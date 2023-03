Autoriser l'accès à toutes les photos : la bibliothèque complète de toutes les photos et vidéos de l'appareil est disponible.

Sélectionner des photos : seules les photos et vidéos sélectionnées par l'utilisateur seront temporairement disponibles via le MediaStore.

Ne pas autoriser : l'accès à toutes les photos et vidéos est refusé.

Essayez les nouvelles fonctionnalités et API - vos commentaires sont essentiels pendant la première partie de l'aperçu pour les développeurs. Signalez les problèmes dans notre outil de suivi sur la page de commentaires.

Testez la compatibilité de votre application actuelle - découvrez si votre application est affectée par les changements de comportement par défaut dans Android 14 ; installez votre application sur un appareil ou un émulateur fonctionnant sous Android 14 et testez-la de manière approfondie.

Testez votre application avec les changements opt-in - Android 14 comporte des changements de comportement opt-in qui n'affectent votre application que lorsqu'elle cible la nouvelle plateforme. Il est important de comprendre et d'évaluer ces changements dès le début. Pour faciliter les tests, vous pouvez activer et désactiver les changements individuellement.

Android propose des améliorations et de nouvelles fonctionnalités tout au long de l'année, et vos commentaires sur l'aperçu développeur d'Android 14 et le programme bêta QPR (Quarterly Platform Release) jouent un rôle clé dans l'amélioration continue d'Android. Le site des développeurs d'Android 14 contient beaucoup plus d'informations sur l'aperçu, y compris les téléchargements pour Pixel et le calendrier de publication. Nous sommes impatients de connaître votre avis, et nous vous remercions par avance de votre aide continue pour faire d'Android une plateforme qui fonctionne pour tout le monde.Android 14 s'appuie sur le travail effectué dans Android 12L et 13 pour prendre en charge les tablettes et les facteurs de forme pliables. Pour savoir comment préparer vos applications, reportez-vous aux rubriques " Commencer à construire pour les grands écrans " et " En savoir plus sur les tablettes pliables ". Nos conseils sur la qualité des applications pour les grands écrans contiennent des listes de contrôle détaillées pour examiner votre application. Nous avons également publié récemment des bibliothèques prenant en charge le stylet à faible latence et la prédiction des mouvements.La galerie grand écran contient des exemples de conception d'applications sociales et de communication, de médias, de productivité, d'achats et de lecture.La confidentialité et la sécurité ont toujours été au cœur de la mission d'Android, sur la base du sandboxing des applications, du code source ouvert et du développement d'applications ouvertes. Dans Android 14, nous construisons une plateforme de la plus haute qualité pour tous en fournissant un environnement d'appareil plus sûr et en donnant aux utilisateurs plus de contrôles pour protéger leurs informations.Nous vous recommandons d'utiliser le Sélecteur de photos si votre application doit accéder à des médias sélectionnés par l'utilisateur. Il offre une expérience sans autorisation sur les appareils fonctionnant sous Android 4.4 et plus, en utilisant une combinaison de fonctionnalités de base de la plate-forme, de mises à jour du système Google Play et de services Google Play.Si vous ne pouvez pas utiliser Photo Picker, lorsque votre application demande l'une des autorisations de média visuel (READ_MEDIA_IMAGES / READ_MEDIA_VIDEO) introduites dans le SDK 33, les utilisateurs d'Android 14 peuvent désormais accorder à votre application l'accès à des photos et vidéos sélectionnées uniquement.Dans la nouvelle boîte de dialogue, les choix de permission sont les suivants :Les applications peuvent inviter les utilisateurs à sélectionner à nouveau les médias en redemandant les autorisations pour les médias et en déclarant l'autorisation READ_MEDIA_VISUAL_USER_SELECTED dans le manifeste de l'application.Veuillez tester ce nouveau comportement avec vos applications et adapter votre interface utilisateur pour gérer la nouvelle autorisation et le flux de resélection des fichiers multimédias.Android 14 ajoute Credential Manager en tant qu'API de plateforme, et nous le prenons en charge à partir des appareils Android 4.4 (API niveau 19) par le biais d'une bibliothèque Jetpack avec une implémentation des services Google Play. Il vise à faciliter la