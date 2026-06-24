La dernière version dérivée d'Android permet une migration en un clic depuis Google : Murena a annoncé la sortie de la dernière version de son Android sans Google, /e/OS 4.0

La liberté numérique en toute simplicité : découvrez /e/OS 4.0, la nouvelle version du système dexploitation « deGoogled » de Murena, ainsi que notre Murena Workspace mis à jour

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/e/ (également connu sous les noms de /e/ OS et /e/OS, anciennement Eelo) est un fork de LineageOS, un système dexploitation mobile basé sur Android, ainsi que des services en ligne associés. /e/ se présente comme un logiciel respectueux de la vie privée qui ne contient ni applications ni services propriétaires de Google, et met le public au défi de « trouver des éléments du système ou des applications par défaut qui continuent de divulguer des données à Google ».Récemment, Murena a dévoilé /e/OS 4.0, la toute dernière version de son système dexploitation Android open source et « deGoogled ». Cette dernière version continue de fonctionner entièrement sans les applications ni les services Google, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience mobile axée sur la confidentialité. Lassistant de migration mis à jour simplifie encore davantage la prise en main pour les nouveaux utilisateurs. Il permet désormais dimporter tous les contacts, calendriers, fichiers Google Drive et, pour la première fois, les données Gmail directement dans lécosystème Murena Workspace.Grâce à cette mise à jour, Blisslauncher, le lanceur dapplications développé en interne par /e/OS, bénéficie dun design repensé. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur interface en choisissant parmi une douzaine de couleurs vives ou en important leurs propres photos comme fonds décran. De plus, deux icônes dapplications ont été mises à jour pour offrir un aspect plus cohérent.Murena a également lancé Murena Sign, un outil de signature numérique prenant en charge les formats PDF, Word et ODT. Entièrement conforme à la réglementation eIDAS, il propose des signatures simples et gratuites, tandis que des options avancées et qualifiées sont disponibles avec les formules premium. Ces signatures ont une valeur juridique et sont hébergées sur des serveurs privés.Par ailleurs, Murena Meet offre une intégration à Workspace pour les visioconférences, avec un chiffrement de bout en bout, le partage décran, la synchronisation des agendas, des tests des appareils avant les appels et la personnalisation de larrière-plan. Enfin, Murena a élargi sa gamme de smartphones en lançant les appareils GS6 et GS6 Pro, proposés à des prix abordables.Voici l'annonce de Murena :Lorsque Gaël Duval a lancéen 2018, il avait une vision claire en tête : rendre la protection de la vie privée accessible à tout le monde, et pas seulement aux personnes avec des connaissances techniques avancées.Depuis, il a constitué chez Murena une équipe dévouée qui na cessé de développer et daffiner le système dexploitation. Aujourdhui, celui-ci ne se contente pas de protéger vos données et de sensibiliser les utilisateurs à la protection de la vie privée ; il a également atteint une maturité suffisante pour sintégrer en toute transparence dans le quotidien de « lutilisateur lambda de smartphone », quelle que soit la singularité de chacun.Des étudiants aux seniors, en passant par les chefs dentreprise et les parents, /e/OS sadapte à une grande variété de cas dutilisation.Sur cette base, nous proposons également, qui comprend un espace de stockage en ligne sur des serveurs européens, une messagerie électronique et une suite bureautique en ligne, pour renforcer votre autonomie numérique. Sa nouvelle version offre encore plus de fonctionnalités, mais nous y reviendrons un peu plus tardDécouvrons maintenant les nouveautés de /e/OS 4.0 : du nouveau design aux mises à jour du système dexploitation, en passant par les nouvelles fonctionnalités passionnantes de Murena Workspace.Si vous avez manqué notre lancement en direct et que vous préférez regarder la rediffusion plutôt que de lire cet article, vous pouvez le faire dès maintenant sur Peertube