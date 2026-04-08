Samsung met fin à son application de messagerie et invite les utilisateurs à passer à Google Messages pour bénéficier des mises à jour, telles que les dernières fonctionnalités d'IA de Google Gemini

Samsung met fin à son application de messagerie éponyme et invite les utilisateurs à passer à Google Messages pour bénéficier des mises à jour, telles que les dernières fonctionnalités d'IA de Google Gemini



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 1 000 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

La messagerie texte, ou SMS, consiste à rédiger et à envoyer des messages électroniques, généralement composés de caractères alphabétiques et numériques, entre deux ou plusieurs utilisateurs de téléphones mobiles, de tablettes, de montres connectées, d'ordinateurs de bureau ou portables, ou de tout autre type d'appareil compatible. Les SMS peuvent être envoyés via un réseau cellulaire, mais aussi par satellite ou via une connexion Internet.Google Messages (anciennement connu sous les noms de Messenger, Android Messages et Messages by Google) est une application de messagerie instantanée développée par Google pour ses systèmes d'exploitation mobiles Android et Wear OS. Elle est également disponible sous forme d'application web. Plateforme de messagerie universelle officielle de Google pour l'écosystème Android, Messages prend en charge les SMS, les MMS et les services de communication enrichis (RCS).Samsung a mis fin à son application de messagerie éponyme. Selon une annonce relative à la fin du service publiée sur le site d'assistance américain du géant technologique, Samsung Messages sera supprimée en juillet 2026. Les utilisateurs de smartphones Samsung et d'autres appareils concernés sont invités à passer à Google Messages dans l'intervalle, « afin de bénéficier d'une expérience de messagerie homogène sur Android ».Tous les téléphones Samsung Galaxy fonctionnent sous le système d'exploitation Android de Google. Pour passer à Google Messages, le site web de Samsung indique aux utilisateurs de télécharger l'application depuis le Play Store, si elle n'est pas déjà installée sur leur téléphone, et de la définir comme application par défaut. Certaines personnes pourraient également recevoir une notification dans l'application pour les guider tout au long du processus.Selon Samsung, le passage à Google Messages permettra aux utilisateurs d'accéder à des mises à jour telles que les dernières fonctionnalités d'IA de Gemini de Google  qui inclut une fonctionnalité expérimentale appelée « Remix » permettant de générer des images pendant les conversations ainsi que des suggestions de réponse basées sur l'IA  et la possibilité de partager des photos de meilleure qualité entre les appareils Android et Apple iOS via des messages compatibles RCS.Les utilisateurs des anciennes versions du système d'exploitation Android (à partir d'Android 11 ou antérieures) ne seront pas concernés par la fin de l'application Samsung Messages, a précisé la société. Pour vérifier la version d'Android installée sur un appareil Samsung, ouvrez l'application « Paramètres », cliquez sur « Informations sur le logiciel » et faites défiler jusqu'à « Version Android ».Par ailleurs, les propriétaires de la dernière gamme Galaxy 26 de Samsung et d'autres téléphones plus récents ne peuvent plus télécharger l'application Samsung Messages depuis le Galaxy Store à l'heure actuelle.La société a indiqué que tous les appareils ne pourront plus télécharger Samsung Messages après l'arrêt officiel de l'application en juillet. Samsung a précisé que les utilisateurs peuvent consulter leur application pour connaître la date exacte à laquelle le service sera interrompu.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Samsung crédible ou pertinente ?