connexion des utilisateurs grâce à des API qui récupèrent et stockent les informations d'identification avec des fournisseurs d'informations d'identification configurés par l'utilisateur. En plus de prendre en charge les mots de passe, l'API permet à votre application de se connecter à l'aide de passkeys, la nouvelle norme de l'industrie pour la connexion sans mot de passe. Les passkeys s'appuient sur des normes industrielles, peuvent fonctionner sur différents systèmes d'exploitation et écosystèmes de navigateurs, et peuvent être utilisés à la fois avec des sites web et des applications. La Developer Preview 2 présente des améliorations dans le style de l'interface utilisateur pour le sélecteur de compte, ainsi que des modifications de l'API basées sur les commentaires de la Developer Preview 1.Pour les applications fonctionnant sous Android 14, la création d'une intention en attente mutable avec une intention implicite lèvera une exception, ce qui les empêchera d'être utilisées pour déclencher des chemins de code inattendus. Les applications doivent soit rendre l'intention en attente immuable, soit rendre l'intention explicite.Android 10 (niveau API 29) et les versions ultérieures imposent des restrictions sur le moment où les applications peuvent démarrer des activités lorsque l'application est exécutée en arrière-plan. Ces restrictions permettent de minimiser les interruptions pour l'utilisateur et de lui permettre de mieux contrôler ce qui s'affiche sur son écran. Pour réduire davantage les interruptions inattendues, Android 14 donne aux applications d'avant-plan plus de contrôle sur la capacité des applications avec lesquelles elles interagissent à démarrer des activités. Plus précisément, les applications utilisant Android 14 doivent accorder des privilèges pour démarrer des activités en arrière-plan lors de l'envoi d'un PendingIntent ou de la liaison avec un service.Android 14 poursuit ses efforts pour optimiser la façon dont les applications fonctionnent ensemble, améliorer la santé du système et la durée de vie de la batterie, et peaufiner l'expérience de l'utilisateur final.La Developer Preview 2 comprend des optimisations du système de gestion de la mémoire d'Android afin d'améliorer l'utilisation des ressources lorsque les applications s'exécutent en arrière-plan. Plusieurs secondes après qu'une application soit mise en cache, le travail en arrière-plan est interdit en dehors des API conventionnelles du cycle de vie des applications Android, telles que les services d'avant-plan, le planificateur de tâches ou le gestionnaire de travail. Le travail en arrière-plan est interdit un ordre de grandeur plus rapidement que sous Android 13.Les notifications sur Android 14 contenant FLAG_ONGOING_EVENT seront interdites à l'utilisateur sur les appareils portables déverrouillés. Les notifications resteront irrecevables lorsque l'appareil est verrouillé, et les auditeurs de notifications ne pourront pas rejeter ces notifications. Les notifications importantes pour le fonctionnement de l'appareil, telles que les notifications relatives au système et à la politique de l'appareil, resteront totalement indiscutables.Android 14 introduit plusieurs nouvelles API PackageInstaller qui permettent aux boutiques d'applications d'améliorer leur expérience utilisateur, notamment la méthode requestUserPreapproval() qui permet de différer le téléchargement des APK jusqu'à ce que l'installation ait été approuvée, la méthode setRequestUpdateOwnership() qui permet à un installateur d'indiquer qu'il est responsable des futures mises à jour d'une application qu'il installe, et la méthode setDontKillApp() qui permet d'installer de manière transparente des fonctionnalités optionnelles d'une application par le biais d'APK fractionnés pendant que l'application est en cours d'utilisation. En outre, l'API InstallConstraints permet aux installateurs de s'assurer que les mises à jour de l'application sont effectuées au moment opportun, par exemple lorsqu'une application n'est plus utilisée.Si vous développez une boutique d'applications, n'hésitez pas à essayer ces API et à nous faire part de vos commentaires !Les préférences régionales permettent aux utilisateurs de personnaliser les unités de température, le premier jour de la semaine et les systèmes de numérotation. Un Européen vivant aux États-Unis peut préférer que les unités de température soient en Celsius plutôt qu'en Fahrenheit et que les applications considèrent le lundi comme le début de la semaine au lieu du dimanche par défaut