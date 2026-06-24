La dernière version dérivée d'Android permet une migration en un clic depuis Google : Murena a annoncé la sortie de la dernière version de son Android sans Google, /e/OS 4.0

Murena a dévoilé /e/OS 4.0, la toute dernière version de son système dexploitation Android open source et « deGoogled ». Cette dernière version continue de fonctionner entièrement sans les applications ni les services Google, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience mobile axée sur la confidentialité. Lassistant de migration mis à jour simplifie encore davantage la prise en main pour les nouveaux utilisateurs. Grâce à cette mise à jour, Blisslauncher, le lanceur dapplications développé en interne par /e/OS, bénéficie dun design repensé.
/e/ (également connu sous les noms de /e/ OS et /e/OS, anciennement Eelo) est un fork de LineageOS, un système dexploitation mobile basé sur Android, ainsi que des services en ligne associés. /e/ se présente comme un logiciel respectueux de la vie privée qui ne contient ni applications ni services propriétaires de Google, et met le public au défi de « trouver des éléments du système ou des applications par défaut qui continuent de divulguer des données à Google ».
Récemment, Murena a dévoilé /e/OS 4.0, la toute dernière version de son système dexploitation Android open source et « deGoogled ». Cette dernière version continue de fonctionner entièrement sans les applications ni les services Google, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience mobile axée sur la confidentialité. Lassistant de migration mis à jour simplifie encore davantage la prise en main pour les nouveaux utilisateurs. Il permet désormais dimporter tous les contacts, calendriers, fichiers Google Drive et, pour la première fois, les données Gmail directement dans lécosystème Murena Workspace.
Grâce à cette mise à jour, Blisslauncher, le lanceur dapplications développé en interne par /e/OS, bénéficie dun design repensé. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur interface en choisissant parmi une douzaine de couleurs vives ou en important leurs propres photos comme fonds décran. De plus, deux icônes dapplications ont été mises à jour pour offrir un aspect plus cohérent.
Murena a également lancé Murena Sign, un outil de signature numérique prenant en charge les formats PDF, Word et ODT. Entièrement conforme à la réglementation eIDAS, il propose des signatures simples et gratuites, tandis que des options avancées et qualifiées sont disponibles avec les formules premium. Ces signatures ont une valeur juridique et sont hébergées sur des serveurs privés.
Par ailleurs, Murena Meet offre une intégration à Workspace pour les visioconférences, avec un chiffrement de bout en bout, le partage décran, la synchronisation des agendas, des tests des appareils avant les appels et la personnalisation de larrière-plan. Enfin, Murena a élargi sa gamme de smartphones en lançant les appareils GS6 et GS6 Pro, proposés à des prix abordables.
Voici l'annonce de Murena :
La liberté numérique en toute simplicité : découvrez /e/OS 4.0, la nouvelle version du système dexploitation « deGoogled » de Murena, ainsi que notre Murena Workspace mis à jour
Lorsque Gaël Duval a lancé /e/OS en 2018, il avait une vision claire en tête : rendre la protection de la vie privée accessible à tout le monde, et pas seulement aux personnes avec des connaissances techniques avancées.
Depuis, il a constitué chez Murena une équipe dévouée qui na cessé de développer et daffiner le système dexploitation. Aujourdhui, celui-ci ne se contente pas de protéger vos données et de sensibiliser les utilisateurs à la protection de la vie privée ; il a également atteint une maturité suffisante pour sintégrer en toute transparence dans le quotidien de « lutilisateur lambda de smartphone », quelle que soit la singularité de chacun.
Des étudiants aux seniors, en passant par les chefs dentreprise et les parents, /e/OS sadapte à une grande variété de cas dutilisation.
Sur cette base, nous proposons également Murena Workspace, qui comprend un espace de stockage en ligne sur des serveurs européens, une messagerie électronique et une suite bureautique en ligne, pour renforcer votre autonomie numérique. Sa nouvelle version offre encore plus de fonctionnalités, mais nous y reviendrons un peu plus tard
Découvrons maintenant les nouveautés de /e/OS 4.0 : du nouveau design aux mises à jour du système dexploitation, en passant par les nouvelles fonctionnalités passionnantes de Murena Workspace.
Découvrez les nouvelles fonctionnalités en replay
Si vous avez manqué notre lancement en direct et que vous préférez regarder la rediffusion plutôt que de lire cet article, vous pouvez le faire dès maintenant sur Peertube ou YouTube.
Choisissez votre design préféré parmi la nouvelle collection de fond décran
Le Blisslauncher cest ainsi que nous appelons le lanceur de /e/OS sur les smartphones Murena fait peau neuve!
