Qui laissent craindre un nouveau fiasco après celui du memecoin de Donald Trump
La Trump Organization va lancer un smartphone à l'effigie du président. La sortie est prévue pour l'automne et il devrait coûter 499 dollars. Les experts mettent déjà en garde contre quelques signaux d'alarme : rendus initiaux qui sapparentent tantôt à un iPhone tantôt à un Samsung Galaxy S25, smartphone présenté comme fabriqué aux Etats-Unis mais qui lest au final en Chine, etc. Bref, linitiative laisse craindre un nouveau fiasco après celui du memecoin de Donald Trump qui a laissé des investisseurs lésés.
L'équipe de Trump Mobile a partagé une publicité sur X pour promouvoir les précommandes du T1, mais avec une image différente de celle qui sapparentait à un iPhone. La ressemblance avec un Samsung Galaxy S25 Ultra saute à lil nu. Limage a juste fait lobjet de retouches avec Photoshop pour lui donner une couleur dorée, avec un logo T1 et un drapeau américain.
🚨 The wait is almost over!— Trump Mobile (@TrumpMobile) August 19, 2025
The T1 Phone is powerful, sleek, and built with the features you need most.
🔥 Preorder today & be among the first to experience it.
👉 https://t.co/TjGv5Gz4AA pic.twitter.com/DM8eGim1NS
Après un lancement médiatisé et des affirmations audacieuses de fabrication « Made in USA », Trump Mobile a discrètement retiré cette allégation de son site web concernant le smartphone T1. En l'espace d'une semaine, la rhétorique a glissé d'une production entièrement américaine à des phrases plus vagues, telles que « conçu avec des valeurs américaines » ou « mis au point ici aux États-Unis » avec des « mains américaines derrière chaque appareil ». Cette volte-face soulève de sérieuses questions sur la transparence de l'entreprise et la faisabilité de ses promesses initiales.
Des analyses approfondies des spécifications et des rumeurs persistantes suggèrent que le Trump T1 pourrait être une version rebadgée d'un téléphone chinois existant, tel que le Wingtech REVVL 7 Pro 5G, dont le coût est de 250 dollars au détail avec la possibilité daller jusquà 169 dollars en solde. Bien que Trump Mobile ait affirmé que la fabrication aurait lieu dans des États comme l'Alabama, la Californie et la Floride, les détails concrets sur les usines et les processus de production restent flous.
And the answer is... Wingtech REVVL 7 Pro 5G!— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 16, 2025
Same device as the T-Mobile REVVL 7 Pro 5G, custom body. Wingtech, now owned by Luxshare, makes it in Jiaxing, Wuxi, or Kunming China https://t.co/KFS3WtMF5O
La liste des raisons pour lesquelles la fabrication de ce smartphone aux USA dans les délais annoncés relève de la tromperie
Tout d'abord, la liste des spécifications ne mentionne pas la puce qui alimente l'appareil mobile. Même si Qualcomm, le principal fabricant américain de puces pour processeurs mobiles, est basé aux États-Unis, il sous-traite toujours la production de puces à des tiers étrangers, tels que TSMC à Taïwan. TSMC possède bien une usine aux États-Unis, mais celle-ci est loin d'être une source suffisante de puces, même pour Trump Mobile. La logique évidente ici est que la puce est ignorée parce qu'il ne s'agit pas d'un composant fabriqué aux États-Unis. On peut en dire autant de l'écran et des modules de caméra.
Cela soulève une autre question concernant l'affirmation selon laquelle il serait fabriqué aux États-Unis. À titre d'exemple, Apple ne peut pas facilement transférer la fabrication de l'iPhone aux États-Unis sans dépenses importantes et sans plusieurs années de planification avec ses nombreux partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Il y a ensuite la question de la formation d'une main-d'uvre qualifiée aux États-Unis, afin d'atteindre le niveau de compétence des travailleurs chinois. Ou de meilleurs robots.
En outre, selon une récente analyse de l'équipe de politique publique américaine de Morgan Stanley, même si le président Donald Trump mettait à exécution sa menace d'imposer des droits de douane de 25 % sur les iPhone fabriqués à l'étranger, il serait toujours moins cher pour Apple de produire son téléphone emblématique à l'étranger qu'aux États-Unis.
Tous ces problèmes qui concernent Apple s'appliquent également au T1 de Trump Mobile, sauf que celui-ci n'a pas à faire face aux énormes difficultés auxquelles Apple serait confrontée pour faire la même chose. L'assemblage de smartphones aux États-Unis est possible, mais à une échelle extrêmement réduite. Il existe des fabricants tels que Purism qui conçoivent et assemblent des smartphones entièrement aux États-Unis.
Cependant, ils ne s'approvisionnent pas exclusivement auprès de fabricants américains. Les appareils photo, la mémoire vive, les composants de stockage, les processeurs et les écrans sont tous importés. L'assemblage d'un smartphone aux États-Unis n'est donc pas totalement impossible, mais simplement difficile. Et par définition, il devra se faire en petites quantités.
Trump Mobile devra tout de même s'approvisionner en composants avant de les assembler aux États-Unis. Ajoutez à cela le fait que ces composants devraient idéalement provenir également des États-Unis, et l'opération devient très coûteuse. Il est possible que, sur la base du prix de vente inférieur à 500 dollars, cela ne laisse que peu ou pas de profit par smartphone. Étant donné que les entreprises Trump veulent réaliser des bénéfices, il faudra faire des concessions pour que le T1 puisse être vendu à 500 dollars.
Pour revenir à l'exemple d'Apple, les analystes estiment que le prix d'un iPhone pourrait grimper jusqu'à 3 500 $ s'il est fabriqué aux États-Unis. Steve Jobs et Tim Cook ont déclaré depuis plus d'une décennie que la fabrication de l'iPhone n'est pas possible aux États-Unis. En outre, avec la complexité de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, l'opération semble possible avant de nombreuses années.
Et vous ?
Le patriotisme économique a-t-il encore un sens à lère des chaînes de valeur mondiales ?
Peut-on moralement revendiquer « des valeurs américaines » pour un produit entièrement fabriqué en Chine ?
Ce genre de marketing « identitaire » est-il une forme de tromperie légitime ou un simple jeu de perception ?
Les consommateurs doivent-ils être mieux protégés contre les mentions ambigües comme « conçu aux États-Unis » ?
Faut-il revoir la législation sur létiquetage dorigine pour les produits tech ?
Voir aussi :
Donald Trump a engrangé environ 1 milliard de dollars en neuf mois grâce à des projets de cryptomonnaies controversés, laissant des investisseurs lésés et soulevant des questions de conflits d'intérêts
Le président Donald Trump jette discrètement les politiques de cybersécurité de Joe Biden et renonce aux nomenclatures de logiciels ainsi qu'à la mise en uvre de la confiance zéro
Donald Trump devient milliardaire en cryptomonnaies grâce à son jeton controversé « $TRUMP » et qualifié d'escroquerie, il s'agit d'un actif spéculatif très volatil basé sur un projet « inexistant »
Vous avez lu gratuitement 530 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.