1. Protection améliorée des appareils et des données pour prévenir le vol avant qu'il ne se produise

2. Protection automatique dès qu'un téléphone est volé

3. Verrouillez votre appareil et agissez rapidement après le vol de votre téléphone

Nous nous engageons à sécuriser votre appareil et vos données sur Android. Nous développons constamment de nouvelles protections pour aider nos utilisateurs dans le monde entier. Attendez-vous à d'autres fonctionnalités et mises à jour d'Android en matière de sécurité et de protection de la vie privée.

En septembre 2024, Google a publié Android 15 pour les développeurs, incluant des fonctionnalités comme les Passkeys en un clic, la détection du vol, et des améliorations du multitâche et de l'accès aux applications . Cette mise à jour améliore également TalkBack avec l'intégration de Gemini AI pour les descriptions audio des images, étend la fonction Circle to Search, et introduit des alertes sismiques pour tous les États américains et six autres territoires. Pour les utilisateurs et développeurs, Android 15 marque une avancée significative vers une plateforme plus intuitive, plus performante et plus sécurisée.Certaines des fonctionnalités de sécurité annoncées lors de la conférence Google I/O étaient censés arriver en même temps que la version publique d'Android 15, qui arrive à grands pas. Mais selon Mishaal Rahman, elles ont déjà commencé à apparaître pour les utilisateurs américains après un test au Brésil.Les smartphones nous aident à effectuer des tâches quotidiennes telles que les opérations bancaires en ligne, le stockage d'informations sensibles, la prise de photos de nos amis et de notre famille et le paiement rapide de nos achats. Si les téléphones nous facilitent la vie, ils contiennent également un grand nombre d'informations précieuses, ce qui fait de ces appareils une cible idéale pour les personnes qui voudraient mettre la main sur nos données.Afin de protéger un appareil et ses données avant, pendant et après une tentative de vol, Google a lancé une nouvelle série de fonctionnalités avancées de protection contre le vol. Ces fonctionnalités seront progressivement déployées par le biais de mises à jour des services Google Play dans le courant de l'année pour les milliards d'appareils fonctionnant sous Android 10+, et certaines fonctionnalités seront disponibles sous Android 15.Le premier est le verrouillage par détection de vol (Theft Detection Lock). « Si un mouvement courant associé au vol est détecté, l'écran de votre téléphone se verrouille rapidement, ce qui empêche les voleurs d'accéder facilement à vos données », explique Google. Il utilise des capteurs embarqués ainsi que des canaux de connectivité pour détecter un tel événement.Ensuite, il y a le verrouillage de l'appareil hors ligne (Offline Device Lock). Si un acteur malveillant a volé votre téléphone et qu'il essaie de le garder hors ligne pendant une période prolongée pour éviter tout type de traçage, l'écran se verrouille automatiquement. Un protocole similaire de verrouillage de l'écran entre également en action lorsque quelqu'un tente plusieurs authentifications pour déverrouiller l'appareil.Enfin, on trouve le verrouillage à distance (Remote Lock). Dans le cas où un appareil est volé et que la protection contre le vol n'est pas activée, les utilisateurs peuvent toujours verrouiller leur appareil à distance en visitant la page Find My Device d'Android. Les utilisateurs doivent simplement passer un contrôle de sécurité et utiliser le même numéro que celui qui était actif sur le téléphone. Une fois que le verrouillage à distance a fait son travail, l'appareil volé ne peut être déverrouillé qu'avec la méthode de verrouillage d'écran d'origine, qui peut être la biométrie ou le mot de passe de l'utilisateur. Toutefois, pour que cette fonction fonctionne, il faut que le téléphone soit en ligne. Si l'appareil volé est hors ligne, le verrouillage à distance de l'écran entrera en action dès qu'il sera en ligne.Le verrouillage par détection de vol, le verrouillage à distance et le verrouillage de l'appareil hors ligne seront disponibles pour tous les appareils Android fonctionnant sous Android 15 ou une version ultérieure. Jusqu'à présent, il semble que le déploiement se fasse de manière progressive, les utilisateurs américains étant les premiers à en bénéficier.Les détails concernant les nouvelles fonctionnalités de sécurité annoncées lors de la conférence Google I/O sont présentées ci-dessous.Google a renforcer la sécurité des appareils contre le vol grâce à de nouvelles