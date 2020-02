Android Studio 3.6 est disponible avec prise en charge du multi-écran, mode Split View dans les éditeurs de conception, Google Maps dans l'émulateur Android, et bien plus encore 0PARTAGES 3 0 Google a annoncé lundi la disponibilité immédiate d’Android Studio 3.6, la dernière version de son environnement de développement intégré (IDE), avec un accent particulier mis sur « la qualité de l'édition du code et le débogage des cas d'utilisation ». Cette mise à jour est en test depuis des mois et se concentre sur l'amélioration de l'expérience de l'édition et du débogage du code. Cette version stable vient après la version 3.5 de l’IDE pour le développement d'applications Android, lancée en août dernier. Cette nouvelle version arrive également moins d'une semaine après le lancement par Google d'



Google dit avoir « beaucoup appris du Project Marble et dans Android Studio 3.6, nous avons introduit un petit ensemble de fonctionnalités, peaufiné les fonctionnalités existantes et déployé des efforts considérables pour résoudre les bogues et améliorer les performances sous-jacentes afin de garantir que nous atteignions la barre de qualité élevée que nous nous étions fixée l'année dernière », lit-on dans l’article de blog de la société. Le Project Marble visait à rendre les fonctionnalités et les flux fondamentaux de l'IDE plus solide, d’après Google.





Android Studio 3.6 inclut plusieurs changements qui devraient simplifier la vie des développeurs. D’abord, Google a introduit une nouvelle façon de concevoir, développer et prévisualiser rapidement des mises en page d'applications en XML, avec un nouveau mode Split View dans les éditeurs de conception. Ensuite, les développeurs d’applications embarquant un suivi GPS n’auront plus besoin de saisir manuellement les coordonnées GPS pour tester la localisation avec leur application. Google a intégré Google Maps directement dans le panneau de configuration étendu de l'émulateur Android. Enfin, la version 3.6 de l’EDI vient avec une fonctionnalité qui va faciliter l'optimisation de votre application et la recherche de bogues grâce à la détection automatique des fuites de mémoire pour les fragments et les activités.



Voici, ci-dessous, un aperçu des principales nouveautés dans la dernière version d’Android Studio :



Mode Split View dans les éditeurs de conception



Les éditeurs de conception, tels que l'éditeur de mise en page et l'éditeur de navigation, offrent désormais un mode Split View qui permet aux développeurs de voir en même temps les vues Conception et Code de leur interface utilisateur. La vue fractionnée remplace la fenêtre d'aperçu et peut être configurée fichier par fichier pour préserver les informations contextuelles telles que le facteur de zoom et les options de vue de conception, afin que vous puissiez choisir la vue qui convient le mieux à chaque cas d'utilisation. Pour activer la vue fractionnée, cliquez sur l'icône Split dans le coin supérieur droit de la fenêtre de l'éditeur.





Onglet des ressources du sélecteur de couleurs



Il est maintenant plus facile d'appliquer les couleurs que vous avez définies comme ressources de couleur. Google a ajouté un onglet "ressources" au sélecteur de couleurs dans Android Studio 3.6. Le sélecteur de couleurs remplit maintenant les ressources de couleurs de votre application pour que vous puissiez choisir et remplacer les valeurs des ressources de couleurs. Il est accessible dans les outils de conception ainsi que dans l'éditeur XML.





View Binding



Les incompatibilités entre vos fichiers de mise en page XML et votre code peuvent entraîner l'échec de votre construction au moment de l'exécution. Pour éviter cela, Google a introduit le "View Binding", une fonctionnalité qui, lorsqu'elle est activée en ajoutant une seule ligne dans le fichier build.gradle de chaque module, « génère une binding class pour chaque fichier de mise en page XML présent dans ce module ». La View Binding est destinée à remplacer findViewById, permettant aux développeurs de référencer toutes les vues avec des ID sans tomber dans des exceptions de pointeur nul ou de classe.





Émulateur Android - Interface utilisateur de Google Maps



La dernière version de l'émulateur Android est le numéro 29.2.12, et elle comprend un moyen de visualiser l'emplacement de l'appareil émulé. Google a intégré une interface utilisateur Google Maps dans le menu des commandes étendues afin que les développeurs puissent spécifier des emplacements virtuels et construire des itinéraires virtuels. Les points individuels peuvent être enregistrés et envoyés à nouveau à l'appareil en tant qu'emplacement virtuel, tandis que les itinéraires peuvent être générés en tapant des adresses ou en cliquant sur deux points. Ces itinéraires peuvent être rejoués en temps réel, au fur et à mesure que les lieux situés le long de l'itinéraire sont envoyés au système d'exploitation invité.





Prise en charge du multi-écran



L'émulateur 29.1.10 ajoute la prise en charge initiale de l'affichage de plusieurs écrans virtuels afin de faciliter le développement d'applications pour les appareils à écrans multiples. Les développeurs peuvent configurer des affichages multi-virtuels dans l'émulateur Android Studio via le menu Paramètres (Contrôles étendus > Paramètres).





Autres modifications dans Android Studio 3.6 :



Mises à jour de NDK pour Android : Précédemment supportées en Java, ces fonctionnalités sont maintenant également supportées dans Kotlin. Elles comprennent « [la navigation] d'une déclaration JNI à la fonction d'implémentation correspondante en C/C++ » et « la création automatique d'une fonction d'implémentation de talon pour une déclaration JNI ».



Mise à jour de la plateforme IntelliJ : Android Studio 3.6 inclut la version de la plateforme IntelliJ 2019.2. Cette version d'IntelliJ comprend de nombreuses améliorations, allant d'une nouvelle fenêtre d'outils de services à des temps de démarrage nettement améliorés.



Ajout des classes avec les changements d'application : Cliquer sur Appliquer les changements de code ou Appliquer les changements et redémarrer l'activité vous permettra d'ajouter une classe puis de déployer ce changement de code dans une application en cours d'exécution. Vous trouverez plus de détails sur la différence entre ces deux actions dans l’article de blog de Google.



Mises à jour du plugin Android Gradle : La version 3.6 du plugin Android Gradle ajoute la prise en charge du plugin Maven Publish Gradle, qui vous permet de publier des artefacts de construction dans un dépôt Apache Maven. Le plugin Android Gradle crée un composant pour chaque artefact de variante de construction dans votre application ou module de bibliothèque que vous pouvez utiliser pour personnaliser une publication vers un dépôt Maven. Ce changement facilitera la gestion du cycle de vie des publications pour vos différentes cibles.



Mises à jour pour les APK importés : Android Studio 3.6 détecte désormais automatiquement les modifications apportées aux APK importés et vous permet de les réimporter sur place afin que vous n'ayez pas à rattacher les symboles et les sources.



Nouvel outil d'empaquetage : Google a changé l'outil d'empaquetage par défaut en zipflinger pour les constructions de débogage. Les utilisateurs devraient constater une amélioration de la vitesse de construction, mais vous pouvez également revenir à l'utilisation de l'ancien outil d'empaquetage en définissant android.useNewApkCreator=false dans votre fichier gradle.properties.



Vous pouvez télécharger la dernière version stable à partir du site Web dédié aux développeurs d’applications Android. Pour plus de détails, consultez l'article de Google sur le blog des développeurs Android ou les dernières notes de version d'Android Studio.



Et vous ?



Que pensez-vous Android Studio 3.6 ?

Utilisez-vous Android Studio ? Quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui retiennent votre attention ?