ou YouTube.Le Blisslauncher  cest ainsi que nous appelons le lanceur de /e/OS sur les smartphones Murena  fait peau neuve!Pour personnaliser vos fonds décran, vous pouvez choisir parmi une douzaine de couleurs vives ou télécharger votre propre photo.Et deux applications ont changé dicône !Changer de fournisseur de messagerie peut savérer long et fastidieux, surtout si vous devez dabord télécharger et sauvegarder tous vos fichiers.Grâce à notre assistant de migration mis à jour, vous pouvez désormais transférer sans effort toutes vos données stockées sur Google vers Murena Workspace.Importez vos contacts, vos calendriers et vos données Google Drive, et désormais, votre compte Gmail également.Pour ne manquer aucun e-mail, vous pouvez configurer un transfert vers votre nouvelle adresse Murena, et même envoyer un message automatique pour informer vos contacts de ce changement. Avec la version 4.0, il ny a plus aucune excuse pour rester sous lemprise de Google.Les signatures en ligne sont désormais monnaie courante, cest pourquoi nous étions déterminés à les intégrer à notre suite en ligne.Parallèlement à /e/OS 4.0, nous lançons Murena Sign, notre nouvelle solution de signature électronique. Elle prend en charge les fichiers PDF, Word et ODT et est entièrement conforme à la réglementation eIDAS. Les signatures électroniques simples sont gratuites pour tous les utilisateurs, tandis que les signatures avancées et qualifiées sont incluses dans notre formule Premium. Ils ont force obligatoire et sont hébergés par des prestataires privés.Toujours préoccupé par la confidentialité de vos données ? Rassurez-vous : aucun tiers nest impliqué.Si vous préférez une solution européenne qui respecte votre vie privée lors de vos réunions en ligne, vous devriez essayer Murena Meet.Cette fonctionnalité est désormais intégrée en natif à votre compte Murena Workspace et vous permet dorganiser des réunions, de partager votre écran et de collaborer en temps réel, en toute confidentialité, car ces appels vidéo bénéficient dun chiffrement de bout en bout.Par ailleurs, Murena Meet vous offre tout ce que vous attendez de vos fournisseurs actuels : vous pouvez tester votre équipement avant les appels importants, personnaliser ou flouter votre arrière-plan, et ajouter des liens vers vos réunions directement dans votre calendrier Murena en un seul clic.Nous savons que vous accordez de limportance à la réparabilité, mais aussi à un design soigné.Mais vous avez également réclamé un appareil plus abordable. Avec les nouveaux Murena GS6 et Murena GS6 PRO, nous prouvons que lorsque nous affirmons que la protection de la vie privée doit être accessible à tous, nous le pensons vraiment.Cet appareil allie performances, confidentialité et durabilité. Il prend en charge la recharge rapide filaire et sans fil, tandis que la gestion intelligente de la batterie contribue à prolonger sa durée de vie.Des fonctionnalités haut de gamme telles que leSIM, la protection IP68, le Bluetooth 5.4 et un élégant dos en verre allient style, durabilité et liberté.Notre équipe est actuellement en train de mettre la touche finale à quelques autres fonctionnalités qui seront bientôt intégrées à /e/OS. Lune des étapes clés de ce processus est le lancement de Murena Backup. Cette fonctionnalité vous permettra, si vous le souhaitez, de sauvegarder tous vos fichiers et de les restaurer même si votre téléphone tombe en panne, est perdu ou volé.Nous proposerons également une version /e/OS de Passwords, que vous utilisez peut-être déjà sous forme dextension de navigateur dans Murena Workspace. Grâce à cette application, vous pourrez facilement accéder à tous vos mots de passe depuis votre appareil. Remplissage automatique des formulaires de connexion, génération de mots de passe forts lors de la création de compte et surveillance proactive : si lun de vos mots de passe apparaît dans une fuite de données connue, vous en serez immédiatement informé !Une autre application que vous attendiez avec impatience est Murena Maps. Bien quelle ne soit pas encore intégrée à /e/OS 4.0, la phase de test bêta est ouverte et nous vous donnerons bientôt plus dinformations sur la manière dy participer.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?