Google met fin à son monopole sur le Play Store : les paiements externes seront désormais autorisés, la commission de 30 % sur le Play Store disparaîtra, et vous pourrez payer directement les développeurs

Google met fin à son monopole sur le Play Store et autorisera les paiements externes à partir du 30 juin. Cette décision décompose la commission forfaitaire de 30 % prélevée par Google en frais de service et de facturation distincts, mettant ainsi en uvre les changements convenus à lissue de son procès antitrust très médiatisé contre Epic Games. Il est important de noter que les développeurs qui choisissent dutiliser le système de paiement par défaut de Google Play seront soumis à des frais de facturation supplémentaires de 5 % destinés à couvrir la sécurité des transactions, la gestion de la fraude et le traitement en arrière-plan.
Android est un système d'exploitation open source développé par Google. Android repose sur une version modifiée du noyau Linux et d'autres logiciels libres et open source, et est principalement conçu pour les appareils mobiles à écran tactile tels que les smartphones et les tablettes. À l'origine, Android était développé par un consortium de développeurs connu sous le nom d'Open Handset Alliance, mais sa version la plus répandue est aujourd'hui principalement développée par Google. Lancé pour la première fois en 2008, Android est le système d'exploitation le plus utilisé au monde, ainsi que le système d'exploitation le plus répandu sur les smartphones. La dernière version, sortie le 16 juin 2026, est Android 17.
En octobre 2024, Epic Games a remporté son procès contre Google en réussissant à prouver que le Play Store constitue un monopole illégal. Le juge de l'affaire ordonne à Google de procéder à une série de changements pour remédier à son comportement anticoncurrentiel. Pendant trois ans à compter du 1er novembre 2024, l'entreprise doit permettre aux développeurs d'intégrer leurs propres boutiques à Android et donner aux boutiques d'applications tierces l'accès à l'ensemble du catalogue d'applications du Play Store. Google doit permettre aux fabricants d'applications de facturer les utilisateurs avec leurs propres systèmes de facturation, en dehors de l'écosystème Android.
Récemment, le géant technologique Google a annoncé une refonte majeure de sa politique qui permettra aux développeurs Android de contourner le système de facturation propriétaire de lentreprise. À compter du 30 juin 2026, les créateurs dapplications opérant aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans lEspace économique européen (EEE) pourront proposer dautres options de paiement ou rediriger directement les utilisateurs vers des sites web externes pour leurs achats numériques.
Ce changement structurel met effectivement fin au modèle de commission forfaitaire obligatoire de 30 %, en vigueur depuis longtemps chez Google. Ces modifications sinscrivent dans le cadre de la mise en uvre continue par Google des mesures liées à son accord antitrust avec Epic Games, le développeur de Fortnite, qui avait contesté le contrôle exercé par le géant technologique sur la boutique dapplications Android, le qualifiant danticoncurrentiel.
Dans le cadre de cette nouvelle structure rapportée par Android Police, Google divise sa commission sur la plateforme en deux composantes distinctes : des « frais de service » et des « frais de facturation ». Pour les petits créateurs dont les revenus annuels ne dépassent pas 1 million de dollars, les frais de service de base sont ramenés à 10 % pour les nouveaux achats intégrés et les abonnements à renouvellement automatique. Pour les entités plus importantes dont les revenus dépassent ce seuil, les frais de service peuvent atteindre 25 %.
Il est important de noter que les développeurs qui choisissent dutiliser le système de paiement par défaut de Google Play seront soumis à des frais de facturation supplémentaires de 5 % destinés à couvrir la sécurité des transactions, la gestion de la fraude et le traitement en arrière-plan. En revanche, les plateformes disposant des capacités techniques nécessaires pour intégrer des réseaux de facturation tiers ou rediriger vers une passerelle de paiement indépendante sur le Web échapperont entièrement à ces frais supplémentaires de 5 %.
Alors que le déploiement initial débute ce mois-ci sur les marchés occidentaux, Google prévoit un déploiement mondial progressif. Laccès sera étendu à lAustralie dici septembre, puis au Japon et à la Corée du Sud en décembre, les autres marchés mondiaux devant suivre dici septembre 2027.
Google a souvent été accusé de monopole à cause de sa politique concernant son magasin d'applications. Un rapport de l'Alliance of Digital Foundation indienne a notamment décrit comment Apple et Google font payer des sommes colossales en échange de leurs services. L'étude met en lumière certaines des pratiques employées par Google pour empêcher les développeurs d'accepter des modes de paiement extérieurs sur l'un de ses marchés cibles. Par conséquent, Google se fait une énorme commission par ce biais.
Source : Annonce de Google
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