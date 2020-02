Google lance la version Preview d'Android 11 pour développeurs, Avec une amélioration des API de connectivité, une option de "permission unique" pour les applications, et bien plus encore 0PARTAGES 7 0 Google a dévoilé mardi la toute première version Preview Developer d’Android 11, la prochaine mise à jour majeure de son système mobile. Bien que Google n’ait pas apporté dans son article de blog de nombreuses captures d’écran pour soutenir l’annonce des nouveaux changements, la société a fait de grandes promesses, comme de meilleures fonctions de confidentialité et de nouvelles interfaces de messagerie, de nouvelles gestions liées à la 5G ou à l’autonomie, ainsi que d’autres améliorations comme l’enregistrement d’écran natif, entre autres.



C’est une Preview Android 11 pour les développeurs qui vient un peu plus tôt que d’habitude, et la prévisualisation du système d'exploitation est immédiatement disponible pour les Pixel 2, 3, 3a et 4, ainsi que des images système génériques pour les appareils Project Treble. Le nom Android 11 est la suite d’





Cette version bêta n’est pas destinée aux utilisateurs, vous ne devez donc pas l’installer si ce n’est pas pour faire des tests en tant que développeur. Voici quelques nouvelles fonctionnalités et mises à jour que Google a énumérées dans son billet de blog :



Une meilleure option d’autorisation "unique" pour les applications : L'une des fonctionnalités que Google a mises en avant dans l’annonce de la Preview Developer d'Android 11 est une nouvelle option de "permission unique" pour les applications qui veulent accéder aux données de localisation, de microphone et de caméra de vos appareils. C'est un ajout simple, mais qui rend Android beaucoup plus sûr. Pour rappel, dans Android 10, Google a ajouté la possibilité d'accorder une permission à une application uniquement lorsqu'elle est en cours d'exécution au premier plan. Mais les utilisateurs pourront désormais accorder une permission d'accès une seule fois, si cette fonction se retrouve dans la version finale. Elle est déjà disponible dans iOS et elle est très utile pour certaines applications.





L'API "Bubbles" : Cette API a fait ses débuts dans Android 10 en tant que Preview pour les développeurs, mais Google ne l’a pas retenue dans la version finale d'Android 10. Il s'agit d'une nouvelle interface utilisateur pour les applications de messagerie qui vous permet de garder plusieurs conversations facilement accessibles n'importe où, en les réduisant en un cercle flottant minimisable au visage de votre contact. Cette année, cette fonction semble être sortie de l'état de prévisualisation des développeurs et est prête pour les applications. En plus de l'application de messagerie de Google, les autres applications, comme WhatsApp, Facebook Messenger ou Signal, pourraient être prises en charge.



Les conversations : Google a encore modifié le panneau de notification dans Android 11, et cette année Google dit que le panneau inclura une « section dédiée aux conversations dans l'ombre de la notification », lit-on dans son billet de blog. Google a introduit une nouvelle section "conversations" dans la zone de notification qui répartit les nouveaux messages dans leur propre zone avant tous vos e-mails, les préférences d'Instagram et les mises à jour de l'application. L'idée est de rendre les parties communication de votre téléphone plus accessibles et permettre aux utilisateurs d’être en mesure de « trouver instantanément leurs conversations en cours avec les gens dans leurs applications préférées ».



L’enregistrement d'écran : Cette fonction permet d’enregistrer votre écran. Google en avait déjà une version dans les bêtas d'Android 10 qui n'a pas fait son chemin jusqu'à la version finale. Mais l'enregistrement d'écran est de retour et possède cette fois-ci avec une interface utilisateur, ce qui signifie que la fonction pourrait enfin être disponible sur Android 11.



Une page "Compatibilité des applications" : Google facilite la vie aux développeurs d’applications sur Android 11 : Google a créé une page "Compatibilité des applications" avec des fonctions de basculement pour chaque application. L'idée est qu'au lieu de définir un nouveau SDK cible et de recompiler votre application pour la tester, il suffit d'ouvrir la page de compatibilité des applications, de commencer à basculer les boutons et de voir ce qui ne fonctionne pas. Google affirme également qu'il s'est efforcé de « minimiser les changements de comportement susceptibles d'affecter les applications » et a apporté des modifications opt-in chaque fois que cela était possible.





Une meilleure expérience 5G avec l’API Dynamic meteredness : Google veut permet à un plus grand nombre d'utilisateurs dans le monde entier de bénéficier d’une meilleure expérience 5G. Dans Android 11, la société a amélioré et apporté des mises à jour aux API de connectivité existantes afin que vous puissiez profiter des vitesses améliorées de la 5G. Cette API permet aux développeurs de vérifier si la connexion est illimitée et, si c'est le cas, offrir une résolution ou une qualité supérieure pouvant utiliser plus de données. Google a étendu l'API aux réseaux cellulaires, afin qu’ils puissent identifier les utilisateurs dont les opérateurs offrent réellement une connexion illimitée lorsqu'ils sont connectés au réseau 5G de l'opérateur.



