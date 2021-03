Smartphone Android orienté vie privée (donc contre la collecte des données des GAFA) pèse-t-il plus à vos yeux comme plus-value que la possibilité d’avoir accès aux services Google (Google Apps) ? Si c’est le cas, alors il faudrait jeter un œil du côté de l’offre de la fondation /e/ désormais disponible aux USA et au Canada après l’Europe. Qu’est-ce qu’un smartphone /e/ Android dégooglisé ? Quels sont ses avantages ? Quelles sont ses tares ?Les smartphones de la /e/ Foundation sont des appareils reconditionnés. Les potentiels acquéreurs ont le choix entre un Samsung Galaxy S8 64 Go reconditionné pour 289,9 euros, un Samsung Galaxy S9 64 Go pour 354,9 euros et un Samsung Galaxy S9+ 64 Go pour 379,9 euros. Le Fairphone 3 a intégré la liste des smartphones de la /e/ Foundation à mi-parcours de l’année précédente. Le Fairphone 3 64 Go à 429,9 euros et le Fairphone 3+ 64 Go à 469,9 euros élargissent donc les possibilités des potentiels acheteurs. Le Gigaset GS290 compte lui aussi comme l’une des formules de cette offre de la e Foundation. Les smartphones sont de Grade A (meilleure qualité reconditionnée), déverrouillés pour tous les opérateurs de téléphonie mobile et livrés avec une garantie d’un an.L’offre de la e Foundation est principalement axée sur la proposition de valeur « respect de la vie privée. » Pour cela, le système d’exploitation proposé au sein desdits smartphones est une version « dégooglisée » d’Android. En fait, ce qu’il faut faire comme précision est que /e/ OS est un fork de lineage OS. La fondation s’engage à fournir un support sur 3 ans pour les mises à jour logicielles et les correctifs de sécurité./e/ OS a été fondé par Gaël Duval, le créateur de Mandrake Linux. /e/ est construit comme une distribution Linux, en ce sens qu'il prend une collection d'autres projets open source, les fusionne en un seul produit, et fait de son mieux pour combler les lacunes restantes. La principale contribution de /e/ est d'essayer de combler toutes les lacunes laissées par le manque d'accès aux services Google. Ainsi, le système d'exploitation est livré avec un jeu préinstallé d’applications open source parmi lesquelles on retrouve : un navigateur web basé sur Chromium, LibreOffice Viewer, le client maps Magis Earth, un client mail basé sur K-9, le lecteur PDF MuPDF, OpenKeychain, Signal, Telegram, un client météo. L'entreprise s'essaie même à la mise sur pied d'un assistant personnel. De plus, l’OS permet à l’utilisateur d’anticiper sur des aspects vie privée liés aux applications à utiliser.« /e/ OS est un fork de Lineage OS. Nous avons modifié différents aspects du système : la procédure d’installation, l’organisation des paramètres, les paramètres par défaut. Nous avons mis de côté toutes les applications et services qui envoient des données personnelles à Google. Ainsi, le moteur de recherche par défaut n’est plus Google. Nous avons intégré microG par défaut , avons remplacé certaines des applications proposées par défaut et modifié d’autres. Nous avons procédé à l’ajout d’un service de synchronisation des fichiers multimédia (images, vidéos, audios, fichiers, etc.) et des paramètres sur un support de stockage cloud et ce dernier ne fonctionne que lorsqu’il est activé. /e/ OS est également doté d’un lanceur différent de celui de Lineage OS et développé par nos soins. Ainsi, le visuel est différent de celui obtenu avec Lineage OS », explique l’entreprise.Tout comme LineageOS, /e/ est installable sans frais sur des appareils compatibles. La liste officielle de l’entreprise en fait apparaître 138. Toutefois, un peu moins de la moitié sont sur la dernière version du système d’exploitation.L’une des plus grosses tares du projet est liée à sa dénomination. Le nom "/e/ OS" ne fonctionne pas vraiment sur les moteurs de recherche. La barre oblique n’est pas un caractère valide pour une recherche, ce qui rend celles en lien avec le projet quasi improductives. Certes, la page d’accueil du projet est accessible, mais il demeure compliqué d’obtenir des informations complémentaires sur le projet.Source : page /e/ Que pensez-vous de cette initiative ? Notamment du rapport qualité/prix ?