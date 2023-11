Garantir la qualité des applications sur Google Play

Fournir aux utilisateurs des informations sur la possibilité qu'une application ne fonctionne pas aussi bien sur leur appareil, y compris les téléphones, les grands écrans et les appareils portables, et

diffuser davantage de contenus locaux et régionaux de haute qualité.

L'entreprise indique qu'elle exigera désormais des nouveaux développeurs Android disposant d'un compte personnel qu'ils testent leur application auprès d'un minimum de 20 personnes pendant au moins deux semaines avant de la publier. Elle prévoit en outre d'augmenter ses investissements dans les processus d'évaluation des applications, et met en garde contre un ralentissement potentiel des approbations pour un petit nombre d'applications au fur et à mesure de la mise en œuvre de ces changements.Chaque jour, Google Play permet à des milliards de personnes à travers le monde de découvrir des expériences attrayantes, utiles et enrichissantes sur leurs appareils. C'est pourquoi la plateforme investit en permanence dans de nouveaux outils, fonctionnalités et programmes afin d'aider les développeurs à proposer les meilleures applications et les meilleurs jeux.Précédemment, l'équipe a souligné les efforts visant à renforcer les applications de qualité supérieure sur Google Play et à éloigner les utilisateurs des applications de moindre qualité. Aujourd'hui, le point est fait sur ces travaux et de nouvelles règles et de nouveaux programmes sont mis en place pour améliorer la qualité des applications sur l'ensemble de la plateforme et permettre aux utilisateurs de vivre des expériences qu'ils apprécieront, où qu'ils soient et quel que soit l'appareil qu'ils utilisent.En début d'année, il a été annoncé que tous les développeurs devaient satisfaire à un ensemble élargi d'exigences de vérification avant de publier des applications sur Google Play, afin d'aider les utilisateurs à faire des choix éclairés, d'empêcher la propagation de logiciels malveillants et de réduire les fraudes. Ces exigences s'appliquent déjà aux développeurs qui créent de nouveaux comptes de développeur sur la Play Console.Aujourd'hui, l'équipe de Google Play explique comment les développeurs disposant de comptes existants peuvent effectuer ces vérifications afin de se conformer à la nouvelle politique d'exigences de la Play Console. Sachant que les développeurs, quels que soient leur type et leur taille, ont des priorités différentes, certains d'entre eux peuvent mettre plus de temps que d'autres à effectuer les vérifications. C'est pourquoi vous pouvez désormais choisir la date limite à laquelle vous souhaitez effectuer la vérification de votre compte.À partir d'aujourd'hui, vous pouvez choisir votre date limite préférée dans Play Console. Les délais sont disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi. Choisissez donc votre délai le plus tôt possible afin de garantir un délai qui vous convienne. Si vous ne choisissez pas de date limite avant le 29 février 2024, une date vous sera automatiquement attribuée.Les développeurs qui utilisent régulièrement les outils de test d'applications de Play avant de publier proposent des applications et des jeux de meilleure qualité, ce qui leur permet d'obtenir de meilleures notes et d'avoir plus de succès sur Google Play. En fait, les applications qui utilisent les outils de test ont en moyenne trois fois plus d'installations et d'engagement de la part des utilisateurs que celles qui ne les utilisent pas.Pour aider les développeurs à tirer parti de ces avantages, les développeurs disposant de comptes Play Console personnels nouvellement créés seront bientôt tenus de tester leurs applications auprès d'au moins 20 personnes pendant au moins deux semaines avant de demander l'accès à la production. Cela permettra aux développeurs de tester leur application, d'identifier les problèmes, d'obtenir des commentaires et de s'assurer que tout est prêt avant le lancement. Les développeurs qui créent un nouveau compte personnel de développeur verront cette exigence apparaître dans Play Console dans les prochains jours.De plus en plus de développeurs utilisent de nouvelles technologies dans leurs applications mobiles, et les applications sur Play deviennent de plus en plus sophistiquées, tout comme les méthodes d'abus. Pour continuer à offrir une expérience sûre et fiable, les équipes mondiales d'évaluation consacrent désormais plus de temps à l'évaluation des nouvelles applications afin de s'assurer qu'elles offrent une expérience utile aux utilisateurs, qu'elles ne les trompent pas ou ne les escroquent pas, que ce soit par le biais de l'application ou d'une activité hors Play, et qu'elles respectent les politiques de la plateforme.Bien que des changements significatifs ne soient pas prévus en ce qui concerne les délais d'évaluation des applications, il se peut que l'évaluation d'une petite partie des applications, telles que les applications destinées aux enfants ou celles qui demandent certaines permissions, prenne plus de temps. Ces vérifications plus approfondies permettent de s'assurer que les utilisateurs bénéficient d'une expérience sûre et fiable via Google Play.Compte tenu de la portée mondiale et de la diversité régionale de l'écosystème Android, il est important que chaque utilisateur de Play puisse facilement découvrir le meilleur contenu pour ses besoins et ne soit pas limité à une seule recommandation. Pour continuer à fournir aux utilisateurs un contenu de qualité qui récompense l'investissement des développeurs dans la qualité, l'équipe de Google Play a déjà commencé à :L'année prochaine, de nouveaux indicateurs seront ajoutés aux listes d'applications pour aider les utilisateurs à trouver ce qu'ils recherchent, à commencer par un badge identifiant les applications officielles du gouvernement.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'efficacité de cette mesure pour garantir la qualité et la sécurité des applications sur le Google Play Store ?Selon vous, quels pourraient-être les impacts potentiels de cette décision sur le magasin d'applications ?