurrents appliquent des méthodes identiques :
- Samsung : Le système Tizen OS intègre son...