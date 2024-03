Google :



Aujourd'hui marque le deuxième chapitre de l'histoire d'Android 15 avec la sortie d'Android 15 Developer Preview 2 !



Android 15 continue notre travail pour construire une plateforme qui aide à améliorer votre productivité tout en vous donnant de nouvelles capacités pour produire des médias supérieurs et des expériences d'IA, tirer parti des facteurs de forme des appareils, minimiser l'impact de la batterie, maximiser la performance des applications fluides, et protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs, tout cela sur la gamme d'appareils la plus diversifiée qui soit.



Android continue d'ajouter des fonctionnalités permettant à vos applications de tirer parti d'appareils haut de gamme, y compris les dernières fonctionnalités de télécommunications, les capacités multimédias haut de gamme, les écrans éblouissants, les facteurs de forme pliables/filmables et le traitement de l'IA.



Vos commentaires sur le programme Android 15 Developer Preview et Beta jouent un rôle clé dans l'amélioration continue d'Android. Le site des développeurs d'Android 15 contient plus d'informations sur l'aperçu, y compris des téléchargements pour Pixel et une documentation détaillée sur les changements. Cet aperçu n'est qu'un début, et nous aurons beaucoup d'autres choses à partager au fur et à mesure que nous avançons dans le cycle de publication. Nous vous remercions par avance de votre aide pour faire d'Android une plateforme qui fonctionne pour tout le monde.

Mise à jour des communications Android

Productivité des développeurs

<resources> <string name= "pixel8pro" >The power and brains behind Pixel 8 Pro.</string> </resources>

<resources> <string name= "pixel8pro" >The power and brains behind <nobreak>Pixel 8 Pro.</nobreak></string> </resources>

<intent-filter> <action android:name= "android.intent.action.VIEW" /> <category android:name= "android.intent.category.BROWSABLE" /> <data android:scheme= "http" /> <data android:scheme= "https" /> <data android:domain= "astore.com" /> <uri-relative-filter-group> <data android:pathPrefix= "/auth" /> <data android:query= "region=na" /> </uri-relative-filter-group> <uri-relative-filter-group android:allow= "false" > <data android:pathPrefix= "/auth" /> <data android:query= "mobileoptout=true" /> </uri-relative-filter-group> <uri-relative-filter-group android:allow= "false" > <data android:pathPrefix= "/auth" /> <data android:fragmentPrefix= "faq" /> </uri-relative-filter-group> </intent-filter>

Une plus grande flexibilité pour les applications sur un plus grand nombre d'écrans

Un Android plus privé et plus sûr

val mCallback = Consumer<Int> { state -> if ( state == SCREEN_RECORDING_STATE_VISIBLE ) { // we're being recorded } else { // we’re not being recorded } } override fun onStart ( ) { super .onStart ( ) val initialState = windowManager.addScreenRecordingCallback ( mainExecutor, mCallback ) mCallback.accept ( initialState ) } override fun onStop ( ) { super .onStop ( ) windowManager.removeScreenRecordingCallback ( mCallback ) }

Rendre Android plus efficace

Transactions différées en lecture seule : lors de l'émission de transactions en lecture seule (n'incluant pas d'instructions d'écriture), utilisez beginTransactionReadOnly() et beginTransactionWithListenerReadOnly(SQLiteTransactionListener) pour émettre des transactions différées en lecture seule. Ces transactions peuvent être exécutées simultanément les unes avec les autres, et si la base de données est en mode WAL, elles peuvent être exécutées simultanément avec des transactions IMMEDIATE ou EXCLUSIVE.





et pour émettre des transactions différées en lecture seule. Ces transactions peuvent être exécutées simultanément les unes avec les autres, et si la base de données est en mode WAL, elles peuvent être exécutées simultanément avec des transactions IMMEDIATE ou EXCLUSIVE. Comptage des lignes et ID : de nouvelles API ont été ajoutées pour récupérer le nombre de lignes modifiées ou l'ID de la dernière ligne insérée sans émettre de requête supplémentaire. getLastChangedRowCount() renvoie le nombre de lignes qui ont été insérées, mises à jour ou supprimées par l'instruction SQL la plus récente dans la transaction en cours, tandis que getTotalChangedRowCount() renvoie le comptage sur la connexion en cours. getLastInsertRowId() renvoie l'ID de la dernière ligne à être insérée sur la connexion en cours.





renvoie le nombre de lignes qui ont été insérées, mises à jour ou supprimées par l'instruction SQL la plus récente dans la transaction en cours, tandis que renvoie le comptage sur la connexion en cours. renvoie l'ID de la dernière ligne à être insérée sur la connexion en cours. Instructions brutes : émettre une instruction SQlite brute, en contournant les wrappers de commodité et toute surcharge de traitement supplémentaire qu'ils peuvent entraîner.

