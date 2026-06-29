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Les autorités russes invitent les citoyens à passer à Android après le blocage d'applications essentielles par Apple pour se conformer aux sanctions américaines

Le , par Patrick Ruiz
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Les autorités russes invitent les citoyens à passer à Android après le blocage dapplications essentielles par Apple pour se conformer aux sanctions américaines

Apple a retiré de son magasin dapplications le géant russe des réseaux sociaux VK ainsi que lapplication Max, pour se conformer aux sanctions américaines. Les autorités russes invitent les citoyens à passer à Android. Le tableau ravive les questionnements sur les évolutions des différentes initiatives destinées à assurer laffranchissement des technologies américaines.

Cest dabord Max, lapplication de surveillance de type « Big Brother », présentée comme une alternative à WhatsApp dans l'Ukraine occupée qui a fait lobjet de retrait de la boutique dapplications Apple au début du mois en cours. La principale plateforme de réseaux sociaux russe a à son tour fait lobjet de retrait de l'App Store le 25 juin, privant ainsi des millions d'utilisateurs d'accès à celle-ci et suscitant une vive réaction de la part du gouvernement russe. À la suite de ces retraits, le Kremlin a exigé des explications de la part d'Apple et a conseillé aux citoyens russes de se tourner vers d'autres systèmes d'exploitation, tels qu'Android.

Dans une déclaration à la BBC, Apple a invoqué le respect des sanctions américaines que cette mesure vise à garantir. Apple na pas précisé de quelles sanctions il sagissait. Max est l'alternative à WhatsApp, promue par le gouvernement russe, que Max est censé remplacer. L'application de messagerie d'État doit désormais être préinstallée sur tous les smartphones vendus en Russie, tandis que l'accès à WhatsApp et Telegram est sévèrement restreint.

La demande dexplications du gouvernement russe et la redirection des citoyens vers Android suggèrent une dépendance russe aux technologies américaines dun niveau dont on ne saurait faire fi

Lancé en mai 2022 par VK avec le soutien du ministère russe du Développement numérique, RuStore est devenu la principale boutique d'applications alternative à Google Play en Russie. Les données chiffrées récentes font état de ce que la plateforme a franchi la barre des 67 millions d'utilisateurs mensuels et son catalogue dépasse les 100 000 applications et jeux. Depuis mars 2023, son pré-chargement est obligatoire sur tous les appareils électroniques vendus en Russie. Suelement, le Rustore est conçu pour tourner sur Android. Cest dire que des sanctions américaines sur Android à lencontre de la Russie sont de nature à mettre à mal les utilisateurs de la boutique dapplications RuStore. En effet, cest en raison des mêmes sanctions américaines sur Android que Huawei a du se résoudre à développer son propre système dexploitation dénommé HarmonyOS.

Les sanctions américaines ont lavantage pour les utilisateurs mondiaux de créer la concurrence dans des secteurs sous la domination des grandes enseignes technologiques US

Gitee est une autre des initiatives chinoises dextirpation de la dépendance aux technologies américaines. Une sortie dun responsable de Huawei en lien avec ce développement en dit long sur lobjectif : « Si la Chine ne dispose pas de sa propre communauté open source pour maintenir et gérer les projets, notre industrie nationale du logiciel sera très vulnérable à des facteurs incontrôlables. » Lintervention de Wang Chenglu pointe du doigt les sanctions à répétition des autorités américaines.

Vladimir Poutine a chargé le gouvernement dorganiser la production nationale de console de jeux vidéo, de services de gaming en nuage et de systèmes dexploitations souverains. Le gouvernement est susceptible de confier les aspects logiciels de linitiative à la société russe VK derrière le lancement du magasin dapplications RuStore en réponse au retrait des alternatives occidentales. Lindustriel GS Group spécialiste en production des systèmes électroniques est pressenti comme chargé de la fabrication en sous-traitance des appareils dans le cadre de ce projet de création de consoles de jeux vidéo, de services de gaming en nuage et de systèmes dexploitations souverains.

Le tableau nest pas sans faire penser au Runet  lInternet souverain russe. Lune des idées derrière lInternet souverain russe est de permettre à Moscou de se doter dun poste de commandement unique à partir duquel les autorités peuvent gérer les flux dinformations dans le cyberespace russe (alias Runet) ; cela inclut la surveillance, la limitation ou le blocage de ces flux sur toute ou partie de létendue du cyberespace russe. Ce dernier sappuie donc sur son propre système de noms de domaine pour lui permettre de continuer à fonctionner, ce, même s'il était coupé du web mondial. L'objectif, selon les autorités russes, est de « garantir un Internet stable, sûr et transparent. »

Dun point de vue technique, le Runet est architecturé autour de dispositifs spéciaux qui intègrent un logiciel de surveillance des milliers de points déchange entre la Russie et le Web au sens large. Ces derniers sont chargés dalimenter le centre névralgique danalyse en temps réel des volumes et les types de trafic installé au sein du Roskomnadzor  le régulateur russe en matière de télécommunications.

Daprès les retours des autorités russes, le premier test en 2019 sest passé avec succès. « Il s'est avéré qu'en général, tant les autorités que les opérateurs de télécommunications sont prêts à répondre efficacement aux risques et menaces éventuels et à assurer le fonctionnement de l'Internet et du réseau unifié de télécommunications en Russie », a déclaré Alexei Sokolov  directeur adjoint du ministère du Développement numérique, des communications et des médias lors de la conférence dédiée.

Source : Plainte de VK, Demande dexplication des responsables russes adressée à Apple

Et vous ?

Comment appréciez-vous les efforts globaux daffranchissement des technologies américaines ?
Comment la montée en puissance de systèmes dexploitation comme HarmonyOS influence-t-elle la dynamique du marché des appareils mobiles ?
En quoi le développement de technologies indépendantes comme HarmonyOS peut-il affecter les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis ?
Quel impact la transition vers un système dexploitation pur pourrait-elle avoir sur les utilisateurs et les développeurs dapplications ?
Comment les consommateurs et les entreprises devraient-ils se préparer à lémergence de nouveaux écosystèmes technologiques ?

Voir aussi :

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