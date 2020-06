Google annonce la disponibilité de la première Public Preview Android 11 Certaines fonctionnalités rappellent celles qui sont déjà présentes sur iPhone 0PARTAGES 3 0 En février, Google a dévoilé la première version Preview Developer d’Android 11, la prochaine mise à jour majeure de son système mobile. Prévue initialement pour le 3 juin 2020 lors de la Google I/O qui devait avoir lieu en ligne, Google a préféré reporter la Public Preview d’Android 11 à cause des événements tragiques qui se sont passés aux États-Unis et qui ont eu des répercussions à l’échelle internationale. C'est finalement par le biais d'un billet de blog que l'entreprise vient de dévoiler les nouveautés d'Android 11.



Dave Burke VP Android Engineering, a expliqué :



« Comme nous vous l’avions signalé la semaine dernière, nous avons reporté notre version bêta d'Android 11 afin que les gens puissent se concentrer sur des discussions importantes sur la justice raciale. La sortie d'aujourd'hui a un aspect différent de celui initialement prévu. Au lieu d'un événement en direct, nous partageons quelques vidéos et ressources en ligne à consommer à votre rythme lorsque le moment sera venu pour vous. Nous remercions humblement ceux qui sont en mesure de fournir des commentaires sur cette version en ce moment. Vos commentaires sont essentiels pour créer une plateforme mobile utile pour des milliards de personnes, développeurs et fabricants du monde entier ».



Google indique que cette version de son système d’exploitation est plus centrée sur l’utilisateur. Stephanie Cuthbertson, Director, Product Management, assure que : « Nous rendons Android plus centré sur les gens et expressif, en réinventant la façon dont nous avons des conversations sur nos téléphones et en créant un système d'exploitation qui peut reconnaître et hiérarchiser les personnes les plus importantes de votre vie ».



Pour ce faire, voici quelques améliorations annoncées par Google :



Pour rendre la communication plus facile et plus simple sur votre téléphone, Android 11 déplacera toutes vos conversations sur plusieurs applications de messagerie vers un espace dédié dans la section de notification. Cela vous permet de voir, de répondre et de gérer facilement vos conversations en un seul endroit. Vous pouvez marquer une conversation comme prioritaire pour lui donner la préférence afin de ne jamais manquer un message important. Ces conversations clés apparaissent sur votre écran permanent. Bien entendu, elles peuvent être affectées par un paramètre Ne pas déranger.



Android 11 présente également Bubbles, une nouvelle fonctionnalité pour vous aider à répondre et à engager des conversations importantes sans basculer entre votre tâche actuelle et l'application de messagerie. Vous pouvez ouvrir une bulle pour votre conversation directement depuis la notification et effectuer plusieurs tâches sans rien rater. Les applications de messagerie et de chat doivent utiliser l'API Bubbles sur les notifications pour l'activer dans Android 11.



Les suggestions de clavier consolidées permettent aux applications de remplissage automatique et Input Method Editors (IME) d’offrir en toute sécurité des entités et des chaînes spécifiques au contexte directement dans la bande de suggestions d'un IME, où elles sont plus pratiques pour les utilisateurs. En outre, lorsque vous tapez à l'aide de Gboard dans Android 11, vous obtiendrez des suggestions pertinentes et automatiques pour les emoji et le texte.



L'accès vocal, pour les personnes qui contrôlent leur téléphone entièrement par la voix, comprend désormais un cortex visuel sur l'appareil qui comprend le contenu et le contexte de l'écran, et génère des étiquettes et des points d'accès pour les commandes d'accessibilité.



De nouvelles façons de contrôler vos appareils et supports connectés



Vous pouvez maintenant accéder et contrôler rapidement vos appareils intelligents en un seul endroit en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation. Le réglage de la température, l'allumage des lumières ou le déverrouillage de la porte d'entrée peuvent désormais se faire avec une pression du doigt sans avoir à ouvrir plusieurs applications.





Les commandes de votre appareil s'afficheront à côté d'autres éléments dont vous avez besoin, comme vos méthodes de paiement ou votre carte d'embarquement. Google aime à considérer ceci comme une « poche » pour votre portefeuille numérique, vos clés et plus encore.



