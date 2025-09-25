La plateforme fusionnée Android-ChromeOS pour PC de Google arrive : Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, affirme « Je l'ai vu, c'est incroyable »

Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, confirme avoir vu la fusion entre Android et la plateforme PC de Google, ChromeOS, qu'il qualifie d'« incroyable ». Rick Osterloh, de Google, a détaillé les plans visant à intégrer l'IA Gemini et la pile Android complète à l'informatique de bureau. Le projet de fusion vise à unifier les expériences mobiles et PC sur une base technique unique. Il s'agit de la validation la plus concrète de la stratégie de plateforme de Google par un dirigeant depuis l'annonce officielle en juillet
En juillet dernier, Google a officiellement confirmé son intention de fusionner ChromeOS et Android en une seule plateforme, marquant ainsi une avancée significative après des années de spéculations. Lors d'une interview, Sameer Samat, président de l'écosystème Android chez Google, a confirmé que cette stratégie visait à offrir une expérience multi-appareils plus intégrée, afin d'améliorer l'écosystème Android et la compatibilité des applications entre différents appareils, même si le déploiement complet pourrait encore prendre plusieurs années.
Récemment, Google vient de recevoir le soutien le plus puissant à ce jour de la part d'un tiers pour la fusion Android-ChromeOS qui pourrait remodeler l'ensemble du paysage informatique. Lors du Snapdragon Summit de Qualcomm, le PDG Cristiano Amon n'a pas seulement confirmé avoir vu la plateforme unifiée, il en est devenu le plus fervent défenseur. « Je l'ai vue, elle est incroyable », a déclaré Amon à l'auditoire, son enthousiasme palpable. « Elle concrétise la vision de la convergence entre les appareils mobiles et les PC. J'ai hâte d'en avoir une. »
Venant du PDG de la société qui équipe de nombreux ordinateurs portables Windows haut de gamme, ce n'est pas seulement un éloge, c'est un signal stratégique indiquant que les leaders du secteur misent gros sur la vision de Google. Amon partageait la scène avec Rick Osterloh, responsable des plateformes et des appareils chez Google, lors d'une révélation soigneusement orchestrée de la prochaine phase de leur partenariat.
Le timing n'était pas une coïncidence : Qualcomm devrait dévoiler son chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 plus tard dans la journée, et cette plateforme Android-PC pourrait être l'application phare qui la différencie de ses concurrents Intel et AMD. « Dans le passé, nous avons toujours eu des systèmes très différents entre ce que nous construisons sur les PC et ce que nous construisons sur les smartphones, et nous nous sommes lancés dans un projet visant à les combiner », a expliqué Osterloh lors du discours d'ouverture. « Nous construisons ensemble une base technique commune pour nos produits sur PC et systèmes informatiques de bureau. »
Mais Osterloh est allé plus loin, confirmant que Google prévoit d'intégrer directement son joyau, Gemini AI, dans l'écosystème PC. « Google prévoit d'intégrer Gemini et l'ensemble de la pile Android AI, ainsi que toutes nos applications et notre communauté de développeurs, dans l'écosystème PC », a-t-il déclaré. « Je pense que c'est une autre façon pour Android de pouvoir servir tout le monde dans toutes les catégories informatiques. »
La convergence s'accélère depuis l'année dernière, lorsque Google a commencé à développer ChromeOS sur certaines parties de la pile Android. Le projet a été officiellement confirmé en juillet lorsque le responsable Android, Sameer Samat, a déclaré que Google « combinait ChromeOS et Android en une seule plateforme ». Mais la validation enthousiaste d'Amon suggère que le projet est passé du développement interne à des prévisualisations externes avec des partenaires clés. C'est généralement le signe que le lancement commercial n'est pas loin.
Ce partenariat met également en évidence la manière dont la guerre des puces remodèle l'industrie des PC. Qualcomm a promu ses processeurs Snapdragon comme une alternative à la domination des processeurs x86 d'Intel, mais pour réussir, il lui faut des logiciels qui tirent parti des gains d'efficacité de l'architecture ARM. Une plateforme PC basée sur Android et optimisée pour les puces Snapdragon pourrait être exactement ce dont Qualcomm a besoin pour briser l'emprise d'Intel sur les ordinateurs portables haut de gamme.
Les implications vont bien au-delà d'une simple option supplémentaire en matière de système d'exploitation. Les 3 milliards d'utilisateurs actifs d'Android pourraient soudainement bénéficier d'un accès transparent à l'informatique PC, ce qui pourrait bouleverser le processus traditionnel d'achat d'ordinateurs portables. Les développeurs d'applications qui maîtrisent l'écosystème Android n'auraient pas besoin d'apprendre de nouveaux cadres pour les applications de bureau.
Pour les consommateurs, cette convergence promet de résoudre l'une des frustrations les plus persistantes en matière d'informatique : le décalage flagrant entre les expériences mobiles et celles sur ordinateur de bureau. Votre téléphone Android et votre ordinateur portable pourraient enfin faire partie du même écosystème, avec des applications, des fichiers et des assistants IA qui passeraient de manière transparente d'un appareil à l'autre.
Il s'agit d'un changement stratégique majeur qui place Google en concurrence directe avec l'écosystème Windows de Microsoft. Alors que Microsoft s'efforce d'intégrer son IA Copilot dans Windows 11, Google semble prêt à tirer parti de sa domination dans le domaine mobile et de son leadership en matière d'IA pour lancer une offensive coordonnée sur le marché des ordinateurs de bureau.
Le soutien d'Amon transforme la fusion Android-ChromeOS de Google d'un projet interne en un mouvement industriel bénéficiant d'un soutien de poids. La convergence des expériences mobiles et PC, alimentée par l'IA et optimisée pour les processeurs de nouvelle génération, pourrait modifier fondamentalement notre conception des appareils informatiques. Avec l'alignement de la feuille de route de Qualcomm en matière de puces et la cristallisation de la vision logicielle de Google, le décor est planté pour le défi le plus important à la domination de Windows depuis des décennies. La question n'est pas de savoir si cette plateforme unifiée verra le jour, mais si Microsoft est prêt à relever le défi.
