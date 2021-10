Résumé des données collectées

Résumé des données collectées

Source : Trinity College Dublin



Volume de données (KB/h) transmis par chaque vendeur

Volume de données (KB/h) transmis par chaque vendeur

Source : Trinity College Dublin



Points potentiels de collecte de données de liaison croisée

Points potentiels de collecte de données de liaison croisée

Source : Trinity College Dublin

Les chercheurs se sont concentrés sur les appareils Android de Samsung, Xiaomi, Realme et Huawei, ainsi que sur LineageOS et /e/OS, deux forks d'Android qui visent à offrir un support à long terme et une expérience dépourvue de Google.La conclusion de l'étude est inquiétante pour la grande majorité des utilisateurs d'Android .Les chercheurs ont déclaré : "Comme l'indique le tableau récapitulatif ci-après, les données sensibles des utilisateurs, comme les identifiants persistants, les détails de l'utilisation des applications et les informations de télémétrie, ne sont pas seulement partagées avec les fournisseurs d'appareils, mais vont également à divers tiers, comme Microsoft, LinkedIn et Facebook.Et pour ne rien arranger, Google apparaît à l'extrémité réceptrice de toutes les données collectées sur la quasi-totalité du tableau.Aucun moyen de le "désactiver"Il est important de noter qu'il s'agit de la collecte de données pour lesquelles il n'y a pas d'option de désactivation, les utilisateurs d'Android sont donc impuissants face à ce type de télémétrie.Cela est particulièrement inquiétant lorsque les fournisseurs de smartphones incluent des applications tierces qui collectent silencieusement des données même si elles ne sont pas utilisées par le propriétaire de l'appareil, et qui ne peuvent pas être désinstallées.Pour certaines des applications système intégrées, comme miui.analytics (Xiaomi), Heytap (Realme) et Hicloud (Huawei), les chercheurs ont constaté que les données chiffrées peuvent parfois être décodées, ce qui expose les données à des attaques de type(MitM).Comme le souligne l'étude, même si l'utilisateur réinitialise les identifiants publicitaires de son compte Google sur Android, le système de collecte de données peut trivialement relier le nouvel identifiant au même appareil et l'ajouter à l'historique de suivi initial .La désanonymisation des utilisateurs s'effectue à l'aide de diverses méthodes, telles que l'examen de la carte SIM, de l'IMEI, de l'historique des données de localisation, de l'adresse IP, du SSID du réseau ou d'une combinaison de ces éléments.Les forks Android respectueux de la vie privée, comme /e/OS, gagnent en popularité, car de plus en plus d'utilisateurs réalisent qu'ils n'ont aucun moyen de désactiver les fonctionnalités indésirables d'Android vanilla et recherchent davantage de confidentialité sur leurs appareils.Cependant, la majorité des utilisateurs d'Android restent prisonniers d'un flux incessant de collecte de données. C'est là que les régulateurs et les organisations de protection des consommateurs doivent intervenir pour mettre un terme à cette situation.Gael Duval, le créateur de /e/OS a déclaré : "Suivant sur les conclusions de l'étude, un porte-parole de Google a fourni le commentaire suivant : "Une personne de l'équipe de développement de LineageOS a fait la déclaration suivante : ")."Source : Trinity College DublinQue pensez-vous de cette étude ? la trouvez-vous pertinente ?Que pensez-vous de la réponse de Google face aux conclusions de cette étude ?Pensez-vous que les forks d'Androïd respectent plus la confidentialité des utilisateurs ?Prévoyez-vous de cesser d'utiliser les téléphones Androïd, à la lumière de cette étude ?