aux États-Unis.Les nouveaux menus Paramètres d'Android pour ces préférences offrent aux utilisateurs un endroit centralisé et accessible pour modifier les préférences des applications. Ces préférences sont également conservées lors des sauvegardes et des restaurations. Plusieurs API et intentions vous permettent d'accéder en lecture aux préférences de l'utilisateur pour ajuster l'affichage des informations de l'application (getTemperatureUnit, getFirstDayOfWeek). Vous pouvez également enregistrer un BroadcastReceiver sur ACTION_LOCALE_CHANGED pour gérer les changements de configuration des paramètres régionaux lorsque les préférences régionales changent.Nous nous efforçons de rendre les mises à jour plus rapides et plus fluides à chaque version de la plateforme en donnant la priorité à la compatibilité des applications. Dans Android 14, nous avons rendu la plupart des changements relatifs aux applications optionnels afin de vous donner plus de temps pour effectuer les modifications nécessaires, et nous avons mis à jour nos outils et processus pour vous aider à vous préparer plus tôt.La Developer Preview 2 est dans la période où nous recherchons des commentaires sur nos API, ainsi que des détails sur la façon dont les changements de plateforme affectent vos applications, donc c'est le moment d'essayer de nouvelles fonctionnalités et de nous donner votre avis.C'est également le moment de commencer vos tests de compatibilité et d'identifier les travaux à effectuer. Vous pouvez tester certaines d'entre elles sans modifier la targetSdkVersion de votre application en utilisant les options de changement de comportement dans les Developer Options. Cela vous aidera à vous faire une première idée de la façon dont votre application pourrait être affectée par les modifications de l'opt-in dans Android 14.La stabilité de la plateforme est la date à laquelle nous livrerons les API SDK/NDK finales et les comportements des systèmes orientés vers les applications. Nous prévoyons d'atteindre la stabilité de la plateforme en juin 2023. À partir de ce moment, vous disposerez de plusieurs semaines avant la sortie officielle pour effectuer vos derniers tests.L'aperçu pour les développeurs contient tout ce dont vous avez besoin pour essayer les fonctionnalités d'Android 14, tester vos applications et nous faire part de vos commentaires. Pour tester votre application avec des tablettes et des objets pliables, le moyen le plus simple de commencer est d'utiliser l'émulateur Android dans une configuration de tablette ou d'objet pliable dans la dernière version du SDK Manager d'Android Studio. Pour les téléphones, vous pouvez commencer dès aujourd'hui en flashant une image système sur un appareil Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5 ou Pixel 4a (5G). Si vous n'avez pas d'appareil Pixel, vous pouvez utiliser les images système 64 bits avec l'émulateur Android dans Android Studio.Pour une expérience de développement optimale avec Android 14, nous vous recommandons d'utiliser la dernière version d'Android Studio Giraffe (ou les versions Giraffe+ plus récentes). Une fois que vous êtes prêt, voici quelques-unes des choses que vous devriez faire :Nous mettrons régulièrement à jour les images système et le SDK tout au long du cycle de publication d'Android 14. Cette version d'aperçu est réservée aux développeurs et n'est pas destinée à une utilisation quotidienne ou grand public. Elle ne sera donc disponible que par téléchargement manuel pour les nouveaux utilisateurs de la version d'aperçu pour développeurs d'Android 14. Une fois que vous avez installé manuellement une version d'aperçu, vous recevrez automatiquement les futures mises à jour par voie hertzienne pour tous les aperçus et les bêtas ultérieurs. Plus d'informations ici.Si vous avez l'intention de passer du programme Android 13 QPR Beta au programme Android 14 Developer Preview et que vous ne voulez pas avoir à effacer votre appareil, nous vous recommandons de passer à Developer Preview 2 dès maintenant. Sinon, vous risquez de rencontrer des périodes où la bêta Android 13 aura une date de construction plus récente, ce qui vous empêchera de passer directement à l'Android 14 Developer Preview sans avoir à effacer vos données.Lorsque nous aurons atteint nos versions bêta, nous inviterons les consommateurs à essayer Android 14, et nous ouvrirons les inscriptions au programme bêta d'Android 14 à ce moment-là. Pour l'instant, veuillez noter que le programme Android Beta n'est pas encore disponible pour Android 14.