Android 11 s’accompagne également de nouveaux contrôles multimédias qui vous permettent de changer rapidement et facilement l'appareil sur lequel votre contenu audio ou vidéo est en cours de lecture. Il est désormais plus facile d'emporter votre musique avec vous depuis vos écouteurs, vos haut-parleurs ou même votre téléviseur.



Des éléments pour améliorer la confidentialité



Google explique que chaque version d'Android dispose de nouveaux contrôles de confidentialité et de sécurité qui vous permettent de décider comment et quand les données sur votre appareil sont partagées. Android 11 propose des contrôles encore plus granulaires pour les autorisations les plus sensibles. Avec des autorisations uniques, vous pouvez accorder aux applications l'accès à votre microphone, votre caméra ou votre emplacement, juste pour l’utilisation en cours. La prochaine fois que l'application aura besoin d'accéder à ces capteurs, elle devra à nouveau vous demander la permission.



De plus, si vous n'avez pas utilisé une application pendant une période prolongée, Android va « réinitialiser automatiquement » toutes les autorisations associées à cette application et vous en informer. Vous pouvez toujours choisir de renouveler les autorisations de l'application la prochaine fois que vous ouvrirez l'application.





En février, Google a annoncé que les développeurs devront obtenir l'approbation pour accéder à l'emplacement en arrière-plan dans leur application afin d'éviter toute utilisation abusive. Google accorde aux développeurs plus de temps pour apporter des modifications et ne va pas appliquer la politique pour les applications existantes avant 2021.



Les mises à jour du système Google Play, lancées l'année dernière, permettent d'accélérer les mises à jour des principaux composants du système d'exploitation vers les appareils de l'écosystème Android. Dans Android 11, Google a plus que doublé le nombre de modules pouvant être mis à jour, et ces 12 nouveaux modules aideront à améliorer la confidentialité, la sécurité et la cohérence pour les utilisateurs et les développeurs.



Certaines fonctionnalités rappellent celles qui sont disponibles sur iPhone



L'un des nouveaux changements les plus notables dans Android 11 est la disponibilité des commandes de la domotique au niveau du système d'exploitation via une longue pression du doigt sur le bouton d'alimentation. Tout comme sur iOS (qui a ajouté le contrôle des appareils HomeKit au menu du centre de contrôle d'Apple dans iOS 10), vous pourrez contrôler facilement vos appareils intelligents connectés à Google Home depuis n'importe où dans Android.



Introduit via Apple dans l'iOS 13 de l'année dernière, Android 11 a également la possibilité d'approuver des autorisations pour des éléments tels que l'emplacement ou l'accès à la caméra au cas par cas. Ainsi, au lieu d'accorder des autorisations à long terme, Android 11 vous permettra de donner accès à la ressource protégée une seule fois pour l’utilisation. La version de Google va cependant plus loin : si vous accordez des autorisations étendues, mais que vous n'avez pas utilisé l'application depuis un certain temps, Android 11 réinitialisera toutes ces autorisations accordées.



De même, Google facilite également la commutation entre le matériel multimédia (comme les haut-parleurs Google Home ou les appareils Bluetooth) via le menu déroulant de notification d'Android 11. Pensez-y comme à l'icône AirPlay dans le centre de contrôle iOS, mais pour les haut-parleurs Google.



Android 11 apporte une interface de capture d'écran légèrement modifiée, qui est similaire à l'interface utilisateur remaniée introduite dans iOS 11. Prendre une capture d'écran entraînera désormais un aperçu de celle-ci dans le coin inférieur de l'écran, sur lequel vous pouvez appuyer pour basculer vers un outil d'édition pour annoter et partager votre image. (Auparavant, les captures d'écran et leurs options d'édition étaient lancées dans la barre de notification.)