Améliorations des médias

// media contains metadata of type MPEG_4 OR MPEG_D val mediaCodec = ... val audioTrack = AudioTrack.Builder ( ) .setSessionId ( sessionId ) .build ( ) ... // create new loudness controller that applies the parameters to the MediaCodec try { val lcController = LoudnessCodecController.create ( mSessionId ) // starts applying audio updates for each added MediaCodec

Expérience utilisateur

Ajoutant des types à AutomaticZenRule, permettant au système d'appliquer un traitement spécial à certaines règles





Ajout d'une icône à AutomaticZenRule, permettant de rendre les modes plus reconnaissables





Ajout d'une chaîne triggerDescription à AutomaticZenRule qui décrit les conditions dans lesquelles la règle doit devenir active pour l'utilisateur.





Ajout de ZenDeviceEffects à AutomaticZenRule, permettant aux règles de déclencher des éléments tels que l'affichage en niveaux de gris, le mode nuit ou l'assombrissement du fond d'écran.

Changements de comportement

Compatibilité des applications

L'aperçu pour les développeurs contient tout ce dont vous avez besoin pour essayer les fonctionnalités d'Android 15, tester vos applications et nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui en flashant une image système sur un appareil de la série Pixel 6, 7 ou 8, ainsi que sur le Pixel Fold et la Pixel Tablet. Nous ne proposons pas d'images sideload pour la Developer Preview 2. Si vous n'avez pas d'appareil Pixel, vous pouvez utiliser les images système 64 bits avec l'émulateur Android dans Android Studio. Si vous avez déjà installé Android 15 Developer Preview 1, vous devriez recevoir une mise à jour over-the-air vers Android 15 Developer Preview 2.



Pour une expérience de développement optimale avec Android 15, nous vous recommandons d'utiliser la dernière version d'Android Studio Jellyfish (ou les versions Jellyfish+ plus récentes). Une fois que vous êtes prêt, voici quelques-unes des choses que vous devriez faire :



Essayez les nouvelles fonctionnalités et API - vos commentaires sont essentiels pendant la première partie de l'aperçu pour les développeurs. Signalez les problèmes dans notre outil de suivi sur la page de commentaires.





Testez la compatibilité de votre application actuelle - découvrez si votre application est affectée par les changements d'Android 15 ; installez votre application sur un appareil ou un émulateur fonctionnant sous Android 15 et testez-la de manière approfondie.



Nous mettrons régulièrement à jour les images système et le SDK tout au long du cycle de publication d'Android 15. Cette version d'aperçu est réservée aux développeurs et n'est pas destinée à une utilisation quotidienne ou grand public, c'est pourquoi nous la mettons à disposition par téléchargement manuel uniquement. Une fois que vous avez installé manuellement une version d'aperçu, vous recevrez automatiquement les futures mises à jour par voie hertzienne pour tous les aperçus et bêtas ultérieurs.



Si vous avez l'intention de passer du programme Android 14 QPR Beta au programme Android 15 Developer Preview et que vous ne voulez pas avoir à effacer votre appareil, nous vous recommandons de passer à Developer Preview 2 dès maintenant. Sinon, vous risquez de rencontrer des périodes où la date de construction de la version bêta d'Android 14 sera plus récente, ce qui vous empêchera de passer directement à la version Developer Preview d'Android 15 sans avoir à effacer vos données.



Lorsque nous aurons atteint nos versions bêta, nous inviterons les consommateurs à essayer Android 15, et nous ouvrirons les inscriptions au programme bêta d'Android à ce moment-là. Pour l'instant, veuillez noter que le programme Android Beta n'est pas encore disponible pour Android 15.

