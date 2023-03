L'intimidation pourrait être à l'origine de cette situation dans une certaine mesure. De nombreux utilisateurs d'Android ont déclaré qu'ils étaient gênés de mener des conversations par texto parce que c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement révéler leur type de téléphone en raison de l'absence de la bulle bleue.Certains membres de la génération Z se sentent donc exclus de leur groupe d'amis, et l'un d'entre eux va même jusqu'à ne parler qu'en face à face plutôt que par SMS. L'absence de FaceTime est un autre élément qui montre clairement que quelqu'un n'est pas en possession d'un iPhone.Si cela en dit long sur le harcèlement et son omniprésence au sein de la génération Z, cela suggère également qu'Apple a fait un excellent travail pour faire en sorte que sa gamme de produits semble exclusive et donc essentielle. Même si la génération Z semble appliquer une mentalité assez toxique à l'utilisation de l'iPhone, cela ne change rien aux avantages qu'Apple tire de la différenciation de son produit.Cependant, l'iPhone pourrait aussi sembler trop élitiste, ce qui pourrait amener la jeune génération Z et la génération Alpha, qui sera bientôt adulte, à le trouver moins attrayant. La stigmatisation de l'utilisation des téléphones Android n'existera pas éternellement, et lorsqu'elle disparaîtra, l'iPhone n'aura peut-être plus l'exclusivité qui lui permet de battre des records de ventes et de profits.Source : AttainQu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que cette étude d'Attain est pertinente et utile ?Êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante : "" ?