Source : Google France



Voir aussi :



StopCovid : l'application de contact tracing est enfin disponible sur iOS et Android, les utilisateurs avaient d'abord téléchargé en grand nombre une app catalane qui porte pratiquement le même nom

L'Arizona attaque Google en justice, avançant que l'entreprise piste les utilisateurs Android sans leur consentement même lorsqu'ils ont explicitement désactivé leurs données de géolocalisation

Android Studio 4.0 s'accompagne d'une interface pour l'édition de mouvement, propose la validation de la mise en page et apporte la prise en charge de Clangd pour le développement C++ En février, Google a dévoilé la première version Preview Developer d’Android 11, la prochaine mise à jour majeure de son système mobile. Prévue initialement pour le 3 juin 2020 lors de la Google I/O qui devait avoir lieu en ligne, Google a préféré reporter la Public Preview d’Android 11 à cause des événements tragiques qui se sont passés aux États-Unis et qui ont eu des répercussions à l’échelle internationale. C'est finalement par le biais d'un billet de blog que l'entreprise vient de dévoiler les nouveautés d'Android 11.Dave Burke VP Android Engineering, a expliqué :« Comme nous vous l’avions signalé la semaine dernière, nous avons reporté notre version bêta d'Android 11 afin que les gens puissent se concentrer sur des discussions importantes sur la justice raciale. La sortie d'aujourd'hui a un aspect différent de celui initialement prévu. Au lieu d'un événement en direct, nous partageons quelques vidéos et ressources en ligne à consommer à votre rythme lorsque le moment sera venu pour vous. Nous remercions humblement ceux qui sont en mesure de fournir des commentaires sur cette version en ce moment. Vos commentaires sont essentiels pour créer une plateforme mobile utile pour des milliards de personnes, développeurs et fabricants du monde entier ».Google indique que cette version de son système d’exploitation est plus centrée sur l’utilisateur. Stephanie Cuthbertson, Director, Product Management, assure que : « Nous rendons Android plus centré sur les gens et expressif, en réinventant la façon dont nous avons des conversations sur nos téléphones et en créant un système d'exploitation qui peut reconnaître et hiérarchiser les personnes les plus importantes de votre vie ».Pour ce faire, voici quelques améliorations annoncées par Google :Pour rendre la communication plus facile et plus simple sur votre téléphone, Android 11 déplacera toutes vos conversations sur plusieurs applications de messagerie vers un espace dédié dans la section de notification. Cela vous permet de voir, de répondre et de gérer facilement vos conversations en un seul endroit. Vous pouvez marquer une conversation comme prioritaire pour lui donner la préférence afin de ne jamais manquer un message important. Ces conversations clés apparaissent sur votre écran permanent. Bien entendu, elles peuvent être affectées par un paramètre Ne pas déranger.Android 11 présente également Bubbles, une nouvelle fonctionnalité pour vous aider à répondre et à engager des conversations importantes sans basculer entre votre tâche actuelle et l'application de messagerie. Vous pouvez ouvrir une bulle pour votre conversation directement depuis la notification et effectuer plusieurs tâches sans rien rater. Les applications de messagerie et de chat doivent utiliser l'API Bubbles sur les notifications pour l'activer dans Android 11.Les suggestions de clavier consolidées permettent aux applications de remplissage automatique et Input Method Editors (IME) d’offrir en toute sécurité des entités et des chaînes spécifiques au contexte directement dans la bande de suggestions d'un IME, où elles sont plus pratiques pour les utilisateurs. En outre, lorsque vous tapez à l'aide de Gboard dans Android 11, vous obtiendrez des suggestions pertinentes et automatiques pour les emoji et le texte.L'accès vocal, pour les personnes qui contrôlent leur téléphone entièrement par la voix, comprend désormais un cortex visuel sur l'appareil qui comprend le contenu et le contexte de l'écran, et génère des étiquettes et des points d'accès pour les commandes d'accessibilité.Vous pouvez maintenant accéder et contrôler rapidement vos appareils intelligents en un seul endroit en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation. Le réglage de la température, l'allumage des lumières ou le déverrouillage de la porte d'entrée peuvent désormais se faire avec une pression du doigt sans avoir à ouvrir plusieurs