La prise en charge de la messagerie satellite d'Android est en préparation depuis environ un an, et il semble qu'Android 15 va lancer la fonctionnalité pour les applications. Le nouveau système d'exploitation inclut des notifications et de meilleurs indicateurs dans la barre d'état lorsque vous êtes connecté à l'espace. Une API "" permettra aux applications de savoir quand elles sont limitées à une connectivité satellite à peine existante.Google précise qu'Android 15 permettra aux applications SMS et MMS tierces d'exploiter les API de connectivité satellite, mais que la messagerie améliorée avec prise en charge RCS sera limitée aux applications "". Il semble incroyable que Google n'ait pas d'API publiques pour les applications RCS tierces, mais voici la confirmation qu'Android 15 continuera à exclure les applications du Play Store du RCS.La prise en charge des PDF par Android peut varier en fonction de l'appareil que vous possédez, c'est pourquoi Android 15 apporte de grandes améliorations au rendu PDF intégré. Tout d'abord, il va devenir un module qui pourra être mis à jour via le Play Store. Google précise que cette version d'Android 15 bénéficie de "".Voici les détails d'Android 15 Developer Preview 2 :Android 15 met à jour la plateforme pour permettre aux applications d'accéder aux dernières avancées en matière de communication.Android 15 continue d'étendre la prise en charge de la connectivité par satellite et inclut certains éléments d'interface utilisateur pour garantir une expérience utilisateur cohérente dans l'ensemble du paysage de la connectivité par satellite.Les applications peuvent utiliserpour détecter si un appareil est connecté à un satellite, ce qui leur permet de mieux comprendre pourquoi les services réseau complets peuvent être indisponibles. En outre, Android 15 prend en charge les applications SMS/MMS ainsi que les applications RCS préchargées pour utiliser la connectivité satellite afin d'envoyer et de recevoir des messages.Android 15 s'efforce de rendre l'expérience "" plus transparente et plus fiable tout en continuant à prendre en charge l'écosystème d'applications NFC d'Android. Sur les appareils pris en charge, les applications peuvent demander aud'entrer en mode observation, où l'appareil écoutera mais ne répondra pas aux lecteurs NFC, envoyant les objetsdu service NFC de l'application à traiter. Les objetspeuvent être utilisés pour s'authentifier avant la première communication avec le lecteur NFC, ce qui permet dans de nombreux cas d'effectuer une transaction en une seule fois.Bien que la plupart de nos efforts pour améliorer votre productivité se concentrent sur des outils comme Android Studio, Jetpack Compose et les bibliothèques Android Jetpack, nous cherchons toujours des moyens dans la plate-forme pour vous aider à réaliser plus facilement votre vision.Android 15 Developer Preview 2 inclut un aperçu des améliorations substantielles apportées aux, permettant aux applications d'intégrer des fonctionnalités avancées telles que le rendu des fichiers protégés par mot de passe, les annotations, l'édition de formulaires, la recherche et la sélection avec copie. Les optimisations PDF linéarisées sont prises en charge pour accélérer l'affichage local des PDF et réduire l'utilisation des ressources.Lea été déplacé vers un module qui peut être mis à jour à l'aide des mises à jour du système Google Play, indépendamment de la version de la plateforme, et Android prend en charge ces changements jusqu'à Android R en créant une version compatible pré-Android 15 de la surface API, appeléeGoogle prévoit de faciliter l'intégration de ces API dans les applications grâce à une prochaine bibliothèque Android Jetpack.Android 14 a ajouté la reconnaissance audio multilingue sur l'appareil avec le passage automatique d'une langue à l'autre, mais cela peut entraîner l'abandon de mots, en particulier lorsque les langues changent avec moins de pause entre les deux énoncés. Android 15 a ajouté des contrôles supplémentaires pour permettre aux applications d'adapter cette commutation à leur cas d'utilisation.limite la commutation automatique au début de la session audio, tandis quedésactive le changement de langue après un nombre défini de commutations. Il peut s'agir d'un raffinement utile, en particulier si l'on s'attend à ce qu'une seule langue soit parlée au cours de la session et qu'elle doive être détectée automatiquement.