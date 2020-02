Android 11 sera doté de « App Compatibility », un outil qui va aider les développeurs à tester la compatibilité de leurs applications Avec l'OS mobile 0PARTAGES 3 0 XDA Developers révèle que la prochaine version de l'OS de Google, Android 11, disposera d'un outil intégré aux réglages baptisé « App Compatibility », qui est destiné aux développeurs. Contrairement à la plupart utilisateurs qui ne constatent que les changements visuels à chaque sortie d'une mise à jour d'Android, les développeurs doivent se renseigner sur les modifications des API ainsi que le comportement de l'OS dans ces nouvelles versions afin de voir comment leurs applications fonctionneront au final.



Même si cette étape est facultative, elle est importante pour les développeurs qui veulent mettre au point une application répondant aux exigences du Play Store de Google. Google accorde alors un délai aux développeurs pour effectuer les changements et les tests se font durant cette période. Les développeurs peuvent alors lancer et examiner leurs applications directement sur un appareil local, depuis un cloud ou sur un appareil émulé.



C'est lors de cette phase de test qu' « App Compatibility » entre en scène. Intégré dans les réglages du mode développeur, l'outil facilitera le processus grâce à l'identification rapide des problèmes liés aux nouvelles modifications des API. De plus, l'interface est claire et les développeurs n'auront plus à saisir manuellement les commandes ADB pour chaque changement de comportement de l'application.





« Dans la capture d'écran ci-dessus présentant la section App Compatibility (à partir d'un code source AOSP fonctionnant sur un émulateur), la section "Default Enablet Changes" comprend les changements de l'API Android 11 qui seront activés par défaut sur toutes les applications, quel que soit leur SDK cible. La section "enabled for targetSDKversion > 29" comprend les modifications de l'API Android 11 qui seront activées uniquement pour les applications qui visent le niveau 30 de l'API Android 11/API », explique XDA Developers.



« Bien que ce changement particulier n'enthousiasme pas directement les utilisateurs finaux, il facilite le travail des développeurs d'applications, et c'est toujours une bonne chose », conclut le site web spécialisé.



Les développeurs devront toutefois attendre puisque la version bêta d'Android 11 sortira en mars tandis que le lancement de la version définitive est prévu pour le mois d'août.



Source : XDA Developers



Et vous ?



Que pensez-vous de cette nouveauté ?



