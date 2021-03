support root (système et sans système avec Magisk) ;

sauvegarde/restauration de l'Android Debug Bridge (ADB) ;

recherche rapide parmi tous les paquets d'un appareil Android ;

réinstallation des paquets du système (manuellement ou avec les listes de déblocage) ;

désinstallation des paquets système/utilisateur (manuellement ou avec les listes de déblocage) ;

détection de la marque de l'appareil et sélection automatique de la liste de déblocage du fabricant approprié ;

journalisation : debloated_packages.txt, remaining_packages.txt, deleted_apks.txt (pour les utilisateurs root).

Désactiver toute application système préinstallée sur Android sans accès root

Téléchargez une application comme App Inspector sur la boutique Google Play ; Obtenez le nom du paquet de l'application à désactiver en utilisant App Inspector ;



Lancez une Commande Prompt/PowerShell (Windows) ou Terminal (Mac/Linux) dans le répertoire où le binaire ADB a été stocké. Pour les utilisateurs de Windows, cela peut se faire en maintenant la touche shift enfoncée puis en cliquant sur le bouton droit de la souris dans le dossier. Dans le menu, sélectionnez l'option "ouvrir la fenêtre de commande ici" ou "ouvrir la fenêtre PowerShell ici"



Une fois que dans l'invite de commande ou le terminal, entrez la commande suivante en fonction du système d'exploitation de l'utilisateur :

Windows Command Prompt: adb shell pm disable-user --user 0 <package_to_disable>

Windows PowerShell: .\adb shell pm disable-user --user 0 <package_to_disable>

Mac/Linux Terminal: ./adb shell pm disable-user --user 0 <package_to_disable>

En guise d’exemple, voici à quoi cela ressemble si l’utilisateur souhaite supprimer Cleanmaster (com.miui.cleanmaster) qui est préinstallée dans le cadre de MIUI sur le Xiaomi Mi Mix 2S :

Windows Command Prompt: adb shell pm disable-user --user 0 com.miui.cleanmaster

Windows PowerShell: .\adb shell pm disable-user --user 0 com.miui.cleanmaster

Mac/Linux Terminal: ./adb shell pm disable-user --user 0 com.miui.cleanmaster





Réactivation de toute application système désactivée

Ouvrez une invite de commande ou une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante :

Windows Command Prompt: adb shell pm list packages -d

Windows PowerShell: .\adb shell pm list packages -d

Mac/Linux Terminal: ./adb shell pm list packages -d



Cette commande liste tous les paquets désactivés. L’utilisateur doit trouver le nom du paquet qui correspond à l'application à réactiver. Ensuite, la commande suivante doit être exécutée pour la réactivation :

Windows Command Prompt: adb shell pm enable <package_to_enable>

Windows PowerShell: .\adb shell pm enable <package_to_enable>

Mac/Linux Terminal: ./adb shell pm enable <package_to_enable>

Généralement, les téléphones Android viennent avec des applications préinstallées encore appelées bloatware. Les bloatwares peuvent aller d'une application préinstallée comme Facebook à une application de galerie de photos ou toute autre application. Pour XDA developers, de telles applications sont essentielles pour la politique commerciale des OEM (Original Equipment Manufacturer ou fabricants d'équipement d'origine). Compte tenu de la quantité de données que ces applications peuvent recueillir, XDA developers estime que les fabricants d'équipement d'origine le font à la fois pour des revenus supplémentaires et pour le contrôle de l'appareil.L'impossibilité de désinstaller ou même de désactiver certaines de ces applications système préinstallées est certainement un sujet de réflexion pour la base d'utilisateurs d'Android. Un membre de XDA developers, connu sur le pseudonyme w1nst0n_fr, a mis au point: un outil open source qui aide à se débarrasser des applications indésirables et des bloatwares sur les appareils Android. Il s'agit d'un projet de déblocage qui non seulement désactivera les bloatwares indésirables installés par les OEM, mais permettra également de supprimer les APK (Android Package Kit) si l'utilisateur possède un accès root.Le cœur du projet est un script Bash nommé, ce qui signifie qu'il est compatible avec Linux et macOS. La nature open source du projet permet de contribuer très facilement au projet. Pour pouvoir utiliser l'outil, les utilisateurs de Windows doivent cependant installer au préalable un terminal Unix compatible. Le script s'appuie sur des listes de déblocage fournies par une multitude de personnes grâce au "crowdsourcing" implémenté par XDA Developers. Il existe plusieurs listes chacune étant spécifique au fabricant d'équipement d'origine. Voici, ci-dessous, un aperçu des fonctionnalités offertes parPour aider les utilisateurs à débloquer leurs appareils de manière plus sûre, XDA developers présente une autre méthode qui non seulement désactivera le bloatware préinstallé, mais aussi le rendra super facile à réactiver. Permettant ainsi de réparer plus facilement toute erreur éventuelle.L'application doit être immédiatement désactivée et disparaîtra du menu de démarrage. XDA developers indique, à des rares occasions, certaines applications peuvent être automatiquement réactivées si le système dispose d'une fonction permettant de les réactiver. Par exemple, la désactivation du lanceur EMUI 9 sur les appareils Huawei ou Honor entraînera la réactivation automatique du lanceur après un certain temps.Il est possible de réactiver une application préalablement désactivée. Pour ce faire, l’utilisateur doit se rendre dans Paramètres > Applications et regardez la liste "Toutes les applications" (elle peut se trouver à un autre endroit de votre appareil). Une fois l’application à réactiver trouvé, voici, ci-dessous les étapes à suivre :Un redémarrage de l’appareil après la réactivation de l'application peut être nécessaire.Avez-vous déjà été confronté à la difficulté de désinstaller une application sur Android ? Quelle était votre solution ?Quel est votre avis sur l'intégration des bloatwares sur les appareils Android ?