À partir d'Android 15, la fenêtre de texte et le retour à la ligne sous-jacent peuvent préserver la portion de texte donnée dans la même ligne pour améliorer la lisibilité. Vous pouvez tirer parti de cette personnalisation du saut de ligne en utilisant la balisedans les ressources de chaîne ou en créant la balise. De même, vous pouvez préserver les mots de la césure en utilisant la baliseouExemples et captures d'écran :Exemple 1Exemple 2Android 15 intègre la prise en charge d'une résolution d'intention plus précise grâce à, qui contient un ensemble d'objetsformant un ensemble de règles de correspondance d'intention qui doivent toutes être satisfaites, y compris les paramètres de requête d'URL, les fragments d'URL et les règles de blocage/d'exclusion. Cela permet aux applications de mieux répondre aux exigences dynamiques des liens profonds hébergés sur le web.Ces règles peuvent être définies dansavec la nouvelle balisequi peut éventuellement inclure une balise. Ces balises peuvent contenir des balises qui utilisent les attributs existants des balises de données ainsi que les nouveaux attributsetUn exemple de la syntaxequi sera prise en charge :Android 15 continue d'ajouter des API OpenJDK. La Developer Preview 2 inclut la prise en charge de méthodes mathématiques/strictmath supplémentaires, de nombreuses mises à jour util, y compris la collection séquencée/map/set, la prise en charge de ByteBuffer dans Deflater, et des mises à jour des clés de sécurité. Ces API sont mises à jour sur plus d'un milliard d'appareils fonctionnant sous Android 12+ jusqu'à Android 15 par le biais des mises à jour du système Google Play, ce qui permet de cibler les dernières fonctionnalités de programmation.Android 15 offre aux applications la prise en charge nécessaire pour tirer le meilleur parti des facteurs de forme d'Android, y compris les grands écrans, les flippables et les pliables.Votre application peut déclarer une propriété qu'Android 15 utilise pour permettre à votre application ou activité d'être présentée sur les petits écrans de couverture des appareils pliables pris en charge. Ces écrans sont trop petits pour être considérés comme des cibles compatibles pour les applications Android, mais votre application peut choisir de les prendre en charge, rendant ainsi votre application disponible dans plus d'endroits.Google cherche à donner aux utilisateurs plus de transparence et de contrôle sur leurs données, tout en améliorant les fonctions de sécurité de base de la plateforme.Android 15 permet aux applications de détecter qu'elles sont enregistrées. Un rappel est invoqué chaque fois que l'application passe de l'état visible à l'état invisible dans un enregistrement d'écran. (Une application est considérée comme visible si les activités appartenant à l'UID du processus d'enregistrement sont enregistrées). Ainsi, si votre application effectue une opération sensible, vous pouvez informer l'utilisateur qu'elle est enregistrée.Google introduit de nouvelles API qui peuvent vous aider à recueillir des informations sur vos applications, à continuer d'optimiser le fonctionnement des applications en arrière-plan et à fournir des API pour rendre l'exécution des tâches de votre application plus efficace.Le démarrage d'une application sur Android a toujours été un peu mystérieux. Il n'existait pas de moyen simple de savoir si votre application démarrait à partir d'un état froid, tiède ou chaud. Il était difficile de savoir combien de temps votre application passait durant les différentes phases de lancement : forkage du processus, appel à onCreate, dessin de la première image, etc. Lorsque votre classe d'application était instanciée, vous n'aviez aucun moyen de savoir si l'application démarrait à partir d'une diffusion, d'un fournisseur de contenu, d'un travail, d'une sauvegarde, d'un démarrage complet, d'une alarme ou d'une activité.L'APId'Android 15 vous offre tout cela et bien plus encore. Vous pouvez même choisir d'ajouter vos propres horodatages dans le flux pour faciliter la collecte de données temporelles en un seul endroit. Outre la collecte de métriques, vous pouvez utiliser ApplicationStartInfo pour optimiser directement le démarrage de l'application ; par exemple, vous pouvez éliminer l'instanciation coûteuse des bibliothèques liées à l'interface utilisateur dans votre classe d'application lorsque votre application démarre en raison d'une diffusion.Android 15 apporte plusieurs améliorations à l'état Stopped du. Les applications qui sont dans un état Stopped ne devraient quitter cet état que par une action directe de l'utilisateur. En outre, les applications entrant dans l'état Stopped verront leurssupprimés. Pour aider les développeurs à réenregistrer leurs intentions en attente, les applications recevront désormais la diffusionune fois qu'elles seront sorties de l'état Stopped. Enfin, la nouvelle ApplicationStartInfo inclura également la fonctionpour indiquer aux développeurs que leur application a été placée dans l'état Stopped.Android propose une API,, qui résume la taille installée d'une application en un seul nombre d'octets, qui est la somme de la taille de l'APK, de la taille des fichiers extraits de l'APK et des fichiers générés sur l'appareil, tels que le code compilé en avance sur le temps (AOT). Ce chiffre n'est pas très révélateur de la manière dont votre application utilise l'espace de stockage.Android 15 ajoute l'API, qui vous permet de savoir comment votre application utilise tout cet espace, y compris les divisions de fichiers apk, le code AOT et le code lié à l'accélération, les métadonnées dex, les bibliothèques et les profils guidés.Android 14 a commencé à exiger des types de services d'avant-plan. La documentation mentionne que le type de service