fonctionnalités de protection améliorées qui inciteront les voleurs à réfléchir à deux fois avant d'essayer.Pour certains criminels, l'objectif est de réinitialiser rapidement un appareil volé et de le revendre. Grâce à une mise à jour de la protection contre la réinitialisation d'usine d'Android, Google a rendue la tâche plus ardue. Grâce à cette mise à jour, si un voleur force la réinitialisation de l'appareil volé, il ne peut pas le configurer à nouveau sans connaître les informations d'identification de l'appareil ou du compte Google. L'appareil volé devient ainsi invendable, ce qui réduit les incitations au vol de téléphone.Certains voleurs ne s'intéressent qu'à l'appareil, mais beaucoup cherchent aussi à extraire des données précieuses et à transférer des fonds à partir du téléphone, qui peuvent valoir bien plus que le matériel. L'espace privé est une nouvelle fonctionnalité qui crée une zone distincte dans un téléphone, que l'on peut cacher et verrouiller à l'aide d'un code PIN distinct, offrant une sécurité supplémentaire pour les applications susceptibles de contenir des données sensibles, telles que des informations médicales ou financières.La désactivation de la fonction Find My Device (Rechercher mon appareil) ou l'allongement de la durée d'utilisation de l'écran nécessitent désormais un code PIN, un mot de passe ou une authentification biométrique, ce qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire empêchant les criminels qui se sont emparés d'un appareil de le garder déverrouillé ou intraçable en ligne.Lorsqu'elle sera activée, la nouvelle authentification renforcée de Google nécessitera des données biométriques pour accéder aux paramètres essentiels du compte Google et de l'appareil et les modifier, comme la modification du code PIN, la désactivation de la protection contre le vol ou l'accès aux Passkeys, à partir d'un emplacement non fiable.Le vol d'un appareil est un événement inattendu et stressant, et il peut être difficile de réagir rapidement au moment où il se produit. C'est pourquoi Google a créé des fonctionnalités capables de reconnaître automatiquement les signaux suspects et de protéger de manière proactive les données de l'utilisateur sur l'appareil.Le verrouillage par détection de vol est une nouvelle fonctionnalité puissante qui utilise l'intelligence artificielle de Google pour détecter si quelqu'un arrache un téléphone des mains de son propriétaire et tente de s'enfuir en courant, à vélo ou en voiture. Si un mouvement courant associé au vol est détecté, l'écran du téléphone se verrouille rapidement, ce qui empêche les voleurs d'accéder facilement aux données de l'utilisateur.Si un voleur tente de déconnecter le téléphone d'un utilisateur pendant une période prolongée, Offline Device Lock verrouille automatiquement l'écran pour protéger les données, même lorsque l'appareil est hors réseau. Android peut également reconnaître d'autres signes indiquant que l'appareil est entre de mauvaises mains. Par exemple, il verrouille l'écran d'un appareil lorsque le nombre de tentatives d'authentification échouées est trop important.Le verrouillage par détection de vol et le verrouillage de l'appareil hors ligne seront disponibles pour les appareils Android 10+ par le biais d'une mise à jour des services Google Play dans le courant de l'année 2024.Le service Find My Device permet déjà de verrouiller ou d'effacer à distance un téléphone perdu ou volé, et il est désormais possible de le marquer comme perdu pour en faciliter le suivi. Mais de nombreux utilisateurs sont choqués et stressés après la disparition d'un téléphone et ne se souviennent pas du mot de passe de leur compte Google pour accéder à la fonction Find My Device.Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de verrouiller l'écran de son téléphone avec son seul numéro de téléphone et un rapide test de sécurité à l'aide de n'importe quel appareil. Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de verrouiller l'écran de son téléphone avec son seul numéro de téléphone et un rapide test de sécurité à l'aide de n'importe quel appareil. Cela laisse au propriétaire le temps de récupérer les détails de son compte et d'accéder à d'autres options utiles de Find My Device, y compris l'envoi d'une commande de réinitialisation d'usine complète pour effacer complètement l'appareil.Le verrouillage à distance sera disponible pour les appareils Android 10+ par le biais d'une mise à jour des services Google Play dans le courant de l'année. Find My Device est disponible sur les appareils Android 5+.