L’API d'estimation de la bande passante : Cette API a également été mise à jour pour la 5G afin de faciliter la vérification de la bande passante en aval/en amont, sans avoir à interroger le réseau ou à calculer votre propre estimation. Si le modem ne fournit pas de support, Google fera une estimation par défaut basée sur la connexion actuelle, d’après le billet de blog.



La modularisation d'Android se poursuit avec Android 1 : Dans Android 10, le "Project Mainline", alias "Google Play System Updates", a déplacé de nombreux composants du système dans des APK actualisables ou dans un nouveau format de fichier plus puissant appelé "APEX". APEX est un format de fichier conçu sur mesure pour être accessible plus tôt dans le processus de démarrage et pour avoir plus d'autorisations qu'un APK, ce qui le rend idéal pour héberger et mettre à jour des composants système de niveau inférieur.



Alors qu’Android 10 avait 13 modules pouvant être mis à jour, Google affirme qu’Android 11 déplace encore plus de composants dans ce nouveau système de mise à jour, après avoir « ajouté 12 nouveaux modules, pour un total de 20 modules pouvant être mis à jour » dans la dernière version du système d’exploitation.



Un support pour permis de conduire : En effet, si un État le permet, les utilisateurs de smartphones peuvent utiliser une application mobile comme une pièce d'identité délivrée par l'État en lieu et place des supports classiques. Google affirme qu’Android 11 est également un support pour « le stockage et la récupération sécurisés de documents d'identification vérifiables, tels que les permis de conduire mobiles conformes à la norme ISO 18013-5 ».



Selon les recherches de XDA l’année dernière, des fonctionnalités intéressantes existent dans la base de code d'Android, comme un mode batterie déchargée qui pourrait afficher les informations d'identification même si votre téléphone n'a pas assez de jus pour démarrer le système d'exploitation Android complet. Google dit qu'il aura « plus de détails à partager sur ce sujet bientôt ».



De nombreux autres petits ajustements et changements sont annoncés, tels que le basculement automatique en mode sombre et la possibilité d'épingler des applications en haut de la feuille de partage. Toutefois, la Preview Developer d’Android 11 publiée mardi n’est qu’une très précoce version de ce que vous recevrez plus tard dans l'année. Google partagera probablement d'autres fonctionnalités dans les prochaines Preview, en particulier lors de Google I/O 2020.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de ces nouveaux changements dans Android ?

Quelles sont les fonctionnalités qui retiennent votre attention ?



Lire aussi



Android Q va s'appeler Android 10 : Google décide d'abandonner les noms des desserts et confiseries, et procède aussi à un changement sur le logo

Android 10 a été officiellement lancé mardi pour les téléphones Google Pixel, il vient avec de nombreuses nouveautés centrées sur l'innovation, la sécurité et la vie privée et le bien-être numérique

Android : Kotlin est désormais le langage préféré et recommandé par Google, vers la fin de Java pour le développement Android ?