d'avant-plan dataSync sera obsolète dans une prochaine version d'Android.Pour faciliter la migration à partir du type de service d'avant-plan dataSync, Android 15 inclut le type de service d'avant-plan, qui est utilisé pour effectuer des opérations fastidieuses sur les ressources multimédias, telles que la conversion des médias en différents formats. Dans une future version bêta, ce service aura une durée d'exécution limitée à 6 heures.Android 15 introduit de nouvelles API SQLite qui exposent des fonctionnalités avancées du moteur SQLite sous-jacent qui ciblent des problèmes de performance spécifiques qui peuvent se manifester dans les applications.Les développeurs doivent consulter les meilleures pratiques en matière de performances SQLite pour tirer le meilleur parti de leur base de données SQLite, en particulier lorsqu'ils travaillent avec de grandes bases de données ou lorsqu'ils exécutent des requêtes sensibles à la latence.Chaque version d'Android se concentre sur l'amélioration de l'expérience multimédia.Android 15 choisit une marge HDR adaptée aux capacités de l'appareil sous-jacent et à la profondeur de bits du panneau ; pour les pages contenant beaucoup de contenu SDR, comme une application de messagerie affichant une seule vignette HDR, cela peut finir par influencer négativement la luminosité perçue du contenu SDR. Android 15 vous permet de contrôler la marge HDR avecpour trouver un équilibre entre le contenu SDR et HDR.Android 15 introduit la prise en charge de la norme d'intensité sonore CTA-2075 pour vous aider à éviter les incohérences en matière d'intensité sonore et faire en sorte que les utilisateurs n'aient pas à ajuster constamment le volume lorsqu'ils passent d'un contenu à l'autre. Le système exploite les caractéristiques connues des périphériques de sortie (écouteurs, haut-parleurs) ainsi que les métadonnées de volume disponibles dans le contenu audio AAC pour ajuster intelligemment les niveaux de compression du volume audio et de la plage dynamique.Pour activer cette fonctionnalité, vous devez vous assurer que les métadonnées d'intensité sonore sont disponibles dans votre contenu AAC et activer la fonctionnalité de la plateforme dans votre application. Pour ce faire, vous instanciez un objeten appelant sa méthode de création avec l'ID de la session audio de l'AudioTrack associée ; cet objet commence automatiquement à appliquer les mises à jour audio. Vous pouvez passer unpour modifier/filtrer les paramètres de loudness avant qu'ils ne soient appliqués auAndroidX media3 ExoPlayer sera bientôt mis à jour pour exploiter les API LoudnessCodecController pour une intégration transparente de l'application.Android 12 incluait la classe, qui permet d'interroger les capacités et le comportement de la spatialisation du son sur l'appareil. Dans Android 15, la classeest obsolète ; utilisez plutôtpour caractériser la manière dont vous souhaitez que votre contenu soit lu lorsque la spatialisation est prise en charge.AndroidX media3 ExoPlayer 1.0 active l'audio spatial par défaut pour l'audio multicanal lorsque l'appareil le prend en charge.Les règlespermettent aux applications de personnaliser les règles de gestion de l'attention (Ne pas déranger) et de décider quand les activer/désactiver. Android 15 améliore considérablement ces règles dans le but d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. Il le fait en :La compatibilité ascendante étant très importante pour Google, ils essaient de limiter les changements de comportement ayant un impact, mais certains sont inévitables.Une fois que votre application cible Android 15, l'attributdevient vrai par défaut, remplaçant la police compacte utilisée par défaut avec certains scripts qui ont de grandes métriques verticales par une police beaucoup plus lisible. La police compacte a été introduite pour éviter les ruptures de mise en page ; Android 13 évite bon nombre de ces ruptures en permettant à la mise en page du texte d'étirer la hauteur verticale à l'aide de l'attribut. Dans Android 15, la police compacte est toujours présente dans le système, votre application peut donc définir elegantTextHeight sur false pour obtenir le même comportement qu'auparavant, mais il est peu probable qu'elle soit prise en charge dans les prochaines versions. Ainsi, si votre application prend en charge les écritures suivantes : Arabe, Lao, Myanmar, Tamil, Gujarati, Kannada, Malayalam, Odia, Telugu ou Thai, veuillez tester vos applications en réglant elegantTextHeight sur true.Pour donner plus de temps aux développeurs de planifier le travail de compatibilité des applications, Google informe l'étape de stabilité de la plateforme bien à l'avance.À cette étape, Google fournira les API SDK/NDK finales, ainsi que les API internes finales et les comportements du système orientés vers les applications. Google prévoit d'atteindre la stabilité de la plateforme en juin 2024. À partir de cette date, vous disposerez de plusieurs mois avant la sortie officielle pour effectuer vos derniers tests.Pour commencer avec Android 15 :Quel est votre avis sur le sujet ?