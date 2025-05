Google veut rendre les téléphones Android volés pratiquement invendables, en améliorant la protection contre la réinitialisation d'usine pour rendre la vente de téléphones volés plus difficile pour les voleurs

Amélioration de la protection des appareils et des données afin de prévenir le vol avant qu'il ne se produise

La mise à jour de la réinitialisation d'usine permet d'éviter qu'un voleur ne réinitialise l'appareil

L'espace privé cache les applications sensibles de l'utilisateur

Autres étapes pour modifier les paramètres sensibles de l'appareil afin de protéger les données de l'utilisateur

Authentification renforcée pour protéger l'utilisateur au cas où son code PIN serait connu d'un voleur

Protection automatique en cas de vol du téléphone de l'utilisateur

Verrouillage automatique de l'écran par l'IA en cas de vol du téléphone

Protection accrue lorsqu'un voleur s'empare de l'appareil de l'utilisateur

Verrouillage à distance de l'appareil après le vol du téléphone



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 341 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Pour rappel, Android est un système d'exploitation basé sur une version modifiée du noyau Linux et d'autres logiciels libres, conçu principalement pour les appareils mobiles à écran tactile tels que les smartphones et les tablettes. Android a toujours été développé par un consortium de développeurs connu sous le nom d'Open Handset Alliance, mais sa version la plus répandue est principalement développée par Google. Lancé pour la première fois en 2008, Android est le système d'exploitation le plus utilisé au monde ; la dernière version, publiée le 15 octobre 2024, est Android 15.La nouvelle mise à jour de Google s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'entreprise pour lutter contre le vol de smartphones. Lors de la conférence Google I/O de 2024, Google a dévoilé un ensemble de fonctionnalités antivol pour les téléphones Android . Celles-ci permettent de verrouiller rapidement les appareils volés et d'empêcher toute reconfiguration non autorisée. Ces fonctionnalités sont conçues pour empêcher les voleurs d'accéder aux informations sensibles contenues dans le téléphone.Les smartphones sont en effet des cibles courantes pour les voleurs car ils contiennent des données personnelles précieuses et atteignent des prix élevés sur les marchés de l'occasion. Pour protéger ces données, Android intègre des fonctionnalités de protection contre le vol qui verrouillent un téléphone volé. Bien que les voleurs puissent essayer de réinitialiser les téléphones qu'ils ont l'intention de vendre, Android dispose déjà de solides protections contre les réinitialisations d'usine non autorisées.Un utilisateur peut réinitialiser un téléphone Android de plusieurs façons. Toutefois, le déclenchement d'une réinitialisation via le menu de récupération d'Android ou le service Find My Device de Google active la protection contre la réinitialisation d'usine. Lors de la configuration après une telle réinitialisation, l'assistant demande à l'utilisateur de vérifier la propriété de l'appareil en se connectant au compte Google précédemment associé ou en saisissant l'ancien code PIN, mot de passe ou motif de l'écran de verrouillage de l'appareil. L'échec de cette étape de vérification bloque l'achèvement de la configuration et rend l'appareil inutilisable.Ce 15 mai 2025, Google a annoncé que ces protections contre les réinitialisations d'usine deviendront encore plus puissantes dans le courant de l'année. La nouvelle série de fonctionnalités avancées de protection contre le vol a été conçue pour protéger l'appareil et les données d'un utilisateur avant, pendant et après une tentative de vol. Ces fonctionnalités seront déployées par le biais de mises à jour des services Google Play au cours de l'année pour les milliards d'appareils fonctionnant sous Android 10+, et certaines d'entre elles seront également disponibles sous Android 15.Google travaille actuellement à renforcer la sécurité des appareils des utilisateurs contre le vol grâce à de nouvelles fonctionnalités de protection améliorées qui obligeront les voleurs à réfléchir à deux fois avant d'essayer.Pour certains criminels, l'objectif est de réinitialiser rapidement un appareil volé et de le revendre. Google rend cette tâche plus difficile grâce à une mise à jour de la protection contre la réinitialisation d'usine d'Android. Avec cette mise à jour, si un voleur force la réinitialisation de l'appareil volé, il ne sera pas en mesure de le configurer à nouveau sans connaître les informations d'identification de l'appareil ou du compte Google. L'appareil volé devient ainsi