applications.Les commandes de votre appareil s'afficheront à côté d'autres éléments dont vous avez besoin, comme vos méthodes de paiement ou votre carte d'embarquement. Google aime à considérer ceci comme une « poche » pour votre portefeuille numérique, vos clés et plus encore.Android 11 s’accompagne également de nouveaux contrôles multimédias qui vous permettent de changer rapidement et facilement l'appareil sur lequel votre contenu audio ou vidéo est en cours de lecture. Il est désormais plus facile d'emporter votre musique avec vous depuis vos écouteurs, vos haut-parleurs ou même votre téléviseur.Google explique que chaque version d'Android dispose de nouveaux contrôles de confidentialité et de sécurité qui vous permettent de décider comment et quand les données sur votre appareil sont partagées. Android 11 propose des contrôles encore plus granulaires pour les autorisations les plus sensibles. Avec des autorisations uniques, vous pouvez accorder aux applications l'accès à votre microphone, votre caméra ou votre emplacement, juste pour l’utilisation en cours. La prochaine fois que l'application aura besoin d'accéder à ces capteurs, elle devra à nouveau vous demander la permission.De plus, si vous n'avez pas utilisé une application pendant une période prolongée, Android va « réinitialiser automatiquement » toutes les autorisations associées à cette application et vous en informer. Vous pouvez toujours choisir de renouveler les autorisations de l'application la prochaine fois que vous ouvrirez l'application.En février, Google a annoncé que les développeurs devront obtenir l'approbation pour accéder à l'emplacement en arrière-plan dans leur application afin d'éviter toute utilisation abusive. Google accorde aux développeurs plus de temps pour apporter des modifications et ne va pas appliquer la politique pour les applications existantes avant 2021.Les mises à jour du système Google Play, lancées l'année dernière, permettent d'accélérer les mises à jour des principaux composants du système d'exploitation vers les appareils de l'écosystème Android. Dans Android 11, Google a plus que doublé le nombre de modules pouvant être mis à jour, et ces 12 nouveaux modules aideront à améliorer la confidentialité, la sécurité et la cohérence pour les utilisateurs et les développeurs.L'un des nouveaux changements les plus notables dans Android 11 est la disponibilité des commandes de la domotique au niveau du système d'exploitation via une longue pression du doigt sur le bouton d'alimentation. Tout comme sur iOS (qui a ajouté le contrôle des appareils HomeKit au menu du centre de contrôle d'Apple dans iOS 10), vous pourrez contrôler facilement vos appareils intelligents connectés à Google Home depuis n'importe où dans Android.Introduit via Apple dans l'iOS 13 de l'année dernière, Android 11 a également la possibilité d'approuver des autorisations pour des éléments tels que l'emplacement ou l'accès à la caméra au cas par cas. Ainsi, au lieu d'accorder des autorisations à long terme, Android 11 vous permettra de donner accès à la ressource protégée une seule fois pour l’utilisation. La version de Google va cependant plus loin : si vous accordez des autorisations étendues, mais que vous n'avez pas utilisé l'application depuis un certain temps, Android 11 réinitialisera toutes ces autorisations accordées.De même, Google facilite également la commutation entre le matériel multimédia (comme les haut-parleurs Google Home ou les appareils Bluetooth) via le menu déroulant de notification d'Android 11. Pensez-y comme à l'icône AirPlay dans le centre de contrôle iOS, mais pour les haut-parleurs Google.Android 11 apporte une interface de capture d'écran légèrement modifiée, qui est similaire à l'interface utilisateur remaniée introduite dans iOS 11. Prendre une capture d'écran entraînera désormais un aperçu de celle-ci dans le coin inférieur de l'écran, sur lequel vous pouvez appuyer pour basculer vers un outil d'édition pour annoter et partager votre image. (Auparavant, les captures d'écran et leurs options d'édition étaient lancées dans la barre de notification.)Source : Google Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 2 commentaires Poster une réponse Signaler un problème

Développeur Web Javascript / React.js H/F ↳ AudioWizard - Rhône Alpes - Lyon (69003) Développeur Devops (H/F) ↳ be-ys - Auvergne - Clermont-Ferrand (63000) Référent Technique - Architecte Salesforce (M/W/D) (H/F) ↳ Cognizant - Rhône Alpes - Grenoble (38000) Voir plus d'offres