Google lance Android KTX, un ensemble d'extensions pour le développement Android avec Kotlin, disponible en préversion Google a dévoilé mardi la toute première version Preview Developer d’Android 11, la prochaine mise à jour majeure de son système mobile. Bien que Google n’ait pas apporté dans son article de blog de nombreuses captures d’écran pour soutenir l’annonce des nouveaux changements, la société a fait de grandes promesses, comme de meilleures fonctions de confidentialité et de nouvelles interfaces de messagerie, de nouvelles gestions liées à la 5G ou à l’autonomie, ainsi que d’autres améliorations comme l’enregistrement d’écran natif, entre autres.C’est une Preview Android 11 pour les développeurs qui vient un peu plus tôt que d’habitude, et la prévisualisation du système d'exploitation est immédiatement disponible pour les Pixel 2, 3, 3a et 4, ainsi que des images système génériques pour les appareils Project Treble. Le nom Android 11 est la suite d’ une nouvelle nomenclature que le géant de l’Internet a adoptée à la sortie de la version précédente de son OS mobile. En août dernier, Google a rebaptisé Android Q en Android 10, bien qu’en interne, les Googlers peuvent toujours utiliser la nomenclature avec des lettres. C’est ainsi que l’aperçu pour développeurs de la dernière version, "Android R" en interne, est "Android 11 Developer Preview".Cette version bêta n’est pas destinée aux utilisateurs, vous ne devez donc pas l’installer si ce n’est pas pour faire des tests en tant que développeur. Voici quelques nouvelles fonctionnalités et mises à jour que Google a énumérées dans son billet de blog :L'une des fonctionnalités que Google a mises en avant dans l’annonce de la Preview Developer d'Android 11 est une nouvelle option de "permission unique" pour les applications qui veulent accéder aux données de localisation, de microphone et de caméra de vos appareils. C'est un ajout simple, mais qui rend Android beaucoup plus sûr. Pour rappel, dans Android 10, Google a ajouté la possibilité d'accorder une permission à une application uniquement lorsqu'elle est en cours d'exécution au premier plan. Mais les utilisateurs pourront désormais accorder une permission d'accès une seule fois, si cette fonction se retrouve dans la version finale. Elle est déjà disponible dans iOS et elle est très utile pour certaines applications.Cette API a fait ses débuts dans Android 10 en tant que Preview pour les développeurs, mais Google ne l’a pas retenue dans la version finale d'Android 10. Il s'agit d'une nouvelle interface utilisateur pour les applications de messagerie qui vous permet de garder plusieurs conversations facilement accessibles n'importe où, en les réduisant en un cercle flottant minimisable au visage de votre contact. Cette année, cette fonction semble être sortie de l'état de prévisualisation des développeurs et est prête pour les applications. En plus de l'application de messagerie de Google, les autres applications, comme WhatsApp, Facebook Messenger ou Signal, pourraient être prises en charge.Google a encore modifié le panneau de notification dans Android 11, et cette année Google dit que le panneau inclura une « section dédiée aux conversations dans l'ombre de la notification », lit-on dans son billet de blog. Google a introduit une nouvelle section "conversations" dans la zone de notification qui répartit les nouveaux messages dans leur propre zone avant tous vos e-mails, les préférences d'Instagram et les mises à jour de l'application. L'idée est de rendre les parties communication de votre téléphone plus accessibles et permettre aux utilisateurs d’être en mesure de « trouver instantanément leurs conversations en cours avec les gens dans leurs applications préférées ».: Cette fonction permet d’enregistrer votre écran. Google en avait déjà une version dans les bêtas d'Android 10 qui n'a pas fait son chemin jusqu'à la version finale. Mais l'enregistrement d'écran est de retour et possède cette fois-ci avec une interface utilisateur, ce qui signifie que la fonction pourrait enfin être disponible sur Android 11.Google facilite la vie aux développeurs d’applications sur Android 11 : Google a créé une page "Compatibilité des applications" avec des fonctions de basculement pour chaque application. L'idée est qu'au lieu de définir un nouveau SDK cible et de recompiler votre application pour la tester, il suffit d'ouvrir la page de compatibilité des applications, de commencer à basculer les boutons et de voir ce qui ne fonctionne pas. Google affirme également qu'il s'est efforcé de « minimiser les changements de comportement susceptibles d'affecter les applications » et a apporté des modifications opt-in chaque fois que cela était possible.Google veut permet à un plus grand nombre d'utilisateurs dans le monde entier de bénéficier d’une meilleure expérience 5G. Dans Android 11, la société a amélioré et apporté des mises à jour aux API de connectivité existantes afin que vous puissiez profiter des vitesses améliorées de la 5G. Cette API permet aux développeurs de vérifier si la connexion est illimitée et, si c'est le cas, offrir une résolution ou une qualité supérieure pouvant utiliser plus de données. Google a étendu l'API aux réseaux cellulaires, afin qu’ils puissent identifier les utilisateurs dont les opérateurs offrent réellement une connexion illimitée lorsqu'ils sont connectés au réseau 5G de l'opérateur.Cette API a également été mise à jour pour la 5G afin de faciliter la vérification de la bande passante en aval/en amont, sans avoir à interroger le réseau ou à calculer votre propre estimation. Si le modem ne fournit pas de support, Google fera une estimation par défaut basée sur la connexion actuelle, d’après le billet de blog.Dans Android 10, le "Project Mainline", alias "Google Play System Updates", a déplacé de nombreux composants du système dans des APK actualisables ou dans un nouveau format de fichier plus puissant appelé "APEX". APEX est un format de fichier conçu sur mesure pour être accessible plus tôt dans le processus de démarrage et pour avoir plus d'autorisations qu'un APK, ce qui le rend idéal pour héberger et mettre à jour des composants système de niveau inférieur.Alors qu’Android 10 avait 13 modules pouvant être mis à jour, Google affirme qu’Android 11 déplace encore plus de composants dans ce nouveau système de mise à jour, après avoir « ajouté 12 nouveaux modules, pour un total de 20 modules pouvant être mis à jour » dans la dernière version du système d’exploitation.En effet, si un État le permet, les utilisateurs de smartphones peuvent utiliser une application mobile comme une pièce d'identité délivrée par l'État en lieu et place des supports classiques. Google affirme qu’Android 11 est également un support pour « le stockage et la récupération sécurisés de documents d'identification vérifiables, tels que les permis de conduire mobiles conformes à la norme ISO 18013-5 ».Selon les recherches de XDA l’année dernière, des fonctionnalités intéressantes existent dans la base de code d'Android, comme un mode batterie déchargée qui pourrait afficher les informations d'identification même si votre téléphone n'a pas assez de jus pour démarrer le système d'exploitation Android complet. Google dit qu'il aura « plus de détails à partager sur ce sujet bientôt ».De nombreux autres petits ajustements et changements sont annoncés, tels que le basculement automatique en mode sombre et la possibilité d'épingler des applications en haut de la feuille de partage. Toutefois, la Preview Developer d’Android 11 publiée mardi n’est qu’une très précoce version de ce que vous recevrez plus tard dans l'année. Google partagera probablement d'autres fonctionnalités dans les prochaines Preview, en particulier lors de Google I/O 2020.Source : Google Que pensez-vous de ces nouveaux changements dans Android ?Quelles sont les fonctionnalités qui retiennent votre attention ?