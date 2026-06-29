Les autorités russes invitent les citoyens à passer à Android après le blocage dapplications essentielles par Apple pour se conformer aux sanctions américaines

Apple a retiré de son magasin dapplications le géant russe des réseaux sociaux VK ainsi que lapplication Max, pour se conformer aux sanctions américaines. Les autorités russes invitent les citoyens à passer à Android. Le tableau ravive les questionnements sur les évolutions des différentes initiatives destinées à assurer laffranchissement des technologies américaines.
Cest dabord Max, lapplication de surveillance de type « Big Brother », présentée comme une alternative à WhatsApp dans l'Ukraine occupée qui a fait lobjet de retrait de la boutique dapplications Apple au début du mois en cours. La principale plateforme de réseaux sociaux russe a à son tour fait lobjet de retrait de l'App Store le 25 juin, privant ainsi des millions d'utilisateurs d'accès à celle-ci et suscitant une vive réaction de la part du gouvernement russe. À la suite de ces retraits, le Kremlin a exigé des explications de la part d'Apple et a conseillé aux citoyens russes de se tourner vers d'autres systèmes d'exploitation, tels qu'Android.
Dans une déclaration à la BBC, Apple a invoqué le respect des sanctions américaines que cette mesure vise à garantir. Apple na pas précisé de quelles sanctions il sagissait. Max est l'alternative à WhatsApp, promue par le gouvernement russe, que Max est censé remplacer. L'application de messagerie d'État doit désormais être préinstallée sur tous les smartphones vendus en Russie, tandis que l'accès à WhatsApp et Telegram est sévèrement restreint.
La demande dexplications du gouvernement russe et la redirection des citoyens vers Android suggèrent une dépendance russe aux technologies américaines dun niveau dont on ne saurait faire fi
Apple removes VK from the App Store over sanctions compliance.— NewsForce (@Newsforce) June 27, 2026
Apple said it removed VK's apps to comply with applicable sanctions.
The Kremlin called the decision "bizarre" and said it will seek an explanation.
Source: NewsForce
Host: @PatSchnecker pic.twitter.com/RMODXKa7BJ
Lancé en mai 2022 par VK avec le soutien du ministère russe du Développement numérique, RuStore est devenu la principale boutique d'applications alternative à Google Play en Russie. Les données chiffrées récentes font état de ce que la plateforme a franchi la barre des 67 millions d'utilisateurs mensuels et son catalogue dépasse les 100 000 applications et jeux. Depuis mars 2023, son pré-chargement est obligatoire sur tous les appareils électroniques vendus en Russie. Suelement, le Rustore est conçu pour tourner sur Android. Cest dire que des sanctions américaines sur Android à lencontre de la Russie sont de nature à mettre à mal les utilisateurs de la boutique dapplications RuStore. En effet, cest en raison des mêmes sanctions américaines sur Android que Huawei a du se résoudre à développer son propre système dexploitation dénommé HarmonyOS.
Les sanctions américaines ont lavantage pour les utilisateurs mondiaux de créer la concurrence dans des secteurs sous la domination des grandes enseignes technologiques US
The dispute reflects a broader technological decoupling between Russia and the West. Since 2022, Moscow has steadily promoted domestic digital ecosystems, including VK's state-backed MAX messenger and the RuStore app marketplace, while restricting foreign platforms and services. pic.twitter.com/NWcXee1BoX— Eye Think (@EyeThink_) June 29, 2026
Gitee est une autre des initiatives chinoises dextirpation de la dépendance aux technologies américaines. Une sortie dun responsable de Huawei en lien avec ce développement en dit long sur lobjectif : « Si la Chine ne dispose pas de sa propre communauté open source pour maintenir et gérer les projets, notre industrie nationale du logiciel sera très vulnérable à des facteurs incontrôlables. » Lintervention de Wang Chenglu pointe du doigt les sanctions à répétition des autorités américaines.
Vladimir Poutine a chargé le gouvernement dorganiser la production nationale de console de jeux vidéo, de services de gaming en nuage et de systèmes dexploitations souverains. Le gouvernement est susceptible de confier les aspects logiciels de linitiative à la société russe VK derrière le lancement du magasin dapplications RuStore en réponse au retrait des alternatives occidentales. Lindustriel GS Group spécialiste en production des systèmes électroniques est pressenti comme chargé de la fabrication en sous-traitance des appareils dans le cadre de ce projet de création de consoles de jeux vidéo, de services de gaming en nuage et de systèmes dexploitations souverains.
Le tableau nest pas sans faire penser au Runet lInternet souverain russe. Lune des idées derrière lInternet souverain russe est de permettre à Moscou de se doter dun poste de commandement unique à partir duquel les autorités peuvent gérer les flux dinformations dans le cyberespace russe (alias Runet) ; cela inclut la surveillance, la limitation ou le blocage de ces flux sur toute ou partie de létendue du cyberespace russe. Ce dernier sappuie donc sur son propre système de noms de domaine pour lui permettre de continuer à fonctionner, ce, même s'il était coupé du web mondial. L'objectif, selon les autorités russes, est de « garantir un Internet stable, sûr et transparent. »
Dun point de vue technique, le Runet est architecturé autour de dispositifs spéciaux qui intègrent un logiciel de surveillance des milliers de points déchange entre la Russie et le Web au sens large. Ces derniers sont chargés dalimenter le centre névralgique danalyse en temps réel des volumes et les types de trafic installé au sein du Roskomnadzor le régulateur russe en matière de télécommunications.
Daprès les retours des autorités russes, le premier test en 2019 sest passé avec succès. « Il s'est avéré qu'en général, tant les autorités que les opérateurs de télécommunications sont prêts à répondre efficacement aux risques et menaces éventuels et à assurer le fonctionnement de l'Internet et du réseau unifié de télécommunications en Russie », a déclaré Alexei Sokolov directeur adjoint du ministère du Développement numérique, des communications et des médias lors de la conférence dédiée.
Source : Plainte de VK, Demande dexplication des responsables russes adressée à Apple
Et vous ?
Comment appréciez-vous les efforts globaux daffranchissement des technologies américaines ?
Comment la montée en puissance de systèmes dexploitation comme HarmonyOS influence-t-elle la dynamique du marché des appareils mobiles ?
En quoi le développement de technologies indépendantes comme HarmonyOS peut-il affecter les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis ?
Quel impact la transition vers un système dexploitation pur pourrait-elle avoir sur les utilisateurs et les développeurs dapplications ?
Comment les consommateurs et les entreprises devraient-ils se préparer à lémergence de nouveaux écosystèmes technologiques ?
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