Après six bêta sur six mois, la nouvelle version d'Android est enfin sortie mardi. Et comme à son habitude, Google a commencé le déploiement officiel de la version finale d'Android 10 par son téléphone Pixel, y compris le Pixel 1. Mais les utilisateurs d'autres smartphones ne devraient pas attendre longtemps, le dernier système d'exploitation mobile de Google devant arriver sur d'autres téléphones plus rapidement qu'auparavant. En effet, le géant américain de l'Internet a promis qu'il « travaille avec un certain nombre de partenaires pour lancer ou mettre à niveau les appareils vers Android 10 cette année ».



Pour ceux qui n’ont pas suivi les dernières évolutions de la phase bêta et qui seraient en train de se poser des questions sur le nouveau nom de la dernière version de l’OS mobile, Google a décidé d'





De nombreuses nouvelles fonctionnalités pour faciliter la vie aux utilisateurs



Android 10 apporte un certain nombre de changements au système d'exploitation mobile le plus populaire au monde. L’une des mises à jour qui a retenu l’attention lors de la phase bêta du système d’exploitation est la « Gesture Navigation » - la navigation gestuelle. Cette fonctionnalité vous permet de naviguer dans le téléphone à l'aide de simples gestes de balayage, qui vous permettent de revenir en arrière, tirer l'écran d'accueil vers le haut et passer d'une tâche à l'autre de façon fluide. Tout comme l'implémentation sur l'iPhone X, la navigation gestuelle a supprimé le besoin d'un espace dédié pour les boutons de navigation, offrant ainsi plus d'espace pour le contenu des applications. Toutefois, le système traditionnel à trois boutons restera toutefois une option.



Les appareils bénéficieront d’un support complet pour un thème sombre, qui fera passer l'interface utilisateur entière du système et toutes les applications supportant habituellement du texte noir sur un fond blanc au texte blanc sur un fond noir. Google a également promis la prise en charge du mode sombre, qui économise la batterie, pour « toutes » les applications de l’entreprise à temps pour le lancement d'Android 10 sur les autres appareils. Ainsi Gmail, Google Play, Google Maps, et plusieurs autres applications Google devraient immédiatement présenter cette fonctionnalité. Mais si Android 10 devait être déployé avant la fin du mois, Gmail, qui travaille toujours sur la compatibilité avec le « Dark theme » et qui n'aura pas fini avant cette période, ne pourra pas supporter cette fonctionnalité.





Une autre mise à jour améliore le fonctionnement et la gestion des notifications. Dans Android 10, le panneau de notification utilisera l'apprentissage automatique sur les appareils pour analyser les messages entrants et offrira des boutons d'action potentiellement utiles directement dans le panneau de notification. Avec cette amélioration, vous n'êtes donc alerté par les notifications que lorsque vous le souhaitez, même sur l’écran de verrouillage.



L'un des boutons est celui des « réponses intelligentes », qui devrait être déjà familier à tous ceux qui ont utilisé Gmail ou Google Inbox (maintenant au cimetière de Google). Un autre bouton de notification est une « action », qui va essayer de sélectionner les URL, les numéros de téléphone, les adresses ou les numéros de suivi des messages entrants pour vous permettre de zipper les données vers l'application appropriée sans même les ouvrir.



L'une nouvelle fonctionnalité plus importante encore est la « Project Mainline ». Elle permettra à Google de publier certains correctifs de sécurité critiques directement sur le Play Store au lieu d'attendre que les fabricants et les opérateurs les déploient. Les utilisateurs obtiendront donc ces correctifs dès qu'ils seront disponibles, sans avoir à attendre une mise à jour complète du système d'exploitation. La prise en charge de « Project Mainline » est obligatoire pour tous les appareils livrés avec Android 10, ce qui veut dire que Google s’engage à mettre à la disposition des fabricants d'appareils le code système de base.



Dans un billet de blog publié mardi, Google a indiqué qu’Android 10 venait également avec la prise en charge de nouvelles technologies telles que les pliables et 5G. Le système d’exploitation est livré avec un support spécial pour les smartphones pliables, avec un support multi-écran plus robuste, une commutation d'affichage et un cycle de vie d'application retravaillée qui permettra à plusieurs applications de premier plan de s'exécuter simultanément. Ce qui devrait encourager davantage la mise sur le marché des smartphones pliables.



La sécurité et la confidentialité occupent une place primordiale dans Android 10, d'après Google



Dans la dernière version de son système d’exploitation, Google a facilité l'accès aux autorisations d'accès aux applications, dans le but de poursuivre son engagement pour la confidentialité. Google dit qu’il est maintenant possible de donner à une application l’accès à votre emplacement uniquement lorsqu'elle est active, au lieu des options traditionnelles qui soit accordent l’accès à tous les emplacements à tout moment soit n’accordent pas du tout d’accès. Google dit que vous recevrez également des rappels lorsqu'une application que vous n'utilisez pas activement accède à votre emplacement, afin que vous puissiez décider de continuer ou non à partager.





La confidentialité sera également améliorée grâce aux mises à jour du système Google Play. Des correctifs importants en matière de sécurité et de confidentialité peuvent désormais être envoyés sur les téléphones depuis Google Play, de la même manière que les mises à jour des applications. Google a prévu une nouvelle section Confidentialité sous Paramètres, dans laquelle les utilisateurs trouveront d'importants contrôles tels que Activité Web & App et Paramètres publicitaires en un seul endroit.



Sur le plan de la sécurité, en plus des mises à jour de sécurité améliorée, une API biométrique améliorée et la prise en charge des protocoles de sécurité mis à jour comme TLS 1.3 et WPA3, sécuriseront vos données sur la nouvelle version d’Android.



Une autre fonctionnalité, Family Link, est aussi livrée avec tous les appareils fonctionnant sous Android 9 ou 10, directement dans les paramètres sous Bien-être numérique. Elle donne la possibilité aux parents de fixer, sur les appareils de leurs enfants, les limites quotidiennes de temps à l'écran, l'heure du coucher, les limites de temps sur des applications spécifiques, et plus encore. Ils peuvent également passer en revue les applications que les enfants installent sur leurs appareils, ainsi que leur utilisation, d’après Google.



Cependant, toutes les fonctionnalités d'Android 10 ne sont pas entièrement disponibles. Le mode de mise au point n'est lancé qu'en version bêta sur Google Pixel. Le « Live Caption », une autre fonctionnalité, qui permettra aux utilisateurs d'obtenir le sous-titrage en temps réel pour n'importe quel fichier audio ou vidéo sur leur téléphone, ne sera pas lancé avant la fin de l'année. Il y a plusieurs autres fonctionnalités dans Android 10 qui n’ont pas été mentionnées.





Pour les utilisateurs qui ont un téléphone Pixel et qui n’ont pas encore reçu une alerte de mise à jour, vous pouvez vérifier en allant dans Paramètres -> Système -> Avancé -> Mise à jour du système.



Sources : Google



Et vous ?



Que pensez-vous d’Android 10 ?

Avez-vous déjà testé les versions bêta ? Que pensez-vous des mises à jour apportées ?

Quelles sont les fonctionnalités qui retiennent votre attention ?



