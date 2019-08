Démo de la deuxième bêta du lanceur Bliss

L’annonce de la future disponibilité de ces smartphones est tombée à mi-parcours du mois de mai sans que l’on ne soit fixé sur les dates. Une mise à jour du blog dédiée est disponible depuis peu. Ce qu’il faut en retenir de façon brossée est que les appareils sont désormais disponibles à la vente dans 33 pays d’Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse. L’entreprise est à la quête de partenaires pour desservir les autres continents.Les potentiels acquéreurs ont le choix entre un Samsung Galaxy S7 32 Go reconditionné pour 279 euros, un Samsung Galaxy S7 Edge 32 Go pour 299 euros, un Samsung Galaxy S9 64 Go pour 499 euros, et un Samsung Galaxy S9 + pour 549 euros. Les smartphones sont de Grade A (meilleure qualité reconditionnée), déverrouillés pour tous les opérateurs de téléphonie mobile et livrés avec une garantie d’un an.Si le coût est l’aspect sur lequel l’attention des tiers pourra se porter en premier, il faut dire que ce n’est pas le seul. En effet, l’offre de la e foundation est principalement axée sur la proposition de valeur « respect de la vie privée. » Pour cela, le système d’exploitation proposé au sein desdits smartphones est une version « dégooglisée » d’Android. En fait, ce qu’il faut faire comme précision est que /e/ OS est un fork de lineage OS.« /e/ OS est un fork de Lineage OS. Nous avons modifié différents aspects du système : la procédure d’installation, l’organisation des paramètres, les paramètres par défaut. Nous avons mis de côté toutes les applications et services qui envoient des données personnelles à Google. Ainsi, le moteur de recherche par défaut n’est plus Google. Nous avons intégré microG par défaut , avons remplacé certaines des applications proposées par défaut et modifié d’autres. Nous avons procédé à l’ajout d’un service de synchronisation des fichiers multimédia (images, vidéos, audios, fichiers, etc.) et des paramètres sur un support de stockage cloud et ce dernier ne fonctionne que lorsqu’il est activé. /e/ OS est également doté d’un lanceur différent de celui de Lineage OS et développé par nos soins. Ainsi, le visuel est différent de celui obtenu avec Lineage OS », explique l’entreprise./e/ OS est livré avec un jeu préinstallé d’applications open source parmi lesquelles on retrouve : un navigateur web basé sur Chromium, LibreOffice Viewer, le client maps Magis Earth, un client mail basé sur K-9, le lecteur PDF MuPDF, OpenKeychain, Signal, Telegram, un client météo. De plus, l’OS permet à l’utilisateur d’anticiper sur des aspects vie privée liés aux applications à utiliser. « En un clin d'œil, /e/ analyse le code de l’application pour vous. Il en résulte que vous pouvez voir quels sont les trackers au sein de l'application. Il documente également le nombre de permissions dont l'application a besoin pour fonctionner. Avec une notation facile à lire, vous pouvez voir quelles applications sont sûres et lesquelles doivent être évitées », ajoute-t-elle.Il y a seulement que l’entreprise continue de lutter avec certains bogues qui mettent à mal son ambition de fournir un Android « dégooglisé » et de façon générale, des dispositifs respectueux de la vie privée des utilisateurs. D’après les résultats de tests effectués par des tiers indépendants de la firme, cette dernière ne s’est pas encore débarrassée de tout le trafic vers les serveurs de Google. De plus, celui d’applications comme Magis Earth est dans sa grande majorité non chiffré. La e foundation poursuit avec les développements en interne pour corriger ces tares.Sources : e foundation Que pensez-vous de cette initiative ? Notamment du rapport qualité/prix ?