Pour personnaliser vos fonds décran, vous pouvez choisir parmi une douzaine de couleurs vives ou télécharger votre propre photo.
Et deux applications ont changé dicône !
Migration depuis Gmail Il na jamais été aussi simple de quitter Google pour de bon
Changer de fournisseur de messagerie peut savérer long et fastidieux, surtout si vous devez dabord télécharger et sauvegarder tous vos fichiers.
Grâce à notre assistant de migration mis à jour, vous pouvez désormais transférer sans effort toutes vos données stockées sur Google vers Murena Workspace.
Importez vos contacts, vos calendriers et vos données Google Drive, et désormais, votre compte Gmail également.
Pour ne manquer aucun e-mail, vous pouvez configurer un transfert vers votre nouvelle adresse Murena, et même envoyer un message automatique pour informer vos contacts de ce changement. Avec la version 4.0, il ny a plus aucune excuse pour rester sous lemprise de Google.
Murena Workspace évolue Découvrez Murena Sign, votre nouvelle solution de signature électronique
Les signatures en ligne sont désormais monnaie courante, cest pourquoi nous étions déterminés à les intégrer à notre suite en ligne.
Parallèlement à /e/OS 4.0, nous lançons Murena Sign, notre nouvelle solution de signature électronique. Elle prend en charge les fichiers PDF, Word et ODT et est entièrement conforme à la réglementation eIDAS. Les signatures électroniques simples sont gratuites pour tous les utilisateurs, tandis que les signatures avancées et qualifiées sont incluses dans notre formule Premium. Ils ont force obligatoire et sont hébergés par des prestataires privés.
Toujours préoccupé par la confidentialité de vos données ? Rassurez-vous : aucun tiers nest impliqué.
Murena Meet : protégez vos réunions des écoutes indésirables grâce à Murena Meet
Si vous préférez une solution européenne qui respecte votre vie privée lors de vos réunions en ligne, vous devriez essayer Murena Meet.
Cette fonctionnalité est désormais intégrée en natif à votre compte Murena Workspace et vous permet dorganiser des réunions, de partager votre écran et de collaborer en temps réel, en toute confidentialité, car ces appels vidéo bénéficient dun chiffrement de bout en bout.
Par ailleurs, Murena Meet vous offre tout ce que vous attendez de vos fournisseurs actuels : vous pouvez tester votre équipement avant les appels importants, personnaliser ou flouter votre arrière-plan, et ajouter des liens vers vos réunions directement dans votre calendrier Murena en un seul clic.
Le Murena GS6 : un appareil qui réunit toutes les qualités : durabilité, design et prix abordable
Nous savons que vous accordez de limportance à la réparabilité, mais aussi à un design soigné.
Mais vous avez également réclamé un appareil plus abordable. Avec les nouveaux Murena GS6 et Murena GS6 PRO, nous prouvons que lorsque nous affirmons que la protection de la vie privée doit être accessible à tous, nous le pensons vraiment.
Cet appareil allie performances, confidentialité et durabilité. Il prend en charge la recharge rapide filaire et sans fil, tandis que la gestion intelligente de la batterie contribue à prolonger sa durée de vie.
Des fonctionnalités haut de gamme telles que leSIM, la protection IP68, le Bluetooth 5.4 et un élégant dos en verre allient style, durabilité et liberté.
Dautres nouveautés à venir dans /e/OS 4.1
Notre équipe est actuellement en train de mettre la touche finale à quelques autres fonctionnalités qui seront bientôt intégrées à /e/OS. Lune des étapes clés de ce processus est le lancement de Murena Backup. Cette fonctionnalité vous permettra, si vous le souhaitez, de sauvegarder tous vos fichiers et de les restaurer même si votre téléphone tombe en panne, est perdu ou volé.
Nous proposerons également une version /e/OS de Passwords, que vous utilisez peut-être déjà sous forme dextension de navigateur dans Murena Workspace. Grâce à cette application, vous pourrez facilement accéder à tous vos mots de passe depuis votre appareil. Remplissage automatique des formulaires de connexion, génération de mots de passe forts lors de la création de compte et surveillance proactive : si lun de vos mots de passe apparaît dans une fuite de données connue, vous en serez immédiatement informé !
Une autre application que vous attendiez avec impatience est Murena Maps. Bien quelle ne soit pas encore intégrée à /e/OS 4.0, la phase de test bêta est ouverte et nous vous donnerons bientôt plus dinformations sur la manière dy participer.
Source : Annonce de /e/OS 4.0
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