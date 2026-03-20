Google va imposer un délai de 24 heures avant d'autoriser l'installation d'applications Android hors Play Store, mais s'expose à des critiques qu'il s'agit « d'un prétexte pour restreindre le choix »

Android est un système d'exploitation basé sur une version modifiée du noyau Linux et d'autres logiciels libres, conçu principalement pour les appareils mobiles à écran tactile tels que les smartphones et les tablettes. Android a été développé à l'origine par un consortium de développeurs connu sous le nom d'Open Handset Alliance, mais sa version la plus répandue est principalement développée par Google. Lancé pour la première fois en 2008, Android est le système d'exploitation le plus utilisé au monde ; c'est le système d'exploitation le plus utilisé pour les smartphones, mais aussi pour les tablettes ; la dernière version, sortie le 10 juin 2025, est Android 16.
Dix-huit ans après avoir promis au monde un système d'exploitation mobile fondé sur l'ouverture radicale, Google engage une mutation silencieuse mais profonde d'Android. En août 2025, Google a annoncé qu'à partir de septembre 2026, il ne serait plus possible de distribuer des applications Android sans s'être préalablement enregistré auprès de Google. Cette politique sera d'abord déployée au Brésil, en Indonésie, à Singapour et en Thaïlande, avant une extension mondiale en 2027. Ce qui paraissait, dans un premier temps, comme une mesure de sécurité ciblant le Play Store s'est révélé d'une portée bien plus large : l'obligation s'applique à tous les appareils Android certifiés, quelle que soit la source de téléchargement de l'application.
Sous couvert de lutte contre les logiciels malveillants, Mountain View impose désormais une vérification obligatoire de l'identité de tous les développeurs souhaitant distribuer des applications y compris en dehors du Play Store. Une décision qui suscite une fronde sans précédent de la communauté open source, de l'Electronic Frontier Foundation et de dizaines d'organisations mondiales, et qui pose une question fondamentale : Android est-il encore ce qu'il prétend être ? Selon une analyse, Android converge lentement vers le modèle Apple que Google a toujours critiqué.
Récemment, Google a détaillé son nouveau « flux avancé » pour le sideloading d'applications sur Android et il semble très contraignant. À partir d'août 2026, toute personne souhaitant installer des applications provenant de développeurs non vérifiés devra suivre un processus unique en plusieurs étapes, comprenant un délai d'attente obligatoire de 24 heures avant qu'un seul fichier APK ne puisse être installé sur son appareil.
Google impose un délai d'attente de 24 heures pour l'installation manuelle d'applications Android
Le processus commence par l'activation du mode développeur la routine classique consistant à appuyer sept fois sur le numéro de build , suivie d'une invite demandant si quelqu'un vous aide à désactiver vos paramètres de sécurité. Après avoir confirmé que vous agissez de votre propre chef, vous redémarrez le téléphone, puis vous patientez pendant une journée entière. Une fois la période d'attente terminée, vous vous authentifiez via empreinte digitale, reconnaissance faciale ou code PIN, et choisissez entre une fenêtre de sept jours ou un accès illimité aux installations non vérifiées. Même dans ce cas, un avertissement s'affiche à chaque fois que vous installez une application non vérifiée.
Ce délai est spécialement conçu pour neutraliser le sentiment d'urgence créé par les escrocs. Les fraudeurs restent généralement en ligne avec leurs cibles, les guidant pas à pas pour désactiver les protections avant que la victime n'ait le temps de réfléchir. L'étape de redémarrage interrompt ces appels ; le délai de 24 heures brise la pression psychologique. Selon un rapport de 2025 de la Global Anti-Scam Alliance, 57 % des adultes interrogés ont été victimes d'une arnaque au cours de l'année écoulée, ce qui a entraîné une perte globale de 442 milliards de dollars pour les consommateurs.
Ce processus avancé précède la campagne plus large de vérification des développeurs de Google, qui sera mise en uvre au Brésil, à Singapour, en Indonésie et en Thaïlande en septembre, avant de s'étendre à l'échelle mondiale l'année prochaine. Les développeurs vérifiés ceux qui ont fourni une pièce d'identité, des clés de signature et payé des frais de 25 dollars ne déclencheront pas ce processus pour les utilisateurs. Pour les étudiants et les amateurs qui ne souhaitent pas passer par la vérification complète, Google déploie également des comptes de distribution limitée gratuits qui permettent de partager des applications sur un maximum de 20 appareils.
Pour la plupart des utilisateurs d'Android qui se contentent du Play Store, cela ne change rien. Mais pour les utilisateurs expérimentés qui procèdent régulièrement à des installations parallèles, l'époque où il suffisait d'appuyer sur un bouton pour installer une application est bel et bien révolue.
Dans un communiqué, Google a déclaré : « Cette période de 24 heures s'applique uniquement au sideloading d'applications provenant de développeurs qui n'ont pas suivi le processus de vérification. Les utilisateurs resteront libres de sideloader des applications provenant de développeurs vérifiés sans cette période de réflexion. » « Il convient de noter que tous les développeurs sur Google Play ont déjà été soumis à une vérification », a ajouté la société.
Cette restriction à venir suscite déjà une certaine opposition
Pourtant, cette mesure fait déjà l'objet de critiques. « Le délai de 24 heures « pour se protéger des escrocs » n'est qu'un prétexte pour limiter le choix des utilisateurs ; il est courant que les escrocs rappellent le lendemain », a déclaré un développeur de logiciels, qui s'attend à ce que cette restriction dissuade les utilisateurs d'installer des applications open source en dehors du Google...
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