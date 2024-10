Quelles sont les revendications des manifestants ?

Quand les manifestations ont-elles commencé ?

Comment Samsung a-t-elle réagi ?

Le Groupe Samsung est un des principaux chaebols coréens (conglomérat coréen constitué de différentes sociétés que lient des relations financières complexes). Plusieurs sociétés importantes s'y rattachent, dont l'entreprise d'électronique Samsung Electronics, connue du grand public pour ses téléviseurs ou ses téléphones mobiles, et le Groupe Harman, propriétaire de JBL et AKG.Depuis quatre semaines, des milliers d'employés de l'entreprise sud-coréenne en Inde sont en grève pour dénoncer leurs conditions de travail près de l'usine de Chennai et dans d'autres lieux. Selon Charles Sam Rajadurai, haut responsable de la police de l'État, les manifestants ont été arrêtés parce que leur marche causait des troubles à l'ordre public.Les salariés demandent une augmentation de salaire, des journées de travail limitées à huit heures et la reconnaissance du principal syndicat de l'usine, le CITU.L'usine de Chennai est la deuxième de Samsung dans le pays et génère près d'un tiers du chiffre d'affaires annuel de Samsung en Inde, qui s'élève à 12 milliards de dollars (10,8 milliards d'euros).Selon le syndicat, les travailleurs de Samsung à Chennai gagnent en moyenne 25 000 roupies (environ 300 dollars) par mois et souhaitent que ce chiffre passe à 36 000 roupies d'ici trois ans.La grève a commencé le 9 septembre. Depuis lors, des milliers de travailleurs de Samsung en Inde manifestent sous une tente de fortune près de l'usine.Le syndicat affirme que la police détient des milliers de travailleurs. « Depuis le 9 septembre, au moins 10 000 travailleurs ont été arrêtés », a déclaré S. Kannan, membre du syndicat, ajoutant toutefois que la plupart d'entre eux ont été rapidement relâchés.Les médias locaux ont également fait état de centaines d'arrestations au cours des dernières semaines.Jusqu'à présent, les tentatives de négociation ont échoué, ce qui a accru la tension entre l'entreprise et les grévistes.Samsung a menacé les grévistes de les licencier, tout en se disant ouverte à la négociation d'une solution consensuelle avec eux. Selon l'entreprise, les travailleurs de l'usine de Chennai gagnent près de deux fois plus que leurs homologues de la même région.L'entreprise sud-coréenne exploite également une autre usine en Inde, située à Noida, près de New Delhi.Les employés des usines de Samsung en Corée du Sud, la plus grande entreprise du pays, se sont également mis en grève au début de l'année.Le syndicat national Samsung Electronics Union (NSEU) représente 24 % de la main-d'œuvre de l'entreprise en Corée du Sud, avec environ 31 000 membres.Charles Sam Rajadurai, haut responsable de la police d'ÉtatQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Pensez-vous que les revendications des travailleurs de Samsung en Inde sont raisonnables et pertinentes ?Selon vous, comment les multinationales comme Samsung devraient-elles remédier aux disparités de salaires et de conditions de travail dans leurs activités mondiales ?