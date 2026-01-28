Une fuite concernant Android 17 révèle une interface utilisateur avec un nouvel effet de flou, un enregistreur d'écran remanié, ainsi que d'une option « verrouiller l'application »

Des fuites concernant Android 17 font surface en ligne. L'un des changements les plus notables dans Android 17 serait le nouvel effet de flou appliqué aux éléments de l'interface utilisateur du système. L'outil d'enregistrement d'écran fait également l'objet d'une refonte majeure. Au lieu du menu contextuel actuel, Android 17 proposerait une interface flottante avec des options simplifiées. Par ailleurs, la fuite suggère également qu'Android 17 sera doté d'une option « verrouiller l'application » lorsque l'on appuie longuement sur les applications.
Android est un système d'exploitation basé sur une version modifiée du noyau Linux et d'autres logiciels open source, conçu principalement pour les appareils mobiles à écran tactile tels que les smartphones et les tablettes. Android a été développé par un consortium de développeurs connu sous le nom d'Open Handset Alliance, mais sa version la plus utilisée est principalement développée par Google. Lancé pour la première fois en 2008, Android est le système d'exploitation le plus utilisé au monde ; c'est le système d'exploitation le plus utilisé pour les smartphones, mais aussi pour les tablettes.
La dernière version, sortie le 10 juin 2025, est Android 16. Avec Android 16, Google a ajouté le concept de version mineure du SDK afin de pouvoir itérer plus rapidement les API. Android 16 améliore la prise en charge des utilisateurs d'appareils photo professionnels, en permettant la détection de scène en mode nuit, l'exposition automatique hybride et des réglages précis de la température de couleur. En outre, Android 16 introduit des changements visant à améliorer la cohérence et l'apparence visuelle des applications. Android 16 vise également à améliorer la sécurité et à garantir la confidentialité des utilisateurs.
Récemment, des fuites concernant Android 17 font surface en ligne. L'un des changements les plus notables dans Android 17 serait le nouvel effet de flou appliqué aux éléments de l'interface utilisateur du système. Au lieu d'arrière-plans unis, les menus tels que le curseur de volume et le menu d'alimentation comportent désormais des couches translucides qui laissent subtilement apparaître les couleurs du fond d'écran et les icônes des applications. Le flou est thématisé de manière dynamique, ce qui donne à l'interface un aspect plus raffiné et moderne.
L'outil d'enregistrement d'écran fait également l'objet d'une refonte majeure. Au lieu du menu contextuel actuel, Android 17 proposerait une interface flottante avec des options simplifiées : Enregistrer l'audio de l'appareil, Enregistrer l'entrée du microphone, Afficher les touches à l'écran. Une fois l'enregistrement lancé, l'interface reste accessible pour faciliter les commandes. En outre, les utilisateurs peuvent également griffonner sur les enregistrements en utilisant plusieurs couleurs, accéder aux paramètres et prévisualiser les clips avant de les partager ou de les modifier.
Par ailleurs, la fuite suggère également qu'Android 17 sera doté d'une option « verrouiller l'application » lorsque l'on appuie longuement sur les applications. Cette fonctionnalité suggère que Google teste une fonctionnalité native de verrouillage des applications, qui permettrait aux utilisateurs de sécuriser les applications sensibles sans avoir recours à des outils tiers.
La conception de l'interface utilisateur d'Android 17 ne sera pas complètement nouvelle. Elle devrait ressembler étroitement aux panneaux de notifications divisés et de réglages rapides déjà utilisés par plusieurs fabricants de téléphones, notamment Samsung, Xiaomi et OnePlus, dans leurs versions Android personnalisées. Selon la dernière fuite, Google a corrigé la plupart des problèmes visuels et des bugs techniques qui affectaient les versions précédentes de cette fonctionnalité. Cela suggère que l'interface à deux panneaux est désormais beaucoup plus raffinée et devrait apparaître dans Android 17.
Cependant, il pourrait y avoir un inconvénient majeur. Les auteurs de la fuite affirment que les téléphones et tablettes pliables seront obligés d'utiliser la nouvelle disposition divisée sur leurs écrans plus grands. Il n'y a pas d'option ou de paramètre permettant de revenir au panneau classique combinant les notifications et les réglages rapides. Cela signifie que les tablettes afficheront toujours la vue divisée, tandis que sur les appareils pliables, cela dépendra de l'écran que vous utilisez ; seul l'écran de couverture affichera la version classique combinée.
Balayer vers le bas depuis le côté gauche de l'écran intérieur pourrait ouvrir les notifications, tandis que balayer vers le bas depuis le côté droit devrait ouvrir les réglages rapides. Bien que cela soit logique pour les appareils dotés de grands écrans, certains utilisateurs pourraient préférer l'affichage combiné qui, selon la nouvelle fuite, ne sera pas possible sur les appareils pliables et les tablettes.
En mai 2025, un code indiquant que Google prévoit d'ajouter une nouvelle option « Notifications et paramètres rapides » sous Paramètres > Notifications a été découvert pour la première fois. Cette page permettra aux utilisateurs de basculer entre la version « combinée » actuelle et le nouvel affichage « séparé ». Conformément à la dernière fuite, le rapport mentionne également un message spécial qui n'apparaît que sur les appareils pliables, expliquant que le panneau combiné ne fonctionne que sur l'écran extérieur.
En outre, Android 17 pourrait enfin annuler l'un des changements de conception les plus impopulaires de Google. Depuis des années, les utilisateurs se plaignent de la vignette Internet des paramètres rapides combinés qui fusionne le Wi-Fi et les données mobiles en un seul bouton. Jusqu'à récemment, rien n'indiquait que Google prévoyait de changer cela. Cependant, cela a changé après la sortie d'Android 16 QPR2. En décembre 2025, l'un des principaux développeurs derrière LineageOS a découvert un code indiquant un commutateur optionnel qui divise la tuile Internet en deux boutons distincts pour le Wi-Fi et les données mobiles. La nouvelle fuite le confirme et affirme que ce changement pourrait arriver avec Android 17.
En novembre 2025, Google a commencé à mettre en uvre son initiative controversée de vérification des développeurs Android annoncée en août 2025, qui exige que tout développeur distribuant des applications en dehors du Google Play Store vérifie son identité et enregistre les noms de ses paquets s'il souhaite que les utilisateurs puissent télécharger ses applications. Google a apporté un changement notable à son approche initiale en créant une exception pour les « utilisateurs expérimentés » qui souhaitent continuer à installer des applications non vérifiées provenant de développeurs qui choisissent de ne pas participer. Google prépare en outre un type de compte allégé pour les étudiants et les amateurs qui distribuent des applications à de petits groupes et n'ont pas besoin d'une vérification complète.