invendable, ce qui réduit les incitations au vol de téléphone.Certains voleurs ne s'intéressent qu'à l'appareil, mais beaucoup cherchent à extraire des données précieuses et à transférer des fonds à partir du téléphone d'un utilisateur, ce qui peut valoir bien plus que le matériel. L'espace privé (Private Space) est une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de créer une zone distincte dans leur téléphone, qu'ils peuvent cacher et verrouiller à l'aide d'un code PIN distinct. Cette fonctionnalité offre une sécurité supplémentaire pour les applications susceptibles de contenir des données sensibles, telles que des informations médicales ou financières.La désactivation de la fonction « Trouver mon appareil » (Find My Device) ou l'allongement de la durée d'utilisation de l'écran requièrent désormais un code PIN, un mot de passe ou une authentification biométrique, ce qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire empêchant les criminels qui ont mis la main sur l'appareil d'un utilisateur de le garder déverrouillé ou de le rendre intraçable en ligne.Lorsqu'elle sera activée, la nouvelle authentification renforcée de Google nécessitera des données biométriques pour l'accès et la modification des paramètres essentiels du compte Google et de l'appareil, comme la modification du code PIN, la désactivation de la protection contre le vol ou l'accès aux Passkeys, à partir d'un emplacement non fiable.Les mises à jour de la protection contre la réinitialisation d'usine et de l'espace privé seront publiées dans le cadre d'Android 15. Des protections d'authentification améliorées seront disponibles pour certains appareils dans le courant de l'année.Le vol d'un appareil est un événement inattendu et stressant, et il peut être difficile de réagir rapidement au moment où il se produit. C'est pourquoi Google a créé des fonctionnalités capables de reconnaître automatiquement les signaux suspects et de protéger de manière proactive les données de l'utilisateur sur l'appareil.Le verrouillage par détection de vol (Theft Detection Lock) est une nouvelle fonctionnalité puissante qui utilise l'intelligence artificielle de Google pour détecter si quelqu'un arrache le téléphone de la main d'un utilisateur et tente de s'enfuir en courant, à vélo ou en voiture. Si un mouvement courant associé au vol est détecté, l'écran du téléphone se verrouille rapidement, ce qui empêche les voleurs d'accéder facilement aux données de l'utilisateur.Si un voleur tente de déconnecter le téléphone d'un utilisateur pendant une période prolongée, le verrouillage de l'appareil hors ligne (Offline Device Lock) verrouille automatiquement l'écran pour protéger les données, même lorsque l'appareil n'est pas connecté au réseau. Android peut également reconnaître d'autres signes indiquant que l'appareil de l'utilisateur est entre de mauvaises mains. Par exemple, il verrouille l'écran de l'appareil de l'utilisateur lorsque le nombre de tentatives d'authentification échouées est trop important.Le verrouillage par détection de vol et le verrouillage de l'appareil hors ligne seront disponibles pour les appareils Android 10+ par le biais d'une mise à jour des services Google Play dans le courant de l'année.L'application Find My Device permet déjà à un utilisateur de verrouiller ou d'effacer à distance un téléphone perdu ou volé, et il est désormais possible de le marquer comme perdu pour en faciliter le suivi. Mais de nombreux utilisateurs sont choqués et stressés après la disparition d'un téléphone et ne se souviennent pas du mot de passe de leur compte Google pour accéder à la fonction Find My Device.La fonction de verrouillage à distance (Remote Lock) offre à l'utilisateur une bouée de sauvetage si son téléphone a déjà disparu. L'utilisateur pourra verrouiller l'écran de son téléphone à l'aide de son numéro de téléphone et d'un test de sécurité rapide sur n'importe quel appareil. Cela lui laisse le temps de récupérer les détails de son compte et d'accéder à d'autres options utiles de Find My Device, y compris l'envoi d'une commande de réinitialisation complète pour effacer complètement l'appareil.La fonctionnalité sera disponible pour les appareils Android 10+ par le biais d'une mise à jour des services Google Play dans le courant de l'année. Find My Device est déjà disponible sur les appareils Android 5+.Google indique qu'elle continuera à sécuriser l'appareil et les données des utilisateurs en développant constamment de nouvelles protections pour aider ses utilisateur dans le monde entier. « Attendez-vous à d'autres fonctionnalités et mises à jour d'Android en matière de sécurité et de protection de la vie privée. », déclare l'entreprise.GoogleQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Google crédible ou pertinente ?