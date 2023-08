1. Des pages de listing d'applications rafraîchies pour les applications de haute qualité

2. Amélioration du classement et de la qualité

Téléchargez des captures d'écran distinctes pour chaque format. Démontrez l'expérience réelle de l'application ou du jeu, en vous concentrant sur les fonctionnalités et le contenu principaux afin que les utilisateurs puissent anticiper ce que sera l'expérience de l'application ou du jeu.

Utilisez des images de haute qualité avec le bon rapport hauteur/largeur.

Évitez de surcharger les captures d'écran avec du texte ou des textes sensibles au temps qui nécessitent des mises à jour fréquentes.

Nous ne recommandons pas d'inclure des images d'appareils, car elles peuvent devenir rapidement obsolètes ou aliéner certains groupes d'utilisateurs.

3. Navigation simplifiée dans la boutique

4. Recherche en écran partagé

L'année dernière, lors de la conférence Google I/O, nous avons présenté les changements majeurs apportés à Play Store pour les appareils à grand écran. Depuis, nous avons constaté que de plus en plus de personnes utilisent des écrans de grande taille pour le travail et les loisirs, sur des millions d'appareils Android actifs. Les applications et les jeux jouent un rôle essentiel dans l'expérience de l'appareil, c'est pourquoi nous avons repensé le Play Store pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leurs tablettes, Chromebooks et appareils pliables.Aujourd'hui, nous présentons quatre mises à jour majeures pour aider les utilisateurs à trouver des applications grand écran de haute qualité sur Play : des pages de liste d'applications rafraîchies, des améliorations du classement et de la qualité, une navigation simplifiée dans la boutique et une expérience de recherche en écran partagé.La page de listing de votre boutique est le meilleur moyen de démontrer la fonctionnalité et la valeur de votre application, c'est pourquoi nous avons réorganisé l'expérience pour mettre votre contenu au premier plan. Les jeux dotés de vidéos de haute qualité afficheront une bannière vidéo en haut de leur page d'inscription, ce qui permettra aux utilisateurs de se faire une idée de la jouabilité de manière immersive. Nous avons également réorganisé les pages de détails des applications et des jeux dans une disposition à plusieurs colonnes, ce qui permet de faire remonter votre contenu plus haut dans la page.Pour promouvoir les applications de haute qualité qui brillent sur les grands écrans, nous avons apporté plusieurs modifications au classement afin d'améliorer la qualité sur Play. Les applications et les jeux qui respectent nos directives en matière de qualité des applications pour grand écran seront désormais mieux classés dans la recherche et dans la page d'accueil des applications et des jeux. Cela permet aux utilisateurs de trouver des applications qui se redimensionnent bien, qui ne sont pas en boîte aux lettres et qui prennent en charge les orientations portrait et paysage. Le Choix de la rédaction et d'autres collections et articles sélectionnés tiendront également compte de ces critères à l'avenir, ce qui créera de nouvelles opportunités de mise en avant pour les applications optimisées.L'année dernière, nous avons également annoncé des avertissements dans les listes d'applications et une visibilité réduite pour les applications et les jeux qui ne répondent pas à la barre de qualité technique de Play pour chaque appareil. Cela étend nos exigences de qualité technique pour les téléphones aux grands écrans, et affecte les applications et les jeux ayant un taux de collision perçu par l'utilisateur de 8 % ou un taux d'ANR perçu par l'utilisateur de 8 % sur l'appareil de l'utilisateur.Image d'un appareil à grand écran montrant un avertissement de liste d'applications visible dans le Play StoreCes avertissements apparaîtront sur la page de détails de votre application, dans le but de définir les attentes des utilisateurs quant à l'apparence et au fonctionnement des applications sur leurs appareils. Nous commencerons à déployer ces changements à la fin du mois d'août, il est donc encore temps d'utiliser les indicateurs d'Android dans Play Console ou l'API de création de rapports pour surveiller et améliorer les mesures de stabilité de votre application.Enfin, pour aider les utilisateurs à mieux comprendre l'expérience in-app, nous présentons de plus en plus souvent les éléments de votre liste de magasins directement sur la page d'accueil des applications et des jeux.Les nouveaux formats de contenu utiliseront des captures d'écran, des vidéos et des descriptions spécifiques au facteur de forme pour afficher un aperçu de l'expérience de l'application et aider les utilisateurs à prendre des décisions d'installation. Dans le cadre de ce changement, les applications dotées de ressources pour grand écran qui respectent nos directives en matière de qualité du contenu peuvent tirer parti de ces formats plus riches et occuperont plus d'espace sur les pages d'accueil de Play. Lors de l'audit de vos ressources grand écran, voici quelques bonnes pratiques pour aider votre application à se démarquer :Pour une navigation plus fluide, nous avons simplifié la navigation dans notre boutique et adopté un rail de navigation à gauche sur les écrans de grande taille. Les éléments du menu sont ainsi plus proches du pouce de l'utilisateur et plus accessibles, en particulier lorsqu'il tient son appareil en mode paysage.Nous avons également rendu certains aspects de la boutique plus faciles à trouver afin d'aider les utilisateurs à découvrir des applications utiles et populaires. Par exemple, nous avons déplacé les sections "Top Charts" et "Catégories" vers la page d'accueil "Apps et jeux". Sur les tablettes et les Chromebooks, nous avons fait de l'expérience des enfants un onglet principal, car ces appareils sont souvent partagés avec des enfants.Enfin, nous sommes ravis d'annoncer une nouvelle expérience de recherche qui facilite la découverte et la comparaison d'applications à partir de la page des résultats de recherche.Nous lançons une expérience de recherche en écran partagé sur les grands écrans, affichant côte à côte les résultats de la recherche et les pages de détails des applications. Cela évite aux utilisateurs de passer d'une page à l'autre lorsqu'ils explorent de nouvelles applications et rationalise le processus de découverte.Ces changements commenceront à être déployés au cours des prochaines semaines et ne sont que le début de notre parcours dans la création d'une expérience Play Store sur mesure pour les grands écrans. Pour plus d'inspiration et d'exemples d'applications grand écran de haute qualité,