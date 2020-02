Envoyé par xXxNeWgEnErAtIoN Envoyé par Et après les gauchistes et les anti USA vont nous expliquer que ces grandes multinationales ne redistribuent pas leurs richesses ... et détruisent des emplois...



Encore une preuve de la bienfaisance et bienveillance de ces entreprises nécessaires au bon fonctionnement de nos sociétés.

3 0

Wow, comment tout mélanger n'importe comment.Quand on parle de redistribution des richesses on parle de distribution des fond propres à l'entreprise par le biais notamment des impôts (mais pas que, ça peut aussi se faire par donation par exemple).Ici il s'agit de reversé aux auteurs d'applications mobiles la part de bénéfice de la vente de leur propre application, donc rien à voir avec la redistribution des richesses. D'un point de vue intellectuel cet argent n'a jamais appartenu à Google/Apple.Donc désolée mais "les gauchistes et anti USA vont nous expliquer que [...]", bah apparemment oui tu as besoin qu'on te l'explique (et pourquoi je ne suis ni "gauchiste", ni anti-USA).