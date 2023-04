Travailler à travers les différents facteurs de forme

Essayez les nouvelles fonctionnalités et API - vos commentaires sont essentiels pour finaliser les API.

- vos commentaires sont essentiels pour finaliser les API. Testez la compatibilité de votre application actuelle - découvrez si votre application est affectée par les changements de comportement par défaut dans Android 14. Installez votre application sur un appareil ou un émulateur fonctionnant sous Android 14 et testez-la de manière approfondie.

- découvrez si votre application est affectée par les changements de comportement par défaut dans Android 14. Installez votre application sur un appareil ou un émulateur fonctionnant sous Android 14 et testez-la de manière approfondie. Testez votre application avec les changements opt-in - Android 14 comporte des changements de comportement opt-in qui n'affectent votre application que lorsqu'elle cible la nouvelle plateforme. Il est important de comprendre et d'évaluer ces changements dès le début. Pour faciliter les tests, vous pouvez activer et désactiver les changements individuellement.

Aujourd'hui, nous publions la première bêta d'Android 14, qui s'articule autour de nos thèmes principaux : confidentialité, sécurité, performances, productivité des développeurs et personnalisation des utilisateurs, tout en continuant à améliorer l'expérience des appareils à grand écran sur les tablettes, les appareils pliables et bien plus encore. Nous avons fait des progrès constants dans l'amélioration des fonctionnalités et de la stabilité d'Android 14, et il est temps d'ouvrir l'expérience aux développeurs et aux early-adopters.Android propose des améliorations et de nouvelles fonctionnalités tout au long de l'année, et vos commentaires sur le programme bêta d'Android jouent un rôle clé dans l'amélioration continue d'Android. Nous sommes impatients de connaître votre avis, et nous vous remercions par avance de votre aide continue pour faire d'Android une plateforme qui fonctionne pour tout le monde.Android 14 s'appuie sur le travail effectué dans les versions précédentes pour prendre en charge les tablettes et les facteurs de forme pliables, et nous avons créé des outils et des ressources pour vous aider à peaufiner l'expérience de vos applications, y compris l'inspiration de conception et les guides de développement.Dans le système d'exploitation Android, les fonctionnalités sont mises en œuvre par deux packages distincts mais tout aussi importants : le framework, qui fournit des services, et l'interface utilisateur, qui permet à l'utilisateur de contrôler ces services. Chaque version d'Android apporte de nouvelles améliorations à l'interface utilisateur du système, et en voici quelques-unes que vous pourriez remarquer dans la version bêta 1.L'expérience de navigation gestuelle inclut une flèche de retour plus proéminente lors de l'interaction avec votre application afin d'améliorer la compréhension et l'utilité des gestes de retour. La flèche de retour s'harmonise également avec le fond d'écran de l'utilisateur ou le thème de l'appareil.Dans Android 14, les applications peuvent désormais ajouter des actions personnalisées aux feuilles de partage du système qu'elles invoquent. Créez votrepersonnalisée à l'aide deet spécifiez une liste de vosen tant quede l'Intent créé avecEn outre, le système utilise désormais davantage de signaux d'application pour déterminer le classement des cibles d'action directe. Vous fournissez le signal en appelantpour signaler l'utilisation du raccourci avec les capacités correspondantes.Android 14 ajoute de nouvelles fonctionnalités graphiques que vous pouvez utiliser pour faire en sorte que votre application se démarque vraiment.L'APId'Android est un mécanisme puissant et flexible pour la création et le rendu de graphiques vectoriels. À partir d'Android 14, vous pouvez interroger les chemins pour savoir ce qu'ils contiennent. Les mises à jour de l'API incluent une fonctionnalité d'interpolation entre les chemins dont les structures correspondent exactement, permettant des effets de morphing, et une bibliothèque AndroidX assure la rétrocompatibilité jusqu'à l'API 21.Android 14 améliore les préférences linguistiques par application, permettant une personnalisation dynamique de l'ensemble des langues affichées dans la liste des langues par application des Paramètres Android, et donnant aux IME un moyen de connaître la langue de l'interface utilisateur de l'application en cours.À partir d'Android Studio Giraffe Canary 7 et AGP 8.1.0-alpha07, vous pouvez configurer votre application pour qu'elle prenne automatiquement en charge les préférences linguistiques par application. En fonction des ressources de votre projet, le plugin Android Gradle génère le fichieret y ajoute une référence dans le fichier manifest généré, de sorte que vous n'avez plus à créer ou à mettre à jour le fichier manuellement lorsque la prise en charge de la langue change.Android 14 introduit l'attribut accessibilityDataSensitive pour permettre aux applications de limiter la visibilité des vues spécifiées uniquement aux services d'accessibilité qui prétendent aider les utilisateurs handicapés. Play Protect s'assure que les applications téléchargées à partir du Play Store sont véridiques quant à ces affirmations. TalkBack et les autres services qui prétendent aider les utilisateurs handicapés ne seront pas affectés par cet attribut.Les applications peuvent envisager d'utiliser accessibilityDataSensitive pour :Si vous n'avez pas encore testé la compatibilité de votre application avec Android 14, c'est le moment de le faire ! Android 14 étant désormais en version bêta, nous en ouvrons l'accès aux utilisateurs précoces ainsi qu'aux développeurs. Dans les semaines à venir, vous pouvez vous attendre à ce que de plus en plus d'utilisateurs testent votre application sur Android 14 et signalent les problèmes qu'ils rencontrent.Pour tester la compatibilité, installez votre application publiée sur un appareil ou un émulateur fonctionnant sous Android 14 Beta et passez en revue tous les flux de l'application. Examinez les changements de comportement pour cibler vos tests. Une fois les problèmes résolus, publiez une mise à jour dès que possible.C'est également le bon moment pour commencer à préparer votre application à Android 14, en testant les changements de compatibilité de l'application dans les Options du développeur.La version bêta d'aujourd'hui contient tout ce dont vous avez besoin pour essayer les fonctionnalités d'Android 14, tester vos applications et nous faire part de vos commentaires.Pour tester votre application avec des tablettes et des appareils pliables, le moyen le plus simple de commencer est d'utiliser l'émulateur Android dans une configuration de tablette ou d'appareil pliable dans la dernière version du gestionnaire SDK d'Android Studio.Maintenant que nous sommes entrés dans la phase bêta, vous pouvez inscrire n'importe quel appareil Pixel pris en charge pour obtenir cette mise à jour ainsi que les futures mises à jour bêta d'Android 14 et les mises à jour bêta d'abandon de fonctionnalités par voie hertzienne. Si vous n'avez pas d'appareil Pixel, vous pouvez utiliser les images système 64 bits avec l'émulateur Android dans Android Studio.Pour une expérience de développement optimale avec Android 14, nous vous recommandons d'utiliser la dernière version d'Android Studio Giraffe (ou les versions Giraffe+ plus récentes). Une fois que vous êtes prêt, voici quelques-unes des choses que vous devriez faire :Nous mettrons régulièrement à jour les images système et le SDK pour la prévisualisation et la version bêta tout au long du cycle de publication d'Android 14.Si vous êtes déjà inscrit au programme Android 13 QPR Beta et que votre appareil est pris en charge, Android 14 Beta 1 sera mis à votre disposition sans